7 признаков, что о вас кто-то постоянно думает

Kaboompics/ PixabayНас повсюду преследуют знаки, просто мы их не всегда замечаем в череде повседневных забот. Слабые сигналы в виде примет предупреждают о хороших и плохих событиях, подсказывают, как поступить в той или иной ситуации, дают ответы на волнующие вопросы. Например, некоторые предзнаменования могут указывать на то, что вы небезразличны конкретному человеку. Постарайтесь вспомнить, происходило ли за последнее время с вами что-то похожее на пункты из представленного ниже списка.ИканиеСамое известное суеверие гласит, что человек начинает икать, когда неизвестное лицо постоянно думает о нем. Чтобы прекратить процесс, нужно не спеша перечислить возможных «подозреваемых». Икота должна утихнуть в момент произнесения верного имени.Если явление не прекращается, воспользуйтесь необычным способом определения таинственного воздыхателя. Правда подойдет он только обладателям волос, длина которых позволяет проделать требуемые действия. Нужно вырвать у себя один волосок и обернуть им указательный палец левой руки, произнося поочередно буквы алфавита. Считается, что последний оборот совпадает с буквой, которая является первой в имени «вспоминальщика».ЧиханиеС этой приметой не все так просто. На постоянное воспроизведение вашего образа в чьих-то мыслях указывает многократное чихание в понедельник, пятницу и воскресенье. Остальные дни не стоит брать во внимание.СновиденияНеобязательно иметь развитые экстрасенсорные способности, чтобы получать информацию во сне. Ночные грезы иногда дают поразительно точные ответы и демонстрируют скрытую реальность через символы. Если в ваших снах часто фигурирует человек, о котором вы обычно не думаете, это значит, что он вспоминает о вас, скучает, хочет передать какую-то весть.Эзотерики утверждают, что яркие и реалистичные видения сигнализируют о сильной энергетической связи. Такое бывает в случае близкого родства или после разрыва длительных любовных отношений.Rawpixel/ PixabayСлучайные встречиМысли способны материализоваться. Регулярные встречи с одним и тем же лицом с большой вероятностью происходят из-за его горячего желания видеть вас. Скорее всего, он много думает об этом, представляет разговор и визуализирует общение. В результате его мыслеформы получают воплощение в виде случайных столкновений с объектом симпатии.Непроизвольные ассоциацииЭтот признак служит явным указанием на чью-то сильную тоску по вам (только если вы сами намеренно не ищите в окружающем пространстве подтверждение своим догадкам). Проявляться он может в виде случайного(!) прослушивания песни, ассоциирующейся с конкретной личностью, частого мелькания определенного имени, фамилии, автомобильных номеров и т.д.Бросает в жарБеспричинный жар тела говорит о том, что вас кто-то вспомнил в данный момент. Согласно народным приметам, щеки краснеют в случае любовной тоски, а уши горят, когда поминают нехорошим словом.Локоть ударитьЕще одно распространенное суеверие связано с ударом локтевого сустава. Считается, что ушиб любой руки свидетельствует о любовной тоске тайного воздыхателя.

Источник: www.allwomens.ru/zen