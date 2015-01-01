Евгений Цыганов женился на Юлии Снигирь: многодетный актёр засветил обручальное кольцо

Вчера гостем программы «Вечерний Ургант» стал Евгений Цыганов. После бурных обсуждений в прессе ухода актёра от беременной седьмым ребёнком жены, каждое публичное появление Цыганова сопровождается в сети комментариями о его личной жизни. Со своей избранницей Юлией Снигирь Евгений лишь недавно начал появляться на различных мероприятиях. Обычно это совместные походы на кинопремьеры.instagram.com/yuliasnigirНа телешоу Евгений Цыганов — очень редкий гость. Во вчерашней программе Ивана Урганта популярный артист блеснул не только талантами, но и… обручальным кольцом.youtube.comИзвестно, что в брак с Ириной Леоновой, которая родила Цыганову семерых детей, был гражданским — пара так и не дошла до загса, чтобы оформить официально свой союз. Зато Юлии Снигирь, похоже, удалось «окольцевать» возлюбленного.Юлия Снигирь и Евгений Цыганов тайно поженилисьВнимательные пользователи соцсетей, пересматривая вчерашний выпуск «Вечернего Урганта», с удивлением обнаружили, что на безымянном пальце правой руки у Евгения Цыганова красуется обручальное кольцо:nuta_nemo Кольцо у Евгения на том самом ... все- таки ура liusia158 @nuta_nemo спалился)))youtube.comВ то же время фолловеры снова не прошли мимо морального облика звезды сериалов:lesnovajulia бык-осеменитель irenfone Как человека, совершившего такой великомерзостный поступок принимают на тв, снимают в кино?! Бросить жену с толпой своих детей?! Предать твое плоть от плоти? И ему рукоплещут🤷♂️ вы в своем уме, режиссеры, постановщики? Я не сужу его, но осуждаю его поступок☝️😠 ничто его не берет, нельзя как будто ничего не случилось жить после этого😒Интересно, что обручальное кольцо на днях «выгуляла» и Юлия Снигирь. На премьере картины «Мёртвое озеро», где она появилась вместе с Цыгановым, на пальце актрисы можно увидеть новое украшение:kino-teatr.ruКстати, ещё полтора месяца назад на фотографиях в инстаграм Юлии Снигирь обручального кольца на её безымянном пальце не наблюдалось:instagram.com/yuliasnigirНу что, друзья, поздравим пару с бракосочетанием?🥂Старшая дочь Валерия Меладзе показала, как выглядела её мама в молодостиБольшинство интернет-пользователей, внимательно отслеживающих последние новости, происходящие в семействе Валерия Меладзе, приняло сторону Ирины. Женщина всегда оставалась в тени знаменитого мужа, обеспечивая ему «надёжный тыл», пока тот колесил по стране с гастролями. Не удивительно, что в интернете совсем мало фотографий Ирины Меладзе. Читать далее…

Источник: www.allwomens.ru/zen