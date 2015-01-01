Галина Юдашкина рассказала, как восстанавливалась после вторых родов и продемонстрировала фигуру в купальнике

Две беременности никак не сказались на фигуре Галины Юдашкиной. Год назад дочь знаменитого кутюрье родила второго сына, но в Инстаграм 29-летней мамы не найти фотографий, на которых бы интернет-пользователи сумели бы рассмотреть, как её тело «поплыло».instagram.com/gyudashkinaСейчас Галина с семьёй отправилась отдохнуть в Майами. В блоге Юдашкиной уже появилось фото в купальнике. Снимок впечатлил подписчиков знаменитости — Галине оставляют комплименты в обсуждениях. Фолловеры считают, что фигура у девушки идеальна.instagram.com/gyudashkinaКак оказалось, Галине пришлось серьёзно поработать, чтобы достичь такого результата. Секретами восстановления после родов Юдашкина поделилась в Instagram.Спорт, диета и массажи: Галина Юдашкина серьёзно занялась своим телом после рождения второго ребёнкаГалина сообщила, что ограничивает себя в еде, принимая пищу маленькими порциями. При этом обычно последний приём пищи происходит до 18-00. И лишь на отдыхе Галина может нарушить это правило.При росте 152 см и весе 42-43 кг девушка выпивает 1,5-2 литра воды в день.instagram.com/gyudashkinaКонечно, важное место в распорядке дня занимает спорт, которым Галина занимается 2-3 раза в неделю, чередуя уровень нагрузки на каждом занятии.Особое внимание уделяется коже — массажи, обёртывания, скрабы:Массажи - антицеллюлитный 1-2 раза в неделю, виски обертывание и скраб. 🏠Для домашнего ухода жесткая щетка перед душем, движение снизу вверх.В обсуждениях подписчики оставляли вопросы Галине, на которые она терпеливо отвечала. Так, фолловеры выяснили, что скраб для тела массажист Галины делает из натурального кофе, в составе блюд в меню Галины отсутствует соль, а сладкое она позволяет себе только утром и днём.instagram.com/gyudashkinaГалина Юдашкина дала совет тем, кто никак не может приучить себя пить много воды:У нас не приучают пить воду, везде в мире пьют очень много. Ставьте перед собой стаканы с водой или бутылки. Воду лучше не пить до 3 часов до сна, а то будут отеки.Регина Тодоренко похвасталась фигурой в купальнике через 3 месяца после рождения сынаНовое фото, появившееся в Инстаграм Регины Тодоренко, тут же собрало несколько тысяч комментариев и комплиментов. Телезвезда впервые после рождения сына показала свою фигуру в купальнике. Читать далее…

Источник: www.allwomens.ru/zen