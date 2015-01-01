Имена мужчин, которые чаще всего обманывают

Freemell/ PixabayАнисимОбладатель этого имени полон противоречий. Двойственная натура мужчины часто толкает его на неблаговидные поступки, которые он тщательно скрывает от окружающих. Чтобы сохранить свои тайны, Анисим умело сочиняет правдоподобные истории. Привирать умеет отменно, его крайне сложно уличить в неправде или нестыковках. Стоит на своем даже под давление неопровержимых фактов.АртемАртем – настоящий хитрец. Способен выстроить сложную многоходовую схему ради достижения собственных целей. В профессиональной сфере может стать очень опасным соперникам. Мужчина убежден, что добиваться результата нужно любыми методами. Интриги и манипуляции не являются исключением. Нередко обманывает женщин, но чувство вины практически никогда не испытывает. Не привык просить прощение и признавать неправоту.ВадимТаких людей в неформальном кругу общения принято называть «мутными». Вадим постоянно что-то затевает, сбивая с толку окружающих. Увиливает от прямых ответов, говорит намеками и загадками. Совершенно непонятно, что у него в голове. Истинные чувства и мотивы этот представитель сильного пола тщательно скрывает. Такая тенденция наблюдается и в профессиональной сфере, и в романтических отношениях.ГеннадийНоситель этого имени становится заложником своего же вранья. Иногда он с таким вдохновением пытается убедить кого-то в собственной правоте, что начинает сам верить в сказанное. Как правило, Геннадию не удается извлечь существенную пользу из лжи. Наоборот, попытка схитрить приносит ему неприятности и даже материальные убытки.ДементийДементий прибегает к выдумкам, когда хочет произвести на кого-то впечатление. Чаще всего это проявляется в момент общения с противоположным полом. Из положительных моментов стоит отметить, что мужчина никогда не придумывает небылицы, чтобы навредить другим людям. Сам негативно относится к интригам и манипуляциям. Подолгу не прощает обманщиков, которые хотели воспользоваться им в своих интересах.Songjayjay/ PixabayЕмельянСуществует гипотеза, что это имя имеет греческие корни и в буквальном переводе означает «льстивый». Надо сказать, что склонность к подхалимству у него действительно есть. Емельян очень хитер и расчетлив. Развитый интеллект делает их него опасного конкурента в борьбе за место под солнцем. Если молодой человек решит кого-то выжить или подсидеть, можно не сомневаться в успешной реализации коварных идей.ИванОбладатели этого имени считаются настоящими фантазерами. Иван врет в глаза и не краснеет, а вот заставить его говорить правду непросто. Он просто забалтывает собеседников, увиливая от ответов на каверзные вопросы. Любит прикидываться бесхитростным и глуповатым, чтобы усыпить бдительность другого человека. На самом деле Ваня далеко не такой простак, каким хочет казаться.ОстапНе зря автор книг о «великом комбинаторе» назвал своего героя Остапом. Носитель этого имени отличается живым умом и склонностью к авантюрам. Умело пускает пыль в глаза за счет природного обаяния и харизмы. Для мужчины характерна также эмоциональная закрытость, поскольку он тщательно оберегает свой хрупкий внутренний мир.ТарасПрибегает как к прямой лжи, так и к утаиванию малозначимых деталей. В большинстве случаев его обман имеет определенную цель. Просто так Тарас не старается замаскировать информацию, бывает даже излишне прямолинейным. Имеет отличную интуицию и прекрасно чувствует, когда лукавят другие люди. Попытка ввести в заблуждение этого представителя сильного пола обернется против самого вруна.ЭльдарОбладатель этого имени старается избежать открытых конфликтов, поэтому нередко прибегает к хитрости. Он может что-то недоговаривать или скрывать, просто чтобы не выяснять отношения лишний раз. Такой обман дается Эльдару легко, однако на более крупную ложь мужчина решается редко. Плетение интриг дается ему с трудом.Имена мужчин, которые очень наивны по своей сутиОбладатель имени Андрей по натуре является добрым и ведомым человеком. В молодости демонстрирует крайнюю степень доверчивости, из-за чего у него нередко возникают проблемы. Читать далее

Источник: www.allwomens.ru/zen