Знаки зодиака, среди которых больше всего социофобов

Momonator/ PixabayСоциофобия – устойчивый страх перед социумом, боязнь определенных социальных ситуаций и действий в них. Проявляется в виде неконтролируемой тревоги и страха перед обществом, в отрицании происходящего, замкнутости и остром нежелании участвовать в социальной жизни. Симптомами социофобии также являются боязнь публичных выступлений, контактов и любых действий в присутствии людей. Оказаться в числе социофобов – по меньшей мере невезение. К сожалению, оно, с точки зрения астрологии, заложено в характеристике некоторых знаков зодиака.БлизнецыСоциофобия – болезнь многих Близнецов, хотя сразу и не скажешь. Большинство из них – неустанные болтуны и приставалы. Казалось бы, что здесь от социофобов? Близнецы не просто опасаются социума, они боятся, что общество это заметит. Поэтому надевают маску балагура, служащую им панцирем, за которым можно спрятать свою ранимую натуру от мира. Близнецы могут долго и много рассуждать о мироустройстве, о чужих проблемах и бедах цивилизации, но свои комплексы и страхи они будут замалчивать, как смертный грех.Почему Близнецы не сидят в собственном коконе, как и положено всем нормальным социофобам? Им там «вдвоем» слишком тесно и жутко. Что социофоба страшит больше всего? Не общество, не компании и даже не ситуации, в которых нужно проявлять активность. Пугает замкнутого человека собственный болтливый разум, беспрерывно рисующий ему картины ужаса, где слишком реальна угроза быть непонятым, осмеянным, уничтоженным. В голове Близнецов сидят две такие устрашающие «говорилки». Они во стократ хуже социума.ВесыВесам быть открытыми миру мешает страх потерять границы своего «Я». В силу мягкого характера, представители знака становятся эмоционально отстраненными. Они с детства усвоили, что люди бывают злыми, эгоистичными, жестокими. Средством защиты от внешней агрессии деликатные Весы избирают замкнутость. Для них это спасение, которое позволяет не нападать, но и не впускать в свое личное пространство чужаков. Так они не смогут потревожить внутренние комплексы Весов и подорвать их самооценку. Часто подобная защита заканчивается страхом социальных взаимодействий.Иногда социофобии Весов способствует чрезмерная забота в семье. Гиперопекающие родители ограничивают все контакты маленьких Весов. Они кажутся потенциальной и непосильной опасностью для их ранимых детей. В итоге вырастает «тепличное растение», которое боится покинуть пределы своей «теплицы». Случается в процессе воспитания Весов и другая крайность. Родители, подмечая мягкотелость детей, пытаются их закалить чрезмерной строгостью и требовательностью. Весы, повзрослев, могут неосознанно блокировать социальные контакты, чтобы никому не быть должными.РакиРаки-социофобы – очень тяжелый случай. Если этой болезнью заболевает кто-то из представителей знака, он умирает при жизни. Тревога, страх, избегающее поведение становятся образом существования Раков. Боязнь общественных связей негативно сказывается на их личной, профессиональной и социальной деятельности. Иногда это заходит в такие крайности, что Раки начинают топить свою тревогу в алкоголе, глушить наркотиками, лекарственными препаратами или психотропными веществами.Но беда к Ракам приходит не одна. Социофобия часто идет в комплекте с другими тревожными расстройствами, что в особо запущенных случаях ведет к полной социальной изоляции. Развивается эта психическая болезнь у Раков стремительно. Не последнюю роль в причинах, ведущих к социофобии, играет завышенная ответственность и чувство вины перед близкими людьми. Мало того, что Раки не умеют делиться собственными проблемами, они в свою «раковину» тащат еще и чужие беды, перебирая ответственность близких на себя.Xusenru/ PixabayДевыДевы страдают фобическими расстройствами, поскольку у них еще в детстве формируется подозрительность и недоверие к миру. Девы-малыши могут казаться слишком серьезными и вдумчивыми. Окружающие это воспринимают как зацикленность на себе. Но Девы, пожалуй, единственный знак, который не станет разубеждать общество в обратном. Они привыкают жить с этими «ярлыками», пытаясь находить все нужное в себе самих. И, как правило, находят. Но превратить фобию в нирвану им не дает внутреннее самокопание и самоедство. Девы постоянно думают, переживают и анализируют все свои действия, ищут в них ошибки.А кто ищет, как известно – всегда найдет. Девы обязательно раскопают в себе социальную неполноценность, несовершенство, за которое, как им кажется, осудят. Следовательно, они достойны порицания и наказания. Эта фобия выдумана, из пальца высосана. Просто Девы не знают, что все люди прежде всего думают о себе, и если и замечают чей-то промах, то не воспринимают его так болезненно, как это переживают провинившиеся. Все опасения и страхи Дев – всего лишь проекции, которые не имеют ничего общего с действительностью. Переоценка значимости устрашающих ситуаций провоцирует у них тревогу и замкнутость.РыбыКто-кто, а Рыбы очень хорошо осведомлены о своей социофобии. Более того, они не считают ее своим недостатком, и уж, конечно, не называют болезнью. Это их образ жизни. Рыбы так устроены, что всецело направлены внутрь себя. Они уже родятся с пониманием своей инаковости. Представителям знака очень комфортно с единственно понимающим и принимающим их человеком – с собой. В любой непонятной ситуации они уходят в себя. Вытащить их в мир, который они считают агрессивным, практически невозможно.Так формируется избегающее поведение. Рыбы, которые страдают социофобией, отказываются от общения, публичных проявлений и новых знакомств. Порой доходит до того, что они планируют свой день так, чтобы обходиться без посещения общественных туалетов, проезда в транспорте, походов в кафе, развлекательных мероприятий и т. д. Иногда фобические расстройства вызывают у Рыб настоящую манию преследования. Им все время кажется, что за ними наблюдают, следят, анализируют их действия. Лучшим средством от преследователей Рыбы считают «колючую проволоку», и хорошо бы с подведенным к ней током.

Источник: www.allwomens.ru/zen