Пилатес – что это такое, преимущества, виды
Пилатес – это комплекс упражнений, которые направлены на укрепление тела, исправление осанки и улучшение общего самочувствия. С его помощью есть возможность быстро избавиться от лишнего веса, достичь хорошей физической формы и нормализовать психологическое состояние.
Важное преимущество данного комплекса – отсутствие возрастных ограничений и возможность проводить занятия в домашних условиях. Тренировки безопасны, и получить повреждение во время их проведения практически невозможно.
Кому рекомендованы занятия Пилатесом
Эта гимнастика отлично подходит абсолютно всем, однако она особенно полезна людям, страдающим ожирением, а также тем, кто имеет проблемы спинного отдела. Занятия пилатес разрешены заниматься даже беременным женщинам, поскольку тренировки положительно сказываются на формировании плода, а также укрепляют мышцы спины и таза.
Разновидности
Существуют такие основные виды пилатеса как:
- Базовый. Включает в себя стандартные упражнения с применением маленьких весов и малого оборудования (например, двухкилограммовых гантелей и небольшого мячика для пилатеса). Помогает укрепить мышцы и суставы и обеспечивает их правильное развитие;
- Силовой. Отличается высокой интенсивностью. Для его выполнения необходимо оборудование, которое обладает большой массой (к примеру, тяжелые гантели и утяжелители). Заставляет работать практически все мышцы и повышает их выносливость;
- Стрейч. Предполагает активную работу связок и суставов. Растягивает мышцы и делает их гибкими и эластичными. Обеспечивает формирование правильной и привлекательной осанки. Отлично подходит для девушек и женщин.
Основные достоинства
Регулярные занятия пилатесом позволяют добиться следующих результатов:
- Сделать осанку красивой, растянуть позвоночник, что полезно не только для профилактики болевых ощущений в спине, но и для нормальной жизнедеятельности организма;
- Увеличить объем легких и улучшить кровоснабжение. В процессе тренинга циркуляция крови осуществляется быстрее, что гарантирует ее обильный приток к мышцам. Благодаря этому уменьшаются боли и тело расслабляется;
- Избавиться от стресса и нервных перенапряжений. Правильное дыхание вместе с концентрацией позволяют достичь внутреннего равновесия, побороть негативные эмоции, зарядиться положительной энергией и повысить настроение;
- Сжечь жировые отложения и проработать наиболее проблемные участки тела;
- Повысить гибкость и подвижность суставов.