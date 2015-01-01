От каких мужчин не надо заводить детей

Pezibear/ PixabayЕсли исходить из мысли, что потенциального партнера нельзя изменить или переделать (что верно в 100 случаях из 100), можно выделить несколько типов мужчин, с которыми лучше не заводить длительных серьезных отношений. И уж тем более нельзя рожать от них детей, так как это либо поставит вас в зависимое положение, либо превратит процесс воспитания малыша в сущий кошмар. Всему виной их патологическая неспособность быть отцами семейства. У каждого – по своей сугубо индивидуальной причине. Итак, кто эти мужчины?«Ревизор»Если вам страшно показаться своему возлюбленному в неидеальном виде, не накрашенной, с немытой головой или несвежим маникюром, то это не партнер, а некий судья, перед которым вы пишете жизнь начисто. Как вы сможете перед таким человеком продемонстрировать растяжки на теле или изменившуюся после вскармливания крохи грудь? Кто возьмет на себя уход за вами сразу после родов? А бессонные ночи, круги под глазами, слезы из-за постоянных переживаний, пятна на футболках, оставленные малышом? Если мужчина вам не друг, видел вас только в безупречном виде и даже не подозревает, как вы выглядите без мейк-апа, то после рождения ребенка он испытает настоящий шок. Это спровоцирует ссоры, недовольство, которые отрицательно скажутся на обстановке в семье и состоянии самого новорожденного.«Отелло»Если в начале отношений ревность кажется неотъемлемой частью мужского внимания, то на более поздних этапах ссоры из-за беспочвенных подозрений начинают высасывать всю жизненную энергию женщины. Будьте уверенны, что патологический ревнивец не оставит вас в покое и после рождения наследника, предъявляя претензии даже тогда, когда вы выходите из дома без капли макияжа, в старом пуховике и ровно на пять минут. Ревновать он будет… к ребенку. Типичные «Отелло» - большие эгоисты, они требуют к себе максимальное количество внимания. Когда на свет появится малыш, он отберет 95% этого внимания, что будет выводить мужчину из себя и подталкивать его к необдуманным словам и поступкам. Не хотите постоянно плакать, разрываясь между мужем и ребенком – бегите от такого «уникума» как можно скорей.«Пикапер»Ваш избранник позволяет себе громко хохотать и жеманничать в общении с симпатичными девушками, пока вы строгаете капусту на кухне? Он делает им комплименты, которых вы не можете дождаться даже на собственный день рождения? Еще и бросает двусмысленные взгляды на их особо выдающиеся части тела? А не пора ли ему отправиться восвояси со статусом «бывший»? Сейчас у вас есть время на то, чтобы привести себя в порядок, нарядиться и накраситься. Но ему этого мало – он ищет общения с другими барышнями. А что будет, когда у вас не будет времени даже на сон? «Пикапер» - первейший кандидат в изменники в период беременности и первых лет жизни крохи, так что будьте с ним очень и очень осторожны.«Агрессор»Здесь очень важно уметь разделять адекватное недовольство по какому-либо поводу и откровенную мужскую агрессию. Если в вашей жизни уже случались прецеденты, когда молодой человек доводил вас до слез из-за пересоленного супа или неправильно сложенной футболки – бегите от него, роняя тапки! Тем более, если его поведение не ограничивается одними лишь криками, и он пускает в ход еще и кулаки. Запомните: тот, кто не жалеет мать своих детей, не пожалеет и самих детей тоже. Они будут чаще биты, чем сыты. Как только вы заметили за мужчиной подобные неадекватные замашки, собирайте вещички и закрывайте дверь с внешней стороны, как бы он впоследствии не просил прощения и каких бы золотых гор вам не обещал.Pezibear/ Pixabay«Скряга»Выйти замуж за прижимистого человека и быть вполне счастливой может только такая же жадина, как и он сам. Если возлюбленный контролирует все движения по вашей карте, выдает ограниченную сумму на элементарные средства гигиены и долго раздумывает, лечить ли вам в этом месяце зубы, то его без лишних сомнений нужно «уступить» кому-нибудь другому. Даже если он зарабатывает достаточно, вам не видать ни знаков внимания, ни подарков, ни нормального отдыха, ни каких-либо других приятностей, которые жадины обычно считают «излишествами». То же касается и ребенка. Со скрягой вы научитесь крутить памперсы из марли и лечить все болезни активированным углем. А затем, когда ваше терпение окончательно лопнет, придется еще и искать подработку во время декрета, чтобы смочь позволить себе хоть какие-нибудь покупки и траты.«Лентяй»Это один из самых нежелательных для молодой мамы партнеров, так как родившая женщина постоянно нуждается в различной помощи. Обращайте внимание на то, сколько ваш мужчина двигается, какие у него увлечения, как он проводит выходные и отпуск, готовит ли себе самостоятельно. Если вы вовремя не разглядите типичного «лентяя», то на момент рождения наследника обзаведетесь сразу двумя малышами. Одному будете грудь давать, а другому на подносе в постель завтрак приносить. Одного будете укачивать, а другому пульт от телевизора искать. О том, чтобы оставить на него кроху хоть на пять-десять минут не может быть и речи - «это же женское дело!». Вот так и выберетесь из этого ада лет только через шесть.«Другой»Часто так случатся, что женщины влюбляются в тех мужчин, которые не подходят им по всем параметрам, кроме внешних данных. Вы хотите троих малышей, а он в ужасе убегает от соседских детишек, называя их «спиногрызами»? Вы любите активно проводить выходные, а он сутками сидит и играет в «танки»? С его появлением в вашей жизни ваше жилье превратилось в студенческое общежитие из-за постоянных гостей? Гоните в шею такого принца! Он всегда будет игнорировать ваши с ребенком потребности. Малышу нужна тишина? - «Да ладно тебе, мы всего часик посидим». Ребенок кричал всю ночь? – «Давай же, успокой его поскорей!». Нужны деньги на врача? – «Что я сделаю, если у меня нету?». Если у мужчины радикально иные взгляды на жизнь, нежели у вас, скорее собирайте вещи. Ваш союз рискует превратиться в один большой конфликт.Каких женщин мужчины считают красивымиКто-то следует рекомендациям модных глянцевых журналов, а у кого-то в голове закрепляется собственный образ «идеальной себя». Однако делается это с одной единственной целью – понравиться. Неважно кому – себе, мужчинам или обществу в целом – девушки всегда стремятся восхищать, это заложено в их природе. Какие же именно эксперименты на данном поприще противоположный пол считает удачными? Читать далее

Источник: www.allwomens.ru/zen