Проблема, связанная с частыми заболеваниями детей в дошкольном учреждении

Почему малыши часто болеют в детском саду

Советы по решению проблемы, связанной с частыми болезнями детей

В применении ионизатора воздуха. (В интернете на форуме очень много информации, о его положительных преимуществах) Ионизатор может работать и если в помещении дети, он безвреден. Переносной ионизатор может использоваться и в игровой, и в спальне поочередно;

Применение бактерицидных облучателей. В саду обязательно должна быть лампа кварцевая бактерицидная, включая которую уничтожаются вирусы и бактерии. Также некоторые модели способны очищать воздух от химических загрязнений, таких как: пыль, табачный дым, фенол, формальдегид, аммиак, выхлопные и угарный газы, городской смог и т.д.

В соблюдении чистоты в группе. А именно в частом очищении помещения в группе. Как правило, воспитатели не пренебрегают этим правилом. Ведь оно четко прописано в уставе детского дошкольного учреждения. Мытье игрушек. Ни для кого не секрет, что сопли дети разбрасывают повсюду, тем более все это остается на игрушках. Да, большинство вирусов неустойчивы во внешней среде и быстро погибают, но вирусов миллионы, и многие из них живут несколько суток, тем более в размазанных по предметам соплях. Из этого следует, что родители приводят, как правило, в понедельник утром своего наконец-то вылеченного ребенка, он бежит сразу к игрушкам, ну а там его уже ждут микробы. Что родители могут сделать совершенно бесплатно, это к примеру, каждую пятницу в конце дня или субботу приходить по-очереди в группу, брать таз и хозяйственное мыло (этого вполне достаточно) и мыть игрушки. Если разделить на количество родителей, каждому прийти на помывку не больше двух раз в год получится;

В Закаливании. Проблематично (когда-то начинать, ведь он все время болеет, орет «не хочу» и вообще лень.) Но, если задаться целью, все выполнимо. Информации много, все это несложно, главное начать. Кто выдерживает, результатом доволен.

Разбрасывание чеснока по группе (практикуется во многих садах). Фитонциды чеснока максимум летают по группе часа два, потом его надо менять. Ну и доказательной базы ноль. Лучше, давайте его ребенку «внутрь» дома в салате (если нет проблем с пищеварительной системой);

В использовании оксолиновой мази в нос утром перед садом, по приходу из сада промывание носа физ раствором или морской водой (аквамарин, мари мер, бэби и т.д., можно любой, разницы почти нет) дает неплохой эффект, но не при длительном пребывании по соседству с больным ребенком. Этим удобно пользоваться, если вы идти куда-то ненадолго, на несколько часов;

Полезные для организма витамины, средства, повышающие иммунитет и прочее. Все это прекрасно, но если ребенок весь день дышит чужими соплями, витамины помогут мало.

Пожалуй, процесс адаптации, в детском саду у многих детей проходит не лучшим образом. Родители в панике и замешательстве и не знают, как же помочь своему ребенку и сделать так чтобы он меньше болел.Как известно, что у большинства родителей именно такая проблема, связанная с частыми болезнями их детей в детском саду. Уж очень часто родители малышей из садика жалуются на такие ситуации.Ребенок, который до сада практически не болел: три дня в саду, и в итоге жуткий бронхит, вылечив, еще три дня, далее насморк, осложнившийся отитом. Плюс заражается в дальнейшем вся семья, включая младшего ребенка, если есть. Да, адаптация, о которой говорят все педиатры. Но нормальная адаптация сопровождается просто соплями, но никак не осложнения. Кстати, о соплях. Следует помнить, что любые недопеченные сопли у ребенка идут плюсом к росту аденоидов (у 90%детей в группах садика они уже имеются.) Исходов аденоидов несколько: рассосутся ближе к школе или придется оперировать, потому что ребенку нечем дышать. Кто хочет отправлять своего ребенка на операцию? Итак. Ну что же родителям следует делать, чтоб не допустить осложнений после болезней. Конечно такого неприятного поворота не хочется.Важное правило, которое следует соблюдать, для того, чтобы помочь своему ребенку адаптироваться нормально в саду и чтобы его не тревожила череда болезней, прежде всего не нужно водить недопеченного ребенка в сад, чтобы он не заразил других и себе не заработал осложнения. Самая трудновыполнимая задача. Понятно, что работающие родители, если не с кем оставить, не могут по два месяца сидеть на больничном, так и с работы выгонят. Но ведь у кого-то есть в семье младшие дети и если в декрете, а у кого бабушки, дедушки, которые могут помочь, кто работает сменами, можно пытаться все же.Еще есть ряд мероприятий, при соблюдении которых можно уменьшить заболеваемость в детских садах.В большей степени, все зависит от адекватности родителей.Поэтому сто раз следует подумать, прежде чем не долечив до конца насморк у ребенка, отправлять его опять в садик.