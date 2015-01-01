Инга Меладзе опубликовала редкие фото мамы: такой жену Валерия Меладзе раньше не видели

Развод Валерия Меладзе с женой Ириной пять лет назад обсуждали в интернете очень долго и бурно. В семье артиста воспитывалось три дочери, поэтому уход мужчины из семьи общественность восприняла весьма агрессивно, тем более уходил он к любовнице, которая ждала от певца второго ребёнка. На тот момент в российском шоу-бизнесе подобные случаи были редки (Константин Меладзе, Евгений Цыганов, Рома Жуков оставили своих жён с кучей детворы несколько позже).7days.ruБольшинство интернет-пользователей, внимательно отслеживающих последние новости, происходящие в семействе Валерия Меладзе, приняло сторону Ирины. Женщина всегда оставалась в тени знаменитого мужа, обеспечивая ему «надёжный тыл», пока тот колесил по стране с гастролями. Не удивительно, что в интернете совсем мало фотографий Ирины Меладзе. Будучи непубличным человеком, экс-супруга популярного исполнителя избегает общения с журналистами, а её страничка в Instagram открыта только для родных и близких друзей.instagram.com/irinam1203Старшая дочь Валерия Меладзе показала, как выглядела её мама в молодостиВчера Ирина Меладзе праздновала свой день рождения. Старшая дочь Инга у себя в инстаграм опубликовала редкие фотографии мамы.instagram.com/ingameladzeНа снимках 20-летней давности Ирина запечатлена со стрижкой и белыми волосами.instagram.com/stories/ingameladzeВ таком образе бывшую жену Валерия Меладзе видели только близкие люди — в сети подобных снимков до недавнего времени не было:instagram.com/stories/ingameladzeПодписчики Инги отметили, что их восхищает Ирина Меладзе. Комментаторы оставили в адрес именинницы искренние пожелания:inna_belikova С днём рождения Красивую , Статную , Умную Маму !!! Здоровья и счастья много!!!🙏🏻🙏🏻🙏🏻🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹 Я ее фанатка 💐irina.arzraz Я восхищена Вашей мамой. Самые добрые пожелания в День Рождения!🌹🌹🌹 tursungalieva_semsk Разрешите поздравить маму Ирину , с днём рождения! Желаю крепкого здоровья! Огромная молодец, таких умных дочерей воспитала😇🎂 anastasia_peee Поздравляю Вашу маму Ирину с днём рождения! Действительно умная, действительно красивая и очень-очень мудрая! Здоровья и счастья! Ирина, Вы образец для многих 🌹🌹🌹

Источник: www.allwomens.ru/zen