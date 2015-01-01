в закладки
WomenDraiv.ru
Обо всем
38
0
Нравится0

Елизавета Янковская напомнила Оксане Фандере актрису немого кино

Andre
Елизавета Янковская напомнила Оксане Фандере актрису немого кино
Внуки Олега Янковского пошли по его стопам. Иван Янковский уже активно снимается в кино и играет в театре, причём роли у молодого актёра весьма достойные — Иван Бездомный в постановке «Мастера и Маргариты», Зилов в «Утиной охоте». 

instagram.com/lizayank

23-летняя Лиза сейчас учится в школе-студии МХАТ, так что совсем скоро династия Янковских пополнится новой актрисой.

instagram.com/lizayank

В Инстаграм Елизаветы Янковской целая коллекция эпатажных фотографий. Девушка не рекламирует свой микроблог, чтобы в дальнейшем зарабатывать на рекламе, как это делают многие звёзды шоу-бизнеса. На Лизу подписано всего 16 тысяч фолловеров, зато нет навязчивого рекламного спама, так раздражающего подписчиков популярных страниц.

instagram.com/lizayank

Депрессивное фото внучки Олега Янковского оказалось собирательным образом

Недавно Лиза Янковская разместила в Instagram чёрно-белое фото с несколько мрачной подписью: «пожалей меня».

instagram.com/lizayank

Друзья и подписчики Елизаветы увидели в её образе разных героев. Так, мама будущей актрисы Оксана Фандера заметила сходство дочери со звездой немого кино Верой Холодной: 

veriga10 Вера Очень-Холодная ))) ❤️

Некоторые подписчики сумели уловить черты грустного Пьеро:

marinaveselkova Пьеро😉😞😔😢 elochka_77 Вертинский "Пьеро" 👏

А кое-кто из подписчиков даже узнал в Лизе Янковской финского музыканта:

yana_ozhogova Вилле Вало)

Друзья, а как вы относитесь к поговорке о том, что природа отдыхает на детях гениев? Чем, на ваш взгляд, стоит заниматься детям и внукам великих талантов, чтобы избежать невыгодного сравнения с их легендарным предком?😉

Агата Муцениеце похвасталась романтическим фото с Павлом Прилучным: фанаты пары вздохнули с облегчением

Насколько новости о ссорах Муцениеце и Прилучного соответствуют действительности — сложно сказать, ведь актёры стараются не обсуждать свою личную жизнь в сети. Кстати, некоторые интернет-пользователи подозревают, что обе ссоры были пиар-ходом для раскрутки фильмов в артистами, которые выходили как раз в эти промежутки времени. Читать далее…

Источник: www.allwomens.ru/zen

Теги:Новости
Похожие новости:
«Вся сморщенная»: Паулина Андреева на фото без ретуши разочаровала пользователей соцсетей

«Вся сморщенная»: Паулина Андреева на фото без ретуши разочаровала

Обо всем
«Это же мужик»: образ Лизы Песковой на Хэллоуин раскритиковали в сети

«Это же мужик»: образ Лизы Песковой на Хэллоуин раскритиковали в сети

Обо всем
«Совсем не похожа»: Татьяну Овсиенко не узнали поклонники

«Совсем не похожа»: Татьяну Овсиенко не узнали поклонники

Обо всем
«Увидела и испугалась»: Поклонники Яны Поплавской обсуждают ее новый образ в кино

«Увидела и испугалась»: Поклонники Яны Поплавской обсуждают ее новый

Обо всем
Комментировать
Ваш комментарий:
Вопрос:* 3050-340