Не заболеть в межсезонье
С появлением первых признаков осени и с первым весенним потеплением, наступает всплеск простудных заболеваний. Причин для этого достаточно, ведь наступает переходный период, когда еще трудно сориентироваться, как правильно одеваться. Днем довольно жарко, а по утрам прохладно. Отдыхающие после возвращения с морских курортов, резко меняют климат, что приводит к простуде. Под общим понятием простуда скрываются симптомы различных заболеваний. Но не стоит относиться к ним пренебрежительно, будучи уверенными, что ничего страшного в насморке, кашле и невысокой температуре нет. На самом деле, статистика утверждает, что в мире простудные инфекции являются частой причиной летального исхода пациентов.
Прежде всего, страдают люди с пониженным иммунитетом, которым необходимо следить за своим здоровьем и принимать препараты, укрепляющие иммунную систему. Особенно рекомендуется использовать те лекарства, которые изготовлены из даров природы. Такие полезные растения, ягоды, травы укрепляют иммунную систему, а также лечат от многих болезней, не причиняя вреда организму. Нельзя игнорировать занятия спортом, отдых на природе и правильно организованное питание. Витаминов осенью вполне достаточно. В саду доспевают зимние сорта яблок и груш, много винограда. Овощей в огороде также много, на рынке также их изобилие. Черная редька, цветная капуста, баклажаны, перец, помидоры нужно ежедневно употреблять в пищу в свежем виде.
Нужно не забывать о пробежках по утрам и о прогулках в лес по выходным дням. В это время уже спала летняя жара, поэтому нужно проводить на воздухе, как можно больше времени, особенно тем людям, которые вынуждены работать в закрытом помещении. Даже если имеются признаки простуды, можно применить народные средства лечения. Если температуры нет, то желательно посетить баню. Наши предки избавлялись от всякой хвори в парилке. Баня при кашле подходит не всегда, но есть показания когда она станет незаменимой. Теплый чай с вареньем из малины или черной смородины, молоко с медом, парить ноги в горячей воде с добавлением горчицы отлично помогает при простудных заболеваниях. Но, если поднимается температура, необходимо немедленно обратиться к врачу и провести несколько дней в постели, выполняя его рекомендации. А чтобы избежать простуды, необходимо правильно одеваться, не забывая, что наступила осень.