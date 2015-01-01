Илья Глинников выглядит постаревшим и уставшим после возвращения с «Последнего героя»

Для истинных поклонников реалити-шоу «Последний герой» оказалось настоящим подарком возвращение проекта на экраны спустя десять лет. Среди знаменитостей, которые приняли участие в новом сезоне оказался и Илья Глинников.instagram.com/tv3russiaПохоже, амплуа молодого интерна Романенко настолько плотно приклеилось к Илье, что новые кинороли никак не могут превзойти успех популярного сериала. Не удивительно, что Глинников пробует свои силы на телешоу.instagram.com/glinnikov1stТак, актёр уже попробовал себя на проекте «Холостяк». И хотя Илья так и не сумел сохранить свои отношения с победительницей шоу, сезон с Глинниковым выглядел вполне правдоподобно.Поклонники Ильи Глинникова переживают за здоровье своего любимцаСегодня в инстаграм Илья Глинников разместил своё новое фото. Актёр, надо сказать, нечасто радует фолловеров фотоиллюстрациями своей жизни и откровениями — последний пост в его блоге был опубликован полтора месяца назад.instagram.com/glinnikov1stНа новом фото Илья Глинников не выглядит тем лощёным красавчиком, каким он появился на «Холостяке».instagram.com/glinnikov1stПосле пребывания на острове Глинников сильно изменился. Звезда «Интернов» загорел, отпустил бороду, его волосы отрасли и выгорели на солнце.instagram.com/glinnikov1stФолловеры Глинникова считают, что артист стал выглядеть старше своих лет. За здоровье Ильи переживают его поклонники:evgesha1312 Такой уставший🙁 Видимо, тяжко было. Видела первую серию. Вы молодец! nkornikova Уставший и, простите, постаревший только внешне! irishakozlovkina Боже детка что с тобой) _nokitel_ какой же ты уставший, изможденный вид, сразу видно тебе на этих съемках было не сладко. Возмужал, повзрослел и приобрел новый бесценный опыт. Береги себя, Илья. ane4ka.p Худооой...устаавший...молодец!!!!! lotida81 Постарел, исхудал, одни глазюки остались 😱Друзья, смотрите новый сезон «Последнего героя»? За кого болеете, оставляйте ваши прогнозы в комментариях — кто победит в реалити-шоу «Последний герой»?Яна Троянова устала от съёмок «Последнего героя»: актриса мечтает попасть домойВедущей нового сезона стала звезда сериала «Ольга» Яна Троянова. Актриса с воодушевлением сообщила последние новости у себя на странице в Instagram. Читать далее…

Источник: www.allwomens.ru/zen