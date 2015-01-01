Какая молитва самая сильная от порчи

Myriams-Fotos/ PixabayСчитается, что от наведенного колдовства могут спасти только такие же магические заряженные амулеты. На самом деле способов уберечься от ворожбы существует намного больше. Для несведущего в эзотерике человека оптимальным вариантом станет эгрегориальная защита, то есть та, которая основана на работе с мощными энергоинформационными полями. В качестве простейшего примера можно привести любую мировую религию. Например, если вы являетесь человеком, которого крестили по традиции православия, вы в любой момент можете обратиться к своему христианскому эгрегору за помощью. Обладая определенными знаниями, вы не только надежно защитите себя от магических атак, но и уберете весь накопленный ранее негатив.Кому и как молиться, чтобы уберечься от действия приспешников тьмыОдной из самых эффективных молитв считается «Отче наш». Слова, наполненные чудотворной силой, распугивают всю нечисть и гасят большую часть колдовской агрессии. Читая текст, нужно обязательно креститься. Желательно также иметь на шее нательный крестик, который укрепит эгрегориальную защиту.Если вам стало известно, что против вас целенаправленно работает человек, практикующий черный магию, обязательно произносите воззвания к святым, приведенные ниже. Во время молитв можно зажечь церковную свечу или лампаду.Free-Photos/ PixabayМолитва Киприану и Иустине для изгнания всякого злаСогласно преданиям, мучеников Киприана и Иустину искушал сам Дьявол. Святые пострадали за веру и приняли тяжелую смерть. Сегодня их почитают во всем мире и обращаются к ним в надежде защититься от темного чародейства и нападок бесов. Божьи подвижники оградят также ваш дом от зла, уберегут близких вам людей и исцелят от болезней, вызванных черной ворожбой.О святии священномучениче Киприане и мученице Иустина! Внемлите смиренному молению нашему. Аще бо временное житие ваше мученически за Христа скончали есте, но духом от нас не отступаете есте, присно по заповедем Господним шествовати нас научающе и крест свой терпеливо нести нам пособствующе. Се, дерзновение ко Христу Богу и Пречистей Его Матери стяжали есте. Тем же и ныне будите молитвенницы и ходатаи о нас, недостойных (имена). Будите нам заступницы крепции, да заступлением вашим сохраняеми невредимы от бесов, волхвов и от человек злых пребудем, славяще Святую Троицу: Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.Сильнейшая молитва Господу от порчи и колдовстваЭту молитву нужно произносить в самых тяжелых случаях, когда магическое воздействие уже вступило в полную силу и начало отравлять вашу жизнь. Канонический текст производит невероятный эффект. После него сразу чувствуется облегчение, ведь в нем перечислены имена Господа, Богородицы и святых заступников.Повторять воззвание следует ежедневно по три раза перед сном. Можно также читать его, когда вы испытываете панический страх перед нечистью, после встречи с предполагаемым недоброжелателем, в случае нахождения у порога дома подозрительных предметов и т.д.Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, огради мя святыми Твоими aнгелы и молитвами Всепречистыя Владычицы нашея Богородицы и Приснодевы Марии, Силою Честнаго и Животворящаго Креста, святаго архистратига Божия Михаила и прочих Небесных сил безплотных; святаго Пророка и Предтечи Крестителя Господня Иоанна; святаго Апостола и Евангелиста Иоанна Богослова; священномученика Киприана и мученицы Иустины; святителя Николая архиепископа Мир Ликийских, чудотворца; святителя Льва епископа Катанскаго; святителя Иоасафа Белгородскаго; святителя Митрофана Воронежскаго; преподобнаго Сергия игумена Радонежскаго; преподобнаго Серафима Саровскаго, чудотворца; святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии; святых и праведных Богоотец Иоакима и Анны и всех святых Твоих, помоги мне, недостойному рабу твоему (имя молящегося), избави мя от всех навет вражиих, от всякаго колдовства, волшебства, чародейства и от лукавых человек, да не возмогут они причинить мне некоего зла. Господи, светом Твоего сияния сохрани мя на утро, на день, на вечер, на сон грядущий, и силою Благодати Твоея отврати и удали всякия злыя нечестия, действуемые по наущению диавола. Яко Твое есть Царство и Сила, и Слава, Отца, и Сына, и Святаго Духа. Аминь.

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