Вера Брежнева впервые высказалась об Александре Цекало после развода сестры

Любвеобильный Александр Цекало на днях женился в четвёртый раз. О романе шоумена стало известно, благодаря пронырливым папарацци, которые сумели запечатлеть влюблённую парочку в ресторане. К разочарованию публики, обожающей наблюдать за звёздными разборками, прилюдных скандалов с походами к Малахову не случилось. Александр очень быстро оформил развод с Викторией Галушкой, оставив ей кроме двух детей, видимо, неплохие отступные.tv.uaТем не менее каких-то комментариев всё-таки ждали от семьи Вики, в частности, от Веры Брежневой. Однако экс-«виагрянка», ставшая сама когда-то «разлучницей» не спешила поделиться мыслями по поводу семейной жизни родной сестры.glamur.orgПосле развода сестры Вера Брежнева перестала общаться с Александром ЦекалоПервый комментарий о разводе Александра Цекало и Виктории Галушки Вера Брежнева дала лишь сегодня. Актёр Вячеслав Манучаров сумел взять у певицы большое интервью, где и задал ей «неудобные» вопросы о семье.youtube.comВера призналась, что после развода её родной сестры и Александра Цекало, она больше не общается с шоуменом. Брежнева старательно подбирала слова, когда говорила о Цекало и призналась, что раньше она высказалась бы более резко:В данный момент мы не общаемся с Александром. Саша является родственником по детям, но он уже не часть нашей семьи. Если бы я была более юной, то высказывалась бы об этом категоричнее, говорила бы какие-то слова…Однако ненависти с бывшему мужу Виктории Вера не испытывает:У меня потрясающие племянники, и я не могу ненавидеть их папуyoutube.comСама пережив развод, Вера Брежнева отметила, что это очень тяжёлое испытание для любого человека. Певица не лезет с расспросами к сестре, давая той возможность прийти в себя:У меня был развод, у моих друзей. Это то, что даже врагу не пожелаешь. Я поддерживаю сестру, но при этом не умоляю ее быть веселой и делать вид, что ничего не случилось.Не шишнадцать: новые фото Веры Брежневой в своём и чужом Instagram заметно отличаются — певица стала выглядеть старшеКак бы ни ругали завистники и злопыхатели Веру Брежневу, певица не реагирует на негативные высказывания в сети. На страничках своего Инстаграм Вера Брежнева регулярно оставляет жизнеутверждающие публикации о жизни и любви. Размышления артистки сопровождаются эффектными снимками. Читать далее…

Источник: www.allwomens.ru/zen