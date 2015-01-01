Не шишнадцать: новые фото Веры Брежневой в своём и чужом Instagram заметно отличаются — певица стала выглядеть старше

Как бы ни ругали завистники и злопыхатели Веру Брежневу, певица не реагирует на негативные высказывания в сети. На страничках своего Инстаграм Вера Брежнева регулярно оставляет жизнеутверждающие публикации о жизни и любви. Размышления артистки сопровождаются эффектными снимками.instagram.com/ververaФотографиями, размещёнными в блоге артистки невозможно не восхищаться — настолько совершенной кажется экс-солистка «ВИА-Гры».instagram.com/ververaПожалуй, у ровесниц Брежневой может появиться серьёзный комплекс, ведь к 37 годам сложно скрыть возрастные изменения — сеточки морщин вокруг глаз, поплывший овал лица, глубокие складки около носа, дряблую шею… На фотографиях Веры Брежневой таких изменений нет. Неужели певица знает секрет вечной молодости?instagram.com/ververaФото Веры Брежневой без фотошопа порадовало её ровесницВ Сети появилось фото Брежневой без фотофильтров. Снимок, размещённый в чужом Инстаграм, заметно отличается от фотографий в блоге певицы. Можно увидеть и морщины, и дряблость на отдельных участках кожи. Всё как у обычных женщин, разменявших четвёртый десяток.instagram.com/zvezdi_2016_18Интернет-пользователи… порадовались тому, что Вера Брежнева стареет так же, как и её одногодки:natalililililia Вот вам и профессиональная косметика, уколы, массажи и т.д. Смотришь и радуешься, что сам ещё ничего💪🏼 без всех этих процедур😉 olga.dzr Ну ей уж не шишнадцать, норм Верка! 🤗А вы, дорогие читательницы, комплексуете рядом с нестареющими сверстниками?45-й размер ноги Елены Летучей вызвал шок у её поклонниковЭкс-ведущая «Ревизорро» Елена Летучая смело может претендовать на звание иконы стиля. Обладая стройной фигурой, телезвезда умело составляет модные луки, в которых выглядит элегантно и изысканно. Читать далее…

Источник: www.allwomens.ru/zen