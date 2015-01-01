Почему наши глаза видят больше оттенков зелёного, чем других цветов
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Человеческий глаз – совершенный оптический прибор, подаренный нам природой. Сетчатка содержит сотни миллионов светочувствительных клеток-рецепторов, которые обрабатывают световые частицы и передают сигналы в мозг, где они преображаются в разнообразие цветов. Офтальмологи говорят, что мы смотрим глазами, а видим мозгом.
Видимый спектр разделяется на 7 основных цветов, из них основными считаются только три: красный, зеленый, синий. Все остальные оттенки создаются при сочетании основных цветов. Считается, что человеческий глаз способен различить до 10 миллионов полутонов. Но на практике мы различаем только около 100 оттенков, а глаз профессионального художника может воспринимать до 150 нюансов.
При этом существуют такие вариации оттенков, которые слишком сложны для нашего восприятия. Они получили название «невозможные цвета» - мозг их просто блокирует и не воспроизводит. А из всей остальной разнообразной палитры человеческий глаз видит больше всего оттенков зеленого цвета. Ученые дают несколько вариантов объяснения почему так происходит.
Физиологический фактор
За цветное зрение отвечают глазные клетки (рецепторы) под названием колбочки, а за ночное, черно-белое – палочки. Колбочки разделяются на три типа, соответствующие основным цветам: синего, зеленого и красного. Зеленый цвет располагается в середине спектра, длина его волн находится в средневолновом диапазоне 510 -550 нанометров, это более широкий интервал чем у синего и красного цвета. Возможно поэтому на долю зеленого цвета приходится больше рецепторов, позволяющих различать огромное количество оттенков зеленого цвета.
Диапазон красного и синего цветов на самом деле тоже очень широк, но дело в том, что часть красного цвета переходит в невидимый инфракрасный, также как синий перетекает в ультрафиолетовый. И только зеленый цвет полностью находится в видимом диапазоне.
Ученые Йоркского университета (Англия) сделали открытие, что в разное время года люди неодинаково воспринимают зеленый цвет: добровольцам нужно было указать «идеальный» зеленый цвет зимой, а затем летом. Эксперимент проводился в темной комнате: человеку давали время на адаптацию, затем на мониторе предлагали выбрать эталонный зеленый цвет. Исследования показали, что «зимний» и «летний» выбор одного и того же человека отличаются друг от друга. «Зимний» цвет был более тусклым, приглушенным с холодным оттенком, а «летний» более ярким, теплым, насыщенным. Кроме того, летом глаза различают больше оттенков зелени, чем зимой. Возможно потому, что летом нас окружает множество природной, живой зелени.
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Эволюционная теория
Причина того, что человеческий глаз воспринимает огромное количество оттенков зеленого цвета кроется в эволюции. Зеленый цвет наиболее массово распространен в природе благодаря процессам фотосинтеза. Наши далекие предки жили и охотились в лесах, поэтому им приходилось подстраивать свое зрение, чтобы своевременно заметить опасность или выследить дичь среди зеленой листвы.
Эта способность передавалась из поколения в поколение, непрерывно совершенствуясь, пока не достигла возможности различать не только сотни оттенков зелени, но и видеть даже легкое движение среди листьев или травы.
Перейдя к оседлому образу жизни и занявшись земледелием, человек использовал эту особенность зрения, чтобы держать под контролем рост, развитие и созревание растений, оценивать будущий урожай.
Современные люди могут за ненадобностью частично утратить эту способность. Ученые считают, что возможно, мы уже видим меньше нюансов зеленого цвета, чем наши предшественники, и в дальнейшем эта тенденция будет усиливаться.
Психологическое воздействие зеленого цвета на человека
Именно зеленый цвет считается самым приятным для человеческого глаза, успокаивающим психику. Он соотносится с живой природой, жизнью, надеждой, возрождением. Зеленый цвет является признаком безопасности, разрешения движения (светофор) и действий (сигнальная зеленая ракета).
Поэтому человеческий мозг подсознательно выбирает все оттенки зеленого цвета, когда ему нужно успокоиться и частично блокирует агрессивный красный цвет. Зеленый цвет помогает расслабиться, человек чувствует себя комфортно в окружении предметов зеленого оттенка. При этом на 10% возрастает работоспособность и на 20% качество работы.
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Возможно, именно поэтому для обозначения нюансов зеленого цвета существует множество названий: от простого изумрудного или малахитового до экзотического «лягушка в обмороке» (светлого серо-зеленого). Палитра цветов насчитывает 376 оттенков зеленого цвета: среди них есть яркие и тусклые, светлые и темные, холодные и теплые. Они прекрасно сочетаются с другими цветами, украшают сдержанные оттенки и составляют колоритные пары с теплыми, яркими цветами. Отсутствие зеленого цвета угнетает, приводит к депрессии.
Зеленый цвет, несмотря на свою обыденность и приземленность, участвует во многих сферах жизни: социальной, религиозной, политической, экономической, военной. Из-за такой распространенности зеленого цвета в нашей жизни, человеческий глаз и мозг воспринимают наибольшее количество его оттенков.
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Источник: www.allwomens.ru/zen