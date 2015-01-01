Что такое виниры и какие их преимущетсва?
Наверняка многие люди хотели бы иметь белоснежную улыбку, так как это очень красиво выглядит. Однако, как же достичь такого эффекта? Сделать на самом деле это не так сложно как может показаться, если использоваться для того специальные приспособления, которые именуются винирами.
Что такое виниры?
Виниры это специальные накладки, толщина которых обычно составляет примерно 0,5 мм. Чаще всего виниры производят либо из композитных либо из фарфоровых материалов. Виниры принято прикреплять на внешнюю сторону зубов, для того чтобы обеспечить их белым и очень красивым цветов.
Следует отметить что это не новое изобретение, так как виниры использовались ещё в 30-ые годы прошлого века в США. Действительно, с помощью таких приспособлений можно успешно скрыть многие внешние дефекты зубов и обеспечить себя здоровой и красивой улыбкой.
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Преимущества виниров
Если говорить об основных достоинствах виниров, то здесь нельзя не отметить такие моменты:
- Долговечность. Если виниры изготовлены так как следует, то при правильном их использовании они вполне способны прослужить вам 10 лет, а в некоторых случаях даже ещё больше. Следует отметить что с каждым годом виниры становятся всё лучше, поэтому они и служат дольше и способны защитить зубы от сколов и многих других неприятностей.
- Невидимость. Благодаря правильно подобранным материалам виниры в большинстве случаев просто невидимы, именно поэтому зубы восстановленные с их помощью отлично и естественно выглядят.
- Гипоаллергенность. Виниры не вызывают аллергий или отторжения организмом, так как их производят из материалов, которые отличаются высокой биологической совместимостью.
- Защита зубов. Важно отметить, что виниры выполняют не только эстетическую функцию, они также позволяют защитить зубы. Действительно, виниры позволяют не допустить образование зубного налёта, с их помощью можно уберечь зубы от сколов а также от целого ряда других внешних негативных воздействий, способных плохо сказаться на состоянии зубов.
Наличие всех этих достоинств делает виниры очень хорошим решением для всех тех кто желает восстановить собственные зубы а также уберечь их.