Какие знаки зодиака вкуснее всего готовят, как правило

089photoshootings/ PixabayБыть хорошим поваром – это высокое вкусное искусство. Достигается оно за счет способностей, усердной работы и любви к кулинарии. Однако даже это не гарантия успеха. Есть еще один секрет. Правда, поможет он не всем, а только тем, кто родился под правильным «поварским» знаком. Есть знаки зодиака, призвание которых – быть гением кулинарии.ТельцыТельцы приходят в этот мир сразу с мишленовскими звездами в руках, ибо это руки настоящего повара, непревзойденного кулинара и великого гурмана. Они любят еду во всех ее проявлениях – есть, созерцать, трогать и, конечно, готовить. Тельцы – истинные творцы, поэты и художники кулинарии. Даже обычную еду представители этого знака способны превратить в настоящий кулинарный шедевр. Они внесут в блюдо свою вкусовую изюминку, а подачу оформят как настоящую картину. Слюнки от такой еды потекут даже у страдающих анорексией моделей.Кулинарный дар позволяет Тельцам создавать свои оригинальные рецепты, в которых идеально сочетаются несочетаемые продукты. Это истинные законодатели кулинарной моды, и их талант достоин самых престижных званий и почестей. Единственной проблемой Тельцов, мешающей открыть в себе великого повара, может стать невнимание к собственному призванию. Если человек, рожденный под этим знаком, не стал гуру кулинарии, то лишь потому, что даже не подозревает о своих скрытых способностях. Попади он в подмастерья к какому-нибудь шеф-повару французского ресторана, и все – Париж прославит имя нового мирового кулинара.РакиРаки – боги домашней кулинарии. На самом видном и почетном месте их кухни лежит старинная, пропитанная запахами и помеченная следами от готовившейся еды, бабушкина книга рецептов. А, может, и прабабушкина. С нее«выкормилось» ни одно поколение, и она, словно сундук со сказками, выдает захватывающие кулинарные истории о вкусных, проверенных временем яствах и разносолах. Однако только в руках Рака древние рецепты будут превращаться в шедевральные блюда. Другим членам семьи вряд ли удастся открыть кулинарные секреты этой родовой книги.Раки в большинстве своем не признают ресторанную еду, и не понимают этих мизерных порций на тарелках. По мнению Раков, еда должна вываливаться из тарелок, а столы обязаны ломиться от блюд, выставленных в три этажа. Конечно же, так приготовить можно только дома, по проверенным рецептам и из самых свежих продуктов.В доме Раков столы всегда застланы «скатертью самобранкой», а гости практически там и живут. Ради их вкуснейшей стряпни они готовы распрощаться с фигурой и забыть, что в жизни,кроме еды, существуют и другие радости.КозерогиДля Козерогов приготовление пищи – это своего рода терапия, релаксация и отдых. Поэтому они ценят в кулинарии ни столько готовое вкусное блюдо, сколько сам процесс приготовления еды. Для Козерогов это истинная магия. Они могут колдовать над одним блюдом целый день, закрывшись на кухне с ним наедине, как в волшебной мастерской. Их завораживают все эти травы, специи, приправы, которые превращают банальную еду в умопомрачительные произведения кулинарного искусства. Если бы была воля Козерогов, они вообще бы некоторые блюда причислили в разряд лекарственных снадобий, исцеляющих тело и душу.Natalianovikova/ PixabayКозероги не боятся многоэтапных, сложных рецептов. Наоборот, именно приготовление таких блюд они считают истинной кулинарией. Любят люди этого знака и экспериментировать со вкусами, запахами, структурами блюд. Если кулинарный замысел вдруг не удастся, Козероги горько расстраиваться не будут. Как уже говорилось, они обожают само приготовление блюда. Неудача для них становится поводом углубиться в изучение секретов кулинарии и довестирецептуру до совершенства. Если блюдо оценят домашние дегустаторы, оно сразу же перейдет в семейную книгу рецептов. Однако повторно Козероги его готовить не будут. Им больше нравится открывать для себя новые рецепты.ДевыЛюди, рожденные в знаке Дева, обожают вкусную, здоровую, полезную еду.Приготовитьтакую, идеально выдержав положенные пропорции и калории, могут только Девы. Они основательно подойдут к процессу приготовления: досконально изучат всю доступную информацию о пользе и вреде еды, отправятся на кулинарные курсы и мастер-классы, возьмут пару соток огорода и вырастят там самые экологичные продукты. Только когдапуть прохождения блюда от производства продуктов до желудка Девы будет ею проконтролирован и собственноручно совершен, она скажет, что блюдо безопасно и достойно ее стола.Однако не стоит обвинять Дев в кулинарном занудстве. Они не зря доводят каждый процесс до совершенства.Попасть к Деве на званый ужин (или даже на неожиданный) – большая удача. Это все равно, что посетить ресторан, в котором принимают только ВИП-персон. Сервировка стола, изысканная посуда, последовательность блюд и «аппетитная» атмосфера будут организованы по высшему классу, независимо от того праздник это или обычный будничный прием пищи. Вкусная еда, как и процесс ее поглощения часть кулинарного замысла Девы, без которого любая трапеза превратится в скучный и не очень полезный прием пищи.ВесыКому же быть непревзойденным кулинаром, как не эстетам-Весам, имеющим прекрасный вкус и чутье на совершенные вещи? Они очень привередливы в еде, и удовлетворить их гастрономические требования сложно. А хорошо покушать Весы любят. Поэтому часто за это кулинарное дело они берутся сами. Справедливости ради нужно отметить, что на сложные шедевры Весы не замахиваются. Для этого есть рестораны высокой кухни или гастрономические туры. Представители Весов первоклассные мастера приготовления любимых блюд, которые в их семье считаются фирменными.Но даже к домашней кулинарии Весы подходят очень серьезно. Если это, например, борщ, то они его приготовят в лучших украинских традициях, для соблюдения которых, если потребуется, построят настоящую печь; если сибирские пельмени, то вполне возможно, что продукты для их приготовления «выпишут» исключительно из Сибири. Главное, чтобы процесс создания и поедания блюда был максимально аутентичным, преисполненным той энергии, традиций и любви, которые в них вкладывались многими поколениями и самими Весами.

Источник: www.allwomens.ru/zen