Галина Юдашкина рассказала, как восстанавливалась после вторых родов и продемонстрировала фигуру в купальнике
Две беременности никак не сказались на фигуре Галины Юдашкиной. Год назад дочь знаменитого кутюрье родила второго сына, но в Инстаграм 29-летней мамы не найти фотографий, на которых бы интернет-пользователи сумели бы рассмотреть, как её тело «поплыло».
instagram.com/gyudashkina
Сейчас Галина с семьёй отправилась отдохнуть в Майами. В блоге Юдашкиной уже появилось фото в купальнике. Снимок впечатлил подписчиков знаменитости — Галине оставляют комплименты в обсуждениях. Фолловеры считают, что фигура у девушки идеальна.
instagram.com/gyudashkina
Как оказалось, Галине пришлось серьёзно поработать, чтобы достичь такого результата. Секретами восстановления после родов Юдашкина поделилась в Instagram.
Спорт, диета и массажи: Галина Юдашкина серьёзно занялась своим телом после рождения второго ребёнка
Галина сообщила, что ограничивает себя в еде, принимая пищу маленькими порциями. При этом обычно последний приём пищи происходит до 18-00. И лишь на отдыхе Галина может нарушить это правило.
При росте 152 см и весе 42-43 кг девушка выпивает 1,5-2 литра воды в день.
instagram.com/gyudashkina
Конечно, важное место в распорядке дня занимает спорт, которым Галина занимается 2-3 раза в неделю, чередуя уровень нагрузки на каждом занятии.
Особое внимание уделяется коже — массажи, обёртывания, скрабы:
Массажи - антицеллюлитный 1-2 раза в неделю, виски обертывание и скраб. 🏠Для домашнего ухода жесткая щетка перед душем, движение снизу вверх.
В обсуждениях подписчики оставляли вопросы Галине, на которые она терпеливо отвечала. Так, фолловеры выяснили, что скраб для тела массажист Галины делает из натурального кофе, в составе блюд в меню Галины отсутствует соль, а сладкое она позволяет себе только утром и днём.
instagram.com/gyudashkina
Галина Юдашкина дала совет тем, кто никак не может приучить себя пить много воды:
У нас не приучают пить воду, везде в мире пьют очень много. Ставьте перед собой стаканы с водой или бутылки. Воду лучше не пить до 3 часов до сна, а то будут отеки.
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Источник: www.allwomens.ru/zen