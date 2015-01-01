Среди каких знаков зодиака больше всего одиноких женщин

Free-Photos/ PixabayВынужденное одиночество – проблема многих женщин. Современные барышни научились ценить свою жизнь, быть личностью и не размениваться на «мелких» мужчин. Они не пытаются всучить себя кому-нибудь, лишь бы не носить клеймо «старой девы», «разведенки», «синего чулка». Лучше тоскливое одиночество, чем «вместе с кем попало». Женщинам кажется, что если они будут совершеннее, умнее, красивее, то получат больше шансов, встретить достойного мужчину. К сожалению, нет.Чем эксклюзивнее женщина, тем уже круг мужчин, которые могут ее себе позволить. Грустная новость для тех, кто боится одиночества. А тут еще и астрология, которая приводит свою статистику: женщинам, рожденным под определенными знаками зодиака, сложнее других найти себе пару и обрести женское счастье. Беда ли это? Все зависит от отношения. Как в той поговорке: «… и каждый решает для себя сам – одиночество это или свобода».ТельцыПредставительницы этого знака как раз относятся к тому типу женщин, которые повышают свою стоимость и важность, чтобы отхватить мужчину подороже. Логика их понятна и вполне обоснована. Это только в сказках богатый и знаменитый принц берет в жены бедную простушку Золушку. В жизни успешные мужчины желают видеть возле себя ровню – девушку, которая будет украшать, дополнять и своими «регалиями» подчеркивать их значимость. Тельцы понимают это лучше других, поэтому совершенствуют свои таланты, внешность, мировоззрение.Похвально, но вместе с достоинствами Тельцов растут и требования к мужчинам. Если раньше женщинам было важно, чтобы мужчина зарабатывал на хлеб, на масло, и на икру, то теперь, когда они и сами способны купить эту икру, мужчине не мешало бы иметь хоть маленькую нефтяную вышку. Не имеет? Так зачем он тогда нужен вообще? Конечно, такая позиция женщин-Тельцов несколько утрирована, но очень близка к правде, которая и является причиной затянувшегося одиночества многих представительниц этого знака.БлизнецыЖенщины, рожденные в Близнецах, очень часто выбирают одиночество. И именно выбирают, а не мучаются, тяготеют или страдают от него. Ими управляет один из наиболее непостоянных и переменчивых знаков, поэтому они страшатся любых уз. Близнецам свойственно влюбляться, терять голову и клясться в верности на всю жизнь, но все, что предполагает стабильность, очень скоро им надоедает. И женщины отправляются на поиски новой любви и «свежего» партнера. В скучных семейных буднях они чувствуют себя более одиноко, чем без семьи. Для Близнецов одиночество – это «воздух», свобода и неограниченный выбор.Есть и еще одна причина, по которой женщины-Близнецы остаются одинокими. Те из них, которые и рады бы покончить с этим статусом, не могут от него избавиться, поскольку не имеют четкого представления о типаже будущего супруга. Они слишком быстро меняют свои идеалы, и того недоступного мужчину, которого еще вчера возводили на пьедестал совершенства, уже сегодня считают недостойным, неинтересным, немодным. Вот так, мысленно бегая от одного идеала к другому, Близнецы могут просидеть всю жизнь без семьи. Но страдать особо не будут. Возле них всегда полно «временных» мужчин.Free-Photos/ PixabayВесыВот кто-кто, а Весы вообще не кажутся одинокими. В окружении этих женщин всегда толпы воздыхателей, которые буквально дерутся между собой за возможность лечь штабелями у их ног. Как можно умудриться при таком выборе остаться одинокой? Легко. Как говорится, за перебор Бог дает недобор. Имея несколько достойных претендентов на руку и сердце, Весы не переживают, что останутся без мужа. Но пока они играются, организовывают конкурсы и испытания, мужчины потихоньку отсеиваются. Весам не мешало бы вспомнить, что ныне представители сильного пола дефицит.Современные мужчины не утруждают себя длительными ухаживаниями и рискованными подвигами. Всегда найдутся более доступные и менее требовательные женщины. К таким Весы не относятся. Они долго взвешивают, сомневаются, раздумывают, кому из претендентов отдать предпочтение, потому что ожидают от брака того же, что и от любви – красоты, романтики, легкости и наслаждения. А эти характеристики плохо совместимы с семейной жизнью. Разочарование, ведущее к одиночеству, у Весов наступает слишком часто.СтрельцыЖенщины-Стрельцы и семья сочетаются плохо. Ну, кто из мужчин согласится жениться на женщине, которая дороже всего в жизни ценит свободу и независимость? И кому нужна барышня, которой мужчины больше импонируют как друзья? Выход один – быть одинокой. Счастливо одинокой. Когда никто не мешает круглосуточно и круглогодично путешествовать, тусоваться хоть в 20 лет, хоть в 50 по клубам, делать карьеру, а не манные кашки, борщи и генеральную уборку.Но даже если женщине-Стрельцу вдруг захочется пеленок/борщей/уборок, надолго ее не хватит. Как правило, свободу Стрельцы выбирают уже после пробной версии брака. Вкусив обязательств и бытовой скуки, они уходят в одиночество. Возможно, конечно, что женщины этого знака захотят испить чашу семейного счастья до дна. Но это лишь в том случае, если отношения действительно будут приносить счастье, способное конкурировать с бесценной свободой.КозерогиМногие женщины-Козероги сознательно себя обрекают на одиночество, выходя замуж за бизнес или карьеру. Они не гламурные домашние кошечки и не ручные болонки. Сидеть у ног мужчины и заглядывать ему в рот не будут. Им нужно развитие, вершины, победы, но не женские – очаг-уют-дети, а вполне мужские – бизнес-финансы-риск. Если женщине удастся влюбиться и выйти замуж в юности, вполне возможно, что она захочет совмещать реализацию и в семье, и карьере. Но это лишь при условии, что ее супруг будет не менее успешен, чем она.В противном случае, женщина-Козерог оставит мужчину. Если встанет выбор между успешной профессиональной деятельностью и несостоявшимся мужем, она, конечно же, выберет работу. Пусть даже ценой такого выбора станет одиночество. А оно станет. Чем старше женщина-Козерог, тем больше в ней самодостаточности, и тем меньше шансов встретить мужчину, равного по силе, талантам и целеустремленности. Таких женщин мужчины опасаются, осуждают и завидуют. Нужны ли они Козерогу? Нет, уж лучше одиночество.

Источник: www.allwomens.ru/zen