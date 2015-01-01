Каких женщин мужчины считают красивыми

Himanshugunarathna/ PixabayЖенщины 21-го века стремятся к самосовершенствованию во всех сферах жизни. Современная индустрия моды и красоты диктует определенные тенденции, за которыми представительницы слабого пола постоянно пытаются угнаться. Кто-то следует рекомендациям модных глянцевых журналов, а у кого-то в голове закрепляется собственный образ «идеальной себя». Однако делается это с одной единственной целью – понравиться. Неважно кому – себе, мужчинам или обществу в целом – девушки всегда стремятся восхищать, это заложено в их природе. Какие же именно эксперименты на данном поприще противоположный пол считает удачными?ЛицоБольшинство мужчин видят в партнершах детей, воспринимая их как объект, который необходимо защищать и баловать. Потому внешность идеально красивой девушки должна максимально напоминать черты лица подростка. Не с прыщами и угловатостями, а с гладкой подтянутой кожей, большими глазами и маленьким вздернутым носиком. Многие молодые люди также испытывают особую слабость к веснушкам, губам (кожа не должна быть пересушена, так как это скрадывает весь объем) и бровям (высоко расположенные брови «раскрывают» взгляд, а низко посаженные делают его более «уставшим»).Женщина, которая выглядит «по-девичьи», во-первых, вызывает сильное желание заботиться и оберегать, а во-вторых, является демонстрацией окружающим способностей мужчины в вопросах соблазнения. Ведь далеко не каждый представитель сильного пола может очаровать юную красавицу, особенно если в паре есть определенная разница в возрасте.ВолосыСтоит обладательнице длинных кудрей распустить свои локоны, как количество претендентов на ее руку тут же возрастает. Барышни, которые уже состоят в браке или просто «заняты», намного реже используют данный прием. В итоге мужчины воспринимают свободные от резинок и заколок волосы как часть сигнала «я готова к новым отношениям», инстинктивно цепляясь в толпе взглядом за распущенные пряди.Предпочтения в цвете женской гривы у молодых людей могут быть самые разные, однако все они сходятся на одном – волосы должны быть чистыми и хорошо пахнущими. Леди может не пользоваться духами в силу различных причин (аллергия или индивидуальная непереносимость), но запах, исходящий от волос, врезается в память ухажера, словно клеймо. В будущем, учуяв подобный аромат, парень тут же вспомнит о самых приятных моментах ваших отношений, так что этим можно будет даже манипулировать, играя на его страстях и желаниях.Pexels/ PixabayНатуральная красотаВопреки мнению, бытующему среди дам, лишь малый процент представителей сильного пола относится к ненатуральным частям тела девушек, как к должному. Для них очень важны тактильные ощущения. Представьте, каковы на ощупь нарощенные волосы, подкачанные губы и увеличенная грудь. Тем, кто привык к более естественным ощущениям и умеет ценить натуральное женское «богатство», довольно трудно привыкнуть к внешнему виду и специфической текстуре «подправленных» участков девичьих тел. Ими можно повосхищаться издалека, высказать свою точку зрения при друзьях, но тянет мужчин все равно к «прелестям», претерпевшим на своем веку минимум вмешательств.Данное правило не касается необходимых косметических процедур, таких как удаление лишних волос, родинок, папиллом, нанесение легкого перманентного мейк-апа и контурирование лица – подобные мероприятия воспринимаются скорей как хитрость, нежели как война против матери-природы.МодаВ целом сильный пол ценит в женском образе легкость, приталенный силуэт, приятные на ощупь струящиеся ткани, а также крой, визуально уменьшающий линию плеч и делающий девушку таким образом еще более хрупкой. Им по душе ненавязчивые оттенки и спокойные принты, однако, не без присутствия в луке одной яркой детали, за которую может зацепиться взгляд. Менее доброжелательно среднестатистический мужчина воспримет в женском луке обилие кожи и металла, таящие в себе некую первобытную агрессию.Если говорить честно, то большинство парней и знать не знают о том, какие тенденции или антитренды сейчас актуальны. Одеваются они преимущественно в то, что просто «продается», и одновременно им «идет». А уж о женской моде они тем более не задумываются. Главное, чтобы девушка в погоне за трендами не забывала об особенностях своей фигуры, и чтобы выбранные ею наряды выигрышно подчеркивали одни детали внешности и делали незаметными другие.ПоведениеДля молодого человека осознание барышней своих маленьких недостатков (к примеру, чрезмерной болтливости или вспыльчивости) и активные действия по управлению ими – сродни героизму. Он охотно будет общаться с той, кто может дурачиться с ним за закрытой дверью, но в приличном обществе обязательно превратится в адекватного рассудительного человека. Никто не хочет краснеть за поведение своей половинки – хорошо на отношениях это точно не скажется.Для мужчин привлекательной будет леди, у которой красиво поставлена речь, которая не лезет за словом в карман и может поддержать практически любой разговор. Важно также понимание того, когда нужно говорить, а когда стоит и помолчать. Очень печально, когда девушка одета по последнему слову моды и выглядит не хуже королевы красоты, однако стоит ей открыть рот – хочется тут же отправить ее на какие-нибудь курсы благородных девиц.РезюмируемВопрос восприятия красоты у разных мужчин может сильно отличаться. Ученые продвигают теорию, что молодых людей в большинстве случаев привлекают барышни, не похожие на них внешне. К примеру, брюнет будет инстинктивно выискивать в толпе блондинку, смуглый парень обратит внимание на красавицу с мраморной кожей, а великан будет неравнодушен к низенькой даме. Этим можно легко объяснить, почему выходцы с южных стран так восхищаются пепельными волосами и круглыми светлыми личиками русских женщин.Правда это или нет, ясно одно – чтобы понравиться мужчине, необходимо работать над собой, но не в русле «перекраивания» того, чем наградила природа, а путем самопознания и саморазвития.

Источник: www.allwomens.ru/zen