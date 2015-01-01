Самые легкие люди среди знаков зодиака

Khaledaljaber500/ PixabayПериодически нам встречаются люди, с которыми мы общаемся так свободно, будто знакомы с детского сада. Их принято называть «легкими людьми»: они неконфликтны, доброжелательны, общение с ними оставляет приятные эмоции. Представляем четверку знаков зодиака, среди которых чаще всего встречаются легкие люди.БлизнецыБезусловные лидеры в этом перечне - знаки воздуха, им самой судьбой предназначено быть легкими людьми. Несмотря на двойственность характера, в Близнецах все-таки много легкости. Благодаря необыкновенной общительности, типичные Близнецы находят общий язык даже со случайными знакомыми. Они без труда обзаводятся друзьями, но редко поддерживают длительные отношения.Близнецы интересны и приятны в общении: свободно поддерживают разговор на любую тему, знают множество анекдотов и забавных историй. Они веселы и остроумны, своим присутствием создают в обществе праздничную атмосферу.Представители этого знака предпочитают уклоняться от конфликтов, но если оказываются втянутыми в ссору, быстро отходят, поскольку не умеют долго хранить обиду. Они первыми делают шаг к примирению, даже если знают, что виноват партнер.Близнецы легко относятся к жизни, не превращают ее в трагедию, умело подстраиваются к изменившимся обстоятельствам.ВесыДобродушные и невозмутимые Весы всю жизнь стараются обрести внутреннюю гармонию. Если представители этого знака обладают внутренним равновесием, они становятся неотразимыми и легкими в общении. Весы интуитивно находят подход к другим людям, всегда открыты для общения и свободно принимают чужое мнение. Они толерантны, не осуждают взгляды и увлечения окружающих, настроены на активное общение.Весы живут без излишней суеты, не создавая никому неудобств. Эти люди – прирожденные дипломаты, легко идут на уступки, потому что ценят дружеские отношения выше своих материальных интересов. Но при этом умеют добиться своих целей так незаметно и мягко, что окружающие потом удивляются, как Весам удалось все так провернуть.Представители этого знака категорически не выносят скандалов – подобный негатив действует на них угнетающе. Они прилагают всю свою деликатность, чтобы погасить конфликт в зародыше, избежать агрессии. Для них важна спокойная, доброжелательная атмосфера. Весы лучше всех умеют выстраивать взаимоотношения: их спутники жизни чувствуют себя самыми любимыми, нужными, значимыми. Они отлично ощущают чужое настроение, эмоции, потребности, подстраиваются под партнера. Поэтому окружающие справедливо называют их легкими людьми.TheVirtualDenise/ PixabayВодолейДружелюбные, веселые, отзывчивые Водолеи вызывают к себе всеобщую симпатию. У них огромное количество знакомых и приятелей, но круг настоящих друзей весьма узок. В отношениях с окружающими Водолеи используют принцип равноправия и отсутствия взаимного притеснения. Представители этого знака больше всего ценят свою независимость, поэтому с уважением относятся к чужой свободе, понимают стремления других людей. Водолеи лояльны к слабостям окружающих, поскольку и сами заслужили репутацию чудаков.У них чрезвычайно развита интуиция, они чувствуют фальшивых и неискренних людей. Но не спешат с разоблачениями, ведь толерантность – часть жизненной философии Водолеев. Они просто уклоняются от общения с такими личностями. Несмотря на присущую им обидчивость, стараются не вступать в открытую конфронтацию с противниками, потому что являются убежденными пацифистами.По части общительности Водолеи – достойные конкуренты Близнецов. Они непринужденно чувствуют себя даже в незнакомом обществе, сразу со всеми знакомятся, легко находят заинтересованных слушателей. Их природное обаяние безотказно действует на окружающих, привлекает к ним все новых поклонников. Водолеи всегда готовы прийти на помощь даже малознакомым людям. Иногда этим качество оборачивается против них самих – их отзывчивостью пользуются недобросовестные личности.СтрелецХотя Стрелец не принадлежит к знакам Воздуха, но представители этого созвездия являются легкими и приятными в общении. Это оптимисты, которые щедро делятся хорошим настроением с окружающими, и никогда не взваливают на них груз своих проблем. Стрельцы известны своей чистосердечностью, честностью, прямолинейностью, и рассчитывают на такую же искренность от других. Они не таят обиду, не строят планов мести, неспособны делать подлости.Стрельцы открыты и приветливы, их взгляды на жизнь бывают излишне идеалистическими, что создает им определенные проблемы. Это поборники справедливости, защитники слабых, последние рыцари наших дней. Стрельцы не впадают в уныние – природная жизнерадостность позволяет им преодолевать все неприятности. Они не жалуются на судьбу, а с присущим их знаку чувством юмора легко идут дальше.Стрельцы создают вокруг себя атмосферу карнавала, они артистичны, неистощимы на выдумки, втягивают друзей в приключения и авантюры. Они обладают талантом делиться с окружающими своими эмоциями и поднимать им настроение. В обыденных вещах Стрельцы находят интересные, увлекательные моменты, умеют превратить серые будни в яркий праздник.

Источник: www.allwomens.ru/zen