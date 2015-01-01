Елизавета Янковская напомнила Оксане Фандере актрису немого кино

Внуки Олега Янковского пошли по его стопам. Иван Янковский уже активно снимается в кино и играет в театре, причём роли у молодого актёра весьма достойные — Иван Бездомный в постановке «Мастера и Маргариты», Зилов в «Утиной охоте».instagram.com/lizayank23-летняя Лиза сейчас учится в школе-студии МХАТ, так что совсем скоро династия Янковских пополнится новой актрисой.instagram.com/lizayankВ Инстаграм Елизаветы Янковской целая коллекция эпатажных фотографий. Девушка не рекламирует свой микроблог, чтобы в дальнейшем зарабатывать на рекламе, как это делают многие звёзды шоу-бизнеса. На Лизу подписано всего 16 тысяч фолловеров, зато нет навязчивого рекламного спама, так раздражающего подписчиков популярных страниц.instagram.com/lizayankДепрессивное фото внучки Олега Янковского оказалось собирательным образомНедавно Лиза Янковская разместила в Instagram чёрно-белое фото с несколько мрачной подписью: «пожалей меня».instagram.com/lizayankДрузья и подписчики Елизаветы увидели в её образе разных героев. Так, мама будущей актрисы Оксана Фандера заметила сходство дочери со звездой немого кино Верой Холодной:veriga10 Вера Очень-Холодная ))) ❤️Некоторые подписчики сумели уловить черты грустного Пьеро:marinaveselkova Пьеро😉😞😔😢 elochka_77 Вертинский "Пьеро" 👏А кое-кто из подписчиков даже узнал в Лизе Янковской финского музыканта:yana_ozhogova Вилле Вало)Друзья, а как вы относитесь к поговорке о том, что природа отдыхает на детях гениев? Чем, на ваш взгляд, стоит заниматься детям и внукам великих талантов, чтобы избежать невыгодного сравнения с их легендарным предком?😉Агата Муцениеце похвасталась романтическим фото с Павлом Прилучным: фанаты пары вздохнули с облегчениемНасколько новости о ссорах Муцениеце и Прилучного соответствуют действительности — сложно сказать, ведь актёры стараются не обсуждать свою личную жизнь в сети. Кстати, некоторые интернет-пользователи подозревают, что обе ссоры были пиар-ходом для раскрутки фильмов в артистами, которые выходили как раз в эти промежутки времени. Читать далее…

Источник: www.allwomens.ru/zen