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Илья Глинников выглядит постаревшим и уставшим после возвращения с «Последнего героя»

Andre
Илья Глинников выглядит постаревшим и уставшим после возвращения с «Последнего героя»
Для истинных поклонников реалити-шоу «Последний герой» оказалось настоящим подарком возвращение проекта на экраны спустя десять лет. Среди знаменитостей, которые приняли участие в новом сезоне оказался и Илья Глинников.

instagram.com/tv3russia

Похоже, амплуа молодого интерна Романенко настолько плотно приклеилось к Илье, что новые кинороли никак не могут превзойти успех популярного сериала. Не удивительно, что Глинников пробует свои силы на телешоу.

instagram.com/glinnikov1st

Так, актёр уже попробовал себя на проекте «Холостяк». И хотя Илья так и не сумел сохранить свои отношения с победительницей шоу, сезон с Глинниковым выглядел вполне правдоподобно.

Поклонники Ильи Глинникова переживают за здоровье своего любимца

Сегодня в инстаграм Илья Глинников разместил своё новое фото. Актёр, надо сказать, нечасто радует фолловеров фотоиллюстрациями своей жизни и откровениями — последний пост в его блоге был опубликован полтора месяца назад. 

instagram.com/glinnikov1st

На новом фото Илья Глинников не выглядит тем лощёным красавчиком, каким он появился на «Холостяке».

instagram.com/glinnikov1st

После пребывания на острове Глинников сильно изменился. Звезда «Интернов» загорел, отпустил бороду, его волосы отрасли и выгорели на солнце.

instagram.com/glinnikov1st

Фолловеры Глинникова считают, что артист стал выглядеть старше своих лет. За здоровье Ильи переживают его поклонники:

evgesha1312 Такой уставший🙁 Видимо, тяжко было. Видела первую серию. Вы молодец! nkornikova Уставший и, простите, постаревший только внешне!  irishakozlovkina Боже детка что с тобой) _nokitel_ какой же ты уставший, изможденный вид, сразу видно тебе на этих съемках было не сладко. Возмужал, повзрослел и приобрел новый бесценный опыт. Береги себя, Илья.  ane4ka.p Худооой...устаавший...молодец!!!!! lotida81 Постарел, исхудал, одни глазюки остались 😱

Друзья, смотрите новый сезон «Последнего героя»? За кого болеете, оставляйте ваши прогнозы в комментариях — кто победит в реалити-шоу «Последний герой»?

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Источник: www.allwomens.ru/zen

Теги:Новости
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