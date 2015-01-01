Почему наши глаза видят больше оттенков зелёного, чем других цветов

Sasint/ PixabayЧеловеческий глаз – совершенный оптический прибор, подаренный нам природой. Сетчатка содержит сотни миллионов светочувствительных клеток-рецепторов, которые обрабатывают световые частицы и передают сигналы в мозг, где они преображаются в разнообразие цветов. Офтальмологи говорят, что мы смотрим глазами, а видим мозгом.Видимый спектр разделяется на 7 основных цветов, из них основными считаются только три: красный, зеленый, синий. Все остальные оттенки создаются при сочетании основных цветов. Считается, что человеческий глаз способен различить до 10 миллионов полутонов. Но на практике мы различаем только около 100 оттенков, а глаз профессионального художника может воспринимать до 150 нюансов.При этом существуют такие вариации оттенков, которые слишком сложны для нашего восприятия. Они получили название «невозможные цвета» - мозг их просто блокирует и не воспроизводит. А из всей остальной разнообразной палитры человеческий глаз видит больше всего оттенков зеленого цвета. Ученые дают несколько вариантов объяснения почему так происходит.Физиологический факторЗа цветное зрение отвечают глазные клетки (рецепторы) под названием колбочки, а за ночное, черно-белое – палочки. Колбочки разделяются на три типа, соответствующие основным цветам: синего, зеленого и красного. Зеленый цвет располагается в середине спектра, длина его волн находится в средневолновом диапазоне 510 -550 нанометров, это более широкий интервал чем у синего и красного цвета. Возможно поэтому на долю зеленого цвета приходится больше рецепторов, позволяющих различать огромное количество оттенков зеленого цвета.Диапазон красного и синего цветов на самом деле тоже очень широк, но дело в том, что часть красного цвета переходит в невидимый инфракрасный, также как синий перетекает в ультрафиолетовый. И только зеленый цвет полностью находится в видимом диапазоне.Ученые Йоркского университета (Англия) сделали открытие, что в разное время года люди неодинаково воспринимают зеленый цвет: добровольцам нужно было указать «идеальный» зеленый цвет зимой, а затем летом. Эксперимент проводился в темной комнате: человеку давали время на адаптацию, затем на мониторе предлагали выбрать эталонный зеленый цвет. Исследования показали, что «зимний» и «летний» выбор одного и того же человека отличаются друг от друга. «Зимний» цвет был более тусклым, приглушенным с холодным оттенком, а «летний» более ярким, теплым, насыщенным. Кроме того, летом глаза различают больше оттенков зелени, чем зимой. Возможно потому, что летом нас окружает множество природной, живой зелени.Couleur/ PixabayЭволюционная теорияПричина того, что человеческий глаз воспринимает огромное количество оттенков зеленого цвета кроется в эволюции. Зеленый цвет наиболее массово распространен в природе благодаря процессам фотосинтеза. Наши далекие предки жили и охотились в лесах, поэтому им приходилось подстраивать свое зрение, чтобы своевременно заметить опасность или выследить дичь среди зеленой листвы.Эта способность передавалась из поколения в поколение, непрерывно совершенствуясь, пока не достигла возможности различать не только сотни оттенков зелени, но и видеть даже легкое движение среди листьев или травы.Перейдя к оседлому образу жизни и занявшись земледелием, человек использовал эту особенность зрения, чтобы держать под контролем рост, развитие и созревание растений, оценивать будущий урожай.Современные люди могут за ненадобностью частично утратить эту способность. Ученые считают, что возможно, мы уже видим меньше нюансов зеленого цвета, чем наши предшественники, и в дальнейшем эта тенденция будет усиливаться.Психологическое воздействие зеленого цвета на человекаИменно зеленый цвет считается самым приятным для человеческого глаза, успокаивающим психику. Он соотносится с живой природой, жизнью, надеждой, возрождением. Зеленый цвет является признаком безопасности, разрешения движения (светофор) и действий (сигнальная зеленая ракета).Поэтому человеческий мозг подсознательно выбирает все оттенки зеленого цвета, когда ему нужно успокоиться и частично блокирует агрессивный красный цвет. Зеленый цвет помогает расслабиться, человек чувствует себя комфортно в окружении предметов зеленого оттенка. При этом на 10% возрастает работоспособность и на 20% качество работы.Valiunic/ PixabayВозможно, именно поэтому для обозначения нюансов зеленого цвета существует множество названий: от простого изумрудного или малахитового до экзотического «лягушка в обмороке» (светлого серо-зеленого). Палитра цветов насчитывает 376 оттенков зеленого цвета: среди них есть яркие и тусклые, светлые и темные, холодные и теплые. Они прекрасно сочетаются с другими цветами, украшают сдержанные оттенки и составляют колоритные пары с теплыми, яркими цветами. Отсутствие зеленого цвета угнетает, приводит к депрессии.Зеленый цвет, несмотря на свою обыденность и приземленность, участвует во многих сферах жизни: социальной, религиозной, политической, экономической, военной. Из-за такой распространенности зеленого цвета в нашей жизни, человеческий глаз и мозг воспринимают наибольшее количество его оттенков.Наш собственный мозг нас обманывает на каждом шагу: Как и зачем он это делает?Нобелевский лауреат Даниэль Канеман доказал, что мозг человека постоянно обманывает своего владельца. Наши мысли, переживания, чувства – это всего лишь иллюзия, созданная мозгом. Он способен стирать детали, создавать ложные воспоминания, утаивать информацию, отвлекать, рассеивать внимание, путать направление. Для таких поступков у мозга есть несколько причин. Читать далее

Источник: www.allwomens.ru/zen