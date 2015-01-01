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Обучение аba-терапии для родителей и врачей

Elena
аba-терапия

ABA - целая наука, которая направлена на изучение, изменение социально- значимого поведения в жизни ребенка-аутиста. Чтобы добиться улучшения состояния больного человека, используются определенные факторы. Они опирается на научные принципы и позволяют получить высокие результаты.

Можно больше узнать об обучающих курсах, которые направлена на освоение методики работы с детьми, что страдают от аутизма либо иных расстройств развития. Терапия ABA считается одной из самых эффективных. К ней прибегают врачи, родители.

Что доступно для изучения


Здесь https://aba-kurs.com/kursy-aba-dlya-roditelej/ учащимся предлагается:
  1. Образовательная программа для начинающих специалистов, родителей;
  2. Сертификационная программа BCaBA;
  3. Интернет-семинары;
  4. Учебные материалы, пособия.
  5. Проект групповых супервизий для родителей.

Эти курсы играют огромное значение, так как во многих населенных пунктах отсутствуют специализированные реабилитационные центры или детские сады, где могли бы заниматься с особенными детьми Теперь данная проблема легко решается, ведь родители могут самостоятельно оказывать квалифицированную помощь собственному ребенку. Для этого нужно только пройти курсы ABA.

Преимущества обучения


Было доказано, что ABA - это один из самых эффективных и доступных методов борьбы с аутизмом. Если следовать рекомендациям, можно в 40% случаев добиться преодоления отставания в развитии. Ребенок в дальнейшем может идти в обычный детский сад, школу.

Именно курсы ABA помогают родителям и их детям справиться со многими проблемами. Ребенок будет подготовлен к самостоятельной жизни.

На курсах можно узнать об особенностях поведения детей-аутистов, что позволит грамотно им управлять, помогать. Можно научиться предотвращать всплески агрессии.

Полученные знания помогут успешно заниматься с ребенком, подготавливая его к самостоятельной жизни.

Как проходит обучение малыша


Программу можно освоить дистанционно, что позволит скорректировать поведение, лечение малыша. Учащимся необходимо иметь только доступ к интернету, что позволит посещать курсы онлайн. Потребуется зарегистрироваться на сайте, оплатить обучение. Все учащиеся получают доступ к обучающего материалу, расписанию занятий. Будут проходить онлайн встречи с педагогами. Предлагаются полезные видеоматериалы.

Родители могут между собой общаться, обмениваться опытом.

По окончанию курсов родители получают документ, который подтверждает наличие соответствующих знаний для работы с проблемными детьми.
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