Каким знакам зодиака изменяют чаще всего

Free-Photos/ PixabayВсе привыкли всецело перекладывать ответственность за измену на изменщиков. Тех, кому изменяют, принято жалеть, сочувствовать и считать жертвами обстоятельств. Но не все так однозначно – утверждают психологи, и не всегда виноваты исключительно изменщики – вторят им астрологи. Во время рождения коварные планеты наделяют некоторых людей «кармой» всю жизнь носить «рога». Иначе говоря, есть знаки зодиака, которые буквально обрекают своих обладателей быть вечным объектом для измен.ВесыВесы – лидеры по количеству пережитых измен. И этот факт кажется верхом несправедливости, если учесть то обстоятельство, что Весы – самый романтичный, любвеобильный и преданный знак. Они умеют создать все условия для того, чтобы любимый человек был счастлив и не нуждался в чувствах, за которыми отправляются к любовникам. Первое время так и происходит. Любовь с партнером складывает как нельзя лучше, но потом Весы незаметно для себя переводят ее в отношения зависимости. Они начинают предъявлять претензии типа «ты должен/должна любить меня, как я тебя», «не смей смотреть на красивых мужчин/женщин», «если ты меня действительно любишь, откажешься от хобби/друзей/себя».Вымогательство любви убивает саму любовь. Человек либо по собственной воле любит, либо не любит вообще. Заставить его можно только притворяться любящим. Не понимая этой истины, Весы сами порождают поводы для измены. И замечают они предательство не сразу. Людям этого знака даже в голову не может прийти, что их любовь несовершенна, и партнер может отправиться искать ее в ком-то другом. А он отправится, и прятаться особо не будет, потому что у Весов бдительность занижена. Они просто доверяют. А если разоблачение и произойдет, гнева Весов надолго не хватит. Они люди добрые, мягкие, отходчивые. Простят, надеясь вылечить партнера любовью. Но здесь все снова повторится по тому же кругу.КозерогиКогда вырастают «рога» у Козерога, почему-то удивляются все. Такой чуткий, заботливый, любящий, внимательный человек, и «рогоносец». Как такое может быть? Что его партнеру еще надо? Надо! Как минимум присутствие Козерога в семейной жизни, участие и помощь. Козероги идеальны только в конфетно-букетный период. Они очаровывают и очаровываются, красиво стелют и мягко ложатся к ногам любимого человека, отдавая всего себя. Но, как только прозвучит вальс Мендельсона и в паспорте появится штамп «мой/моя», Козерог снимает с себя все маски и возвращается к прежнему холостяцкому образу жизни, где у него была одна забота – он сам.Долго так продолжаться не может. Партнер Козерога начинает скучать в отношениях и искать развлечения с любовниками, либо же, если семейная жизнь уже со стажем и детьми, позволяет себе отдохнуть от обязанностей на стороне. Можно ли его винить в изменах? Вряд ли. Любовь и семья – ответственность двоих. Если один из партнеров уходит от нее, другой может отправиться за поддержкой «налево». Правда, если этот факт раскроется, Козерог легко забодает своими «рогами» всех, кто хоть как-то причастен к адюльтеру. Но в большей мере пострадавшей стороной все же окажется сам Козерог. Он так и не сможет вынести из этого урок, чем обречет себя на повторяющиеся измены даже с новым партнером.DanaTentis/ PixabayДевыИзмена Девам выглядит кощунственным предательством по той причине, что они-то как раз верные до мозга костей. Код верности, что ли, в них прошит? Измена им не свойственна. Нет, конечно, бывает и на Деву «проруха», однако до этого ее нужно довести, ну или воспитать в ней «легкое поведение». Хуже обстоят дела с изменами самим Девам. Видимо, с кодом верности в них установлена и другая программа, которая притягивает бесчестных партнеров. Изменять Деве легко, потому что она не подозревает, не проверяет и не опасается. Ей кажется, что все люди относятся к верности так же трепетно и безусловно, как и она.Но не стоит забрасывать камнями всех партнеров, изменивших Деве. Среди них есть и те, которые бегут в запретные отношения от чрезмерной педантичности, строгости и перфекционизма Девы. В союзе с ней они буквально задыхаются. Им не хочется чувствовать себя вечным жителем образцовой «палаты мер и весов», где все идеальное, стерильное и неживое. Вздохнуть спокойно и почувствовать себя нормальным несовершенным человеком партнер Девы может только вне ее поля зрения и влияния. Но Дева этого не замечает, как и того, что ей изменяют. Однако не стоит считать ее глупой или наивной. Если Дева узнает об измене, «стерильным» станет сам изменщик.РыбыОбмануть представителя знака Рыбы может даже ребенок, не говоря уже о взрослом человеке, собравшемся изменить. Рыбы легко поверят в необычайно фантастическую историю, потому что и сами великие фантазеры. Большую часть жизни они пребывают в удобных иллюзиях. Рыбы так устроены. Если им что-то не нравится, приносит боль или страдания, у них моментально срабатывает внутренняя защита, буквально взятая из детства – «Чик-чирик – я в домике». Представители этого знака будут смотреть на измену и не увидят ее, слышать о ней и не услышат, знать – и не осознавать. У них девиз: «То чего не знаешь, не существует». Главная опасность такой пассивности – изменщик остается безнаказанным. Молчаливое поведение Рыб – причина его вседозволенности.За Рыб становится особо обидно, когда открывается тот факт, что партнеры им изменяют не ради секса. У Рыб с этим полный порядок. Они – прекрасные любовники, умеющие привносить в интимные отношения новизну и разнообразие. Спутники Рыб на стороне ищут другое – адекватность и приземленность. Партнерам в отношениях с Рыбами не хватает простых человеческих чувств, доступного общения и понятных разговоров. Они согласны на нормальные семейные конфликты, разборки и даже угрозы развода, и не хотят видеть эти вечные уходы Рыб в себя и пребывание в понятном только им космосе. Сложно строить гармоничные отношения с «инопланетянами».

Источник: www.allwomens.ru/zen