6 взглядов на жизнь, которые вас мгновенно состарят

Pasja1000/ PixabayЧто делает человека молодым и привлекательным? Нет, не только красивая внешность и модный гардероб. Еще очень важно, какой у него способ мышления, какую он исповедует философию, и способно ли его мировоззрение резонировать с современными тенденциями в обществе. Чтобы не слыть «синим чулком» или «старой девой», нужно знать, от каких высказываний во время общения стоит воздержаться и какие взгляды на мир уже успели безнадежно устареть.«Все мужики - козлы» или «все бабы - дуры»Как бы грубо ни звучали эти фразы, а популярности среди некоторых людей «за сорок» им до сих пор не занимать. Дело в том, что нынче в моду вошел подход к решению семейных проблем с более научной и рациональной точки зрения, а подобное обобщение интеллектуальных и поведенческих способностей мужчин и женщин давно должно было кануть лету. Современные девушки прекрасно понимают, как и чем противоположный пол отличается от них самих (благо, гендерная психология развивается семимильными шагами) и давно научились решать конфликты, исходя из понимания и принятия этих различий.Если раньше обиженная барышня могла замкнуться в себе, сделав неутешительный вывод обо всех представителях сильного пола, то сейчас она, скорей всего, постарается докопаться до сути проблемы и понять причины «неангельского» поведения своего возлюбленного, изучив все доступные материалы по теме. А вот «постриг под одну гребенку» стразу же выдает личность ленивую, «заржавевшую» в своих моральных устоях и не пытающуюся развиваться или меняться ради улучшения качества собственных отношений.«Я лучше дома посижу»Нельзя отрицать, что жизнь – это движение, а заодно и общение с другими людьми, приобретение нового опыта и ярких впечатлений. Те, кто в свои лучшие годы предпочитает прятаться дома, избегая участия в любых массовых мероприятиях, теряют колоссальное количество возможностей. Без взаимодействия с окружающим миром человеку не найти любви, не получить красочных положительных эмоций и не узнать своего истинного предназначения. Так что не отказывайтесь, если вам предлагают интересные образовательную поездку или вылазку на природу в компании хороших друзей – именно такие события порой становятся в нашей жизни веховыми.Помощь семье и прочие домашние обязанности создают впечатление занятости, благодаря которым мы не чувствуем себя одинокими. Но при этом нельзя забывать и о своих социальных потребностях. С новыми людьми и опытом в нашу жизнь приходят свежие идеи, развенчиваются старые мифы и комплексы, тело и сознание получают необходимую для движения вперед «встряску».«Я в этом не разбираюсь»Одной из самых ярких особенностей современной молодежи является неудержимая жажда знаний. Люди постоянно открывают для себя что-то новое, знакомятся с достижениями современных технологий, с удовольствием посещают различные курсы и тренинги, учат иностранные языки, совершают покупки онлайн, осваивают компьютерные программы. Те из нас, кто не хочет учиться новому и отрицает его пользу, естественно, лишаются огромных перспектив. Кто-то из-за страха перед чужой культурой отказывается поехать за границу, кому-то нельзя дарить гаджеты, так как они будут пылиться в дальнем ящике стола, а кто-то оказывается в долговой яме, не желая вникать в тонкости договора кредитования.Чем больше знаний и умений, тем больше возможностей для путешествий, развлечений, работы, ну и, конечно же, жизни в свое удовольствие. Нежелание принимать изменчивость мира превращает человека в ржавый механизм и ставит на нем клеймо личности с устаревшими взглядами на реальность.Tangjiao990/ Pixabay«А вот по телевизору сказали!..»Информационный поток нынче настолько сильный, что нужно уметь отфильтровывать полезные данные от откровенного «мусора». Нельзя верить всему, что транслируют в новостях, о чем пишут в блогах и на сайтах. В 90% случаев эта информация косвенно пытается что-то «продать» или «навязать» какую-нибудь идею. Неумение пользоваться источниками информации, излишняя впечатлительность и рефлексия по любому поводу делают человека беспомощным перед засильем рекламы и вирусным маркетингом, а также превращают его в потенциальную жертву мошеннических схем.Чтобы не показаться окружающим стариком с мышлением младенца, нужно всю информацию, поступающую извне, поддавать здоровому сомнению.«До свадьбы – ни-ни»Почему раньше было такое огромное количество неудачных браков? Потому что у людей не было права выбора. К примеру, если мужа выбирали родители, то оценить его и как человека, и как мужчину до брака не представлялось возможным. А разводы как массовое явление и вовсе появились на Руси лишь в начале ХХ века.Сейчас же ситуация в корне изменилась. Есть возможность свободно строить отношения одни за другими, благополучно учась на собственных и чужих ошибках. Это касается и интимной стороны жизни, которая заполняет чашу супружеского счастья на добрые 50%. Люди, которые лишают себя возможности выбрать идеального во всех смыслах партнера до вступления в брак, обречены на колоссальные трудности в общении с противоположным полом и постоянную критику со стороны окружающих.Ошибок не нужно бояться, ведь они являются неотъемлемой частью процесса взросления и приобретения жизненной мудрости. Никто, в конечном счете, не сможет их избежать.«Я сам(а) все сделаю»Какую бы задачу перед нами ни ставила жизнь, если есть возможность принять чью-то помощь, то от нее не стоит отказываться. Давно доказано, что когда человек работает в команде, польза от него многократно увеличивается. Это называется «эффектом синергии». Активный обмен идеями и мыслями приводит в итоге к качественно лучшим достижениям.Если от вас можно услышать лишь «я знаю лучше», «я справлюсь самостоятельно», «хочешь помочь – уйди и не мешай», то вы – закрытая система. Такой стиль взаимодействия и общения с окружением уже давно считается пережитком прошлого. Не зря ведь тим-билдинг и другие командные виды работы в последние годы приобрели такую огромную популярность.

Источник: www.allwomens.ru/zen