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Женское здоровье
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Пилатес – что это такое, преимущества, виды

Elena
Занятия пилатес

Пилатес – это комплекс упражнений, которые направлены на укрепление тела, исправление осанки и улучшение общего самочувствия. С его помощью есть возможность быстро избавиться от лишнего веса, достичь хорошей физической формы и нормализовать психологическое состояние.

Важное преимущество данного комплекса – отсутствие возрастных ограничений и возможность проводить занятия в домашних условиях. Тренировки безопасны, и получить повреждение во время их проведения практически невозможно.

Кому рекомендованы занятия Пилатесом


Эта гимнастика отлично подходит абсолютно всем, однако она особенно полезна людям, страдающим ожирением, а также тем, кто имеет проблемы спинного отдела. Занятия пилатес разрешены заниматься даже беременным женщинам, поскольку тренировки положительно сказываются на формировании плода, а также укрепляют мышцы спины и таза.

Разновидности


Существуют такие основные виды пилатеса как:
  • Базовый. Включает в себя стандартные упражнения с применением маленьких весов и малого оборудования (например, двухкилограммовых гантелей и небольшого мячика для пилатеса). Помогает укрепить мышцы и суставы и обеспечивает их правильное развитие;
  • Силовой. Отличается высокой интенсивностью. Для его выполнения необходимо оборудование, которое обладает большой массой (к примеру, тяжелые гантели и утяжелители). Заставляет работать практически все мышцы и повышает их выносливость;
  • Стрейч. Предполагает активную работу связок и суставов. Растягивает мышцы и делает их гибкими и эластичными. Обеспечивает формирование правильной и привлекательной осанки. Отлично подходит для девушек и женщин.


Основные достоинства


Регулярные занятия пилатесом позволяют добиться следующих результатов:
  • Сделать осанку красивой, растянуть позвоночник, что полезно не только для профилактики болевых ощущений в спине, но и для нормальной жизнедеятельности организма;
  • Увеличить объем легких и улучшить кровоснабжение. В процессе тренинга циркуляция крови осуществляется быстрее, что гарантирует ее обильный приток к мышцам. Благодаря этому уменьшаются боли и тело расслабляется;
  • Избавиться от стресса и нервных перенапряжений. Правильное дыхание вместе с концентрацией позволяют достичь внутреннего равновесия, побороть негативные эмоции, зарядиться положительной энергией и повысить настроение;
  • Сжечь жировые отложения и проработать наиболее проблемные участки тела;
  • Повысить гибкость и подвижность суставов.
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