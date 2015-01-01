Леонид Агутин трогательно обратился к старшей дочери: Полина Воробьёва отмечает 23-летие

Семья Анжелики Варум и Леонида Агутина стала образцом и для фанатов исполнителей, и для их коллег по сцене. Пара уже 21 год вместе, однако до сих пор их союз восхищает чувственностью и гармонией. Супруги не устают признаваться друг другу в любви, иллюстрируя отношения трогательными стихами и песнями. Даже голоса у Анжелики и Леонида стали с годами похожи: если изменить запись песни Варум «Всё в твоих руках» на четыре полутона, кажется, что хит звучит в исполнении её мужа.instagram.com/agutinleonidВ браке с Анжеликой Варум Леонид Агутин воспитывает их общую дочь Елизавету. Девушке 20 лет и она живёт в Лос-Анджелесе.instagram.com/agutinleonidНо не все знают, что у Леонида есть ещё одна дочь, Полина. Девочка родилась 12 марта 1996 года в результате отношений певца с балериной Марией Воробьёвой. Через год после рождения дочери в жизни Агутина появилась Анжелика Варум.Несмотря на новый роман и новую семью, Леонид Агутин сумел остаться в хороших отношениях с матерью Полины и принимал участие в воспитании девочки. Музыкант сумел подружить дочерей — Лиза и Полина общаются.instagram.com/agutinleonidЛеонид Агутин поблагодарил бывшую возлюбленную за дочьСегодня Полина Воробьёва празднует 23-летние. Знаменитый отец оставил для старшей дочери трогательное поздравление у себя в Instagram.instagram.com/agutinleonidПевец признался, что не сразу понял, какая радость иметь ребёнка, хотя и полюбил Полину с момента её появления на свет. Леонид поблагодарил бывшую возлюбленную за рождение дочери:instagram.com/agutinleonidПодписчиков Инстаграма Леонида Агутина растрогало нежное поздравление отца. В обсуждениях под серией снимков Полины они оставили поздравления в адрес именинницы и восхищённые комментарии в адрес её папы:irinaosipowa2506 Как же хорошо и по доброму папа написал о своей дочке...!!! Спасибо , что есть такие папы!!! bognataliia Очень трогательно!!! Поздравляю!!! Папа молодец👍 schastlivaya.76_ Какое счастье когда Папа любит🌺👍 счастливая дочь своего отца🌺Фото Веры Брежневой без фотошопа порадовало её ровесницВ Сети появилось фото Брежневой без фотофильтров. Снимок, размещённый в чужом Инстаграм, заметно отличается от фотографий в блоге певицы. Можно увидеть и морщины, и дряблость на отдельных участках кожи. Всё как у обычных женщин, разменявших четвёртый десяток. Читать далее…

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