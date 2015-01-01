9 роковых ошибок женщин в отношениях с мужчинами

Pexels/ PixabayКазалось бы, уже столько сказано об особенностях психологии мужчин и женщин, столько умных книг написано, снято такое количество фильмов, что можно просто брать и учиться жить сразу «начисто», без проб и ошибок. Однако все равно из поколения в поколение женщины совершают одни и те же неверные поступки. Ниже приведены десять типичных «промахов» девушек, которые неизбежно ведут к разрыву отношений с их вторыми половинками.Тотальный контрольДоверие – одна из основополагающих вещей, на которых держится крепкий союз. Постоянная проверка телефона, нескончаемые звонки и мониторинг переписки в социальных сетях рано или поздно загонят мужчину в угол, из которого он видит выход только обратно в холостую жизнь. Необоснованная ревность и вынужденная необходимость без конца оправдываться за то, чего он не делал, в конечном итоге отравляет то хорошее, что молодой человек испытывал к своей возлюбленной изначально. Каждому в паре необходимо личное пространство и немного одиночества, чтобы успевать соскучиться по партнеру.Неоправданные ожиданияВсе девушки, которые вступают в романтическую связь или брак, чего-то ждут от этого своего начинания. Когда проходит год или два, а партнер все никак не двигается в направлении воображаемого женщиной идеала, она начинает испытывать некий «дискомфорт несоответствия». На заре отношений сильные чувства убеждают ее, что с появлением семьи мужчина изменится, станет более ответственным и независимым. Однако в 99% случаев эти ожидания не оправдываются, что влечет за собой скандалы, недопонимание и взаимные претензии.Дети превыше всегоМожет для кого-то это странно прозвучит, однако в семье все должны быть равны. Интересы детей никак не могут ставиться выше интересов молодых родителей. Когда женщина становится матерью, она не замечает, как зацикливается на своем чаде, и полностью обделяет вниманием своего супруга. Более того, она все реже старается смотреть на себя в зеркало, «запуская» в том числе и собственный внешний вид. Дети – это плод любви двух людей, и если ставить их выше себя, то, во-первых, они вырастут эгоистами, а во-вторых, супруги превратятся из пары в двух отдельных личностей, живущих вместе ради потомства.Публичная критикаНет более унизительной для мужчины ситуации, чем когда жена критикует его внешность или поступки в присутствии родственников или общих знакомых. Быть парнем означает участвовать в гонке за лидерство в течение всей своей жизни. С детства мальчики стремятся играть лучшими игрушками и дружить с самыми красивыми девочками. Когда они вырастают, эта потребность никуда не девается, просто цели масштабируются. А женщина способна парой слов сорвать своего партнера с пьедестала и втоптать все его достижения в землю. Особенно обидной будет ситуация, когда его еще и сравнивают с кем-то – здесь уж точно не избежать обид и скандалов.Free-Photos/ PixabayИгра в «молчанку»Мужчины не умеют читать мысли и порой даже не способны сразу заметить, что их любимые женщины страдают. Если в отношениях назрела проблема или претензия, ее нужно четко высказать, не прибегая к нытью, намекам и долгим предысториям. Кто на вопрос «что-то не так?» привык отвечать «все нормально», тот в итоге получает плюс один градус к «температуре воздуха» в доме. Такая девушка постепенно превращается в бомбу замедленного действия, которая если рванет, то обложит молодого человека таким количеством «правды», что у него и ноги подкосятся. Это невероятно, но большинство проблем в парах возникает по причине неумения партнеров правильно общаться друг с другом.Вмешательство «извне»Женщины, конечно, существа социальные, при этом одной из их самых больших ошибок является привычка пользоваться мнением посторонних людей, вместо того, чтобы спросить совета у своего мужчины или принять решение самостоятельно. Кто бы ни был советчиком – сестра, мама, подруга или коллега – они все преследуют свои собственные цели и не могут знать всю вашу ситуацию изнутри. Единственный, кто разбирается в происходящем так же, так и вы – это ваша вторая половинка. Игнорирование мнения мужчины в пользу людей со стороны принижает его достоинство и, в конце концов, подталкивает к тому, чтобы молча «хлопнуть дверью».Борьба за лидерскую позициюМногие современные девушки не лишены амбиций и составляют достойную конкуренцию сильному полу на профессиональном поприще. И очень часто они несут атмосферу борьбы также и в собственный дом. В лучшем случае брак с такой леди не распадется, однако слабый духом мужчина превратится рядом с ней в практически невидимую тень. При самом худшем раскладе партнеры в стремлении занять главенствующую в семье позицию могут дойти до рукоприкладства. Девушкам стоит помнить, что их сила – в их слабости. Если женщина-лидер умеет быть слабой рядом со своим молодым человеком, то она все равно будет иметь все привилегии, на которые рассчитывает – просто добьется их не «хождением по головам», а мудростью и хитростью.Неумение вести себя с финансамиУ гармоничной пары всегда есть общий взгляд на то, как деньги должны в семье появляться и куда впоследствии они будут потрачены. Любые недомолвки по поводу заработанных сумм, наличие «заначек», утаивание информации о крупных покупках или распределение власти в семье по принципу «кто больше зарабатывает» ведут к подрыву доверия друг к другу и могут разрушить отношения даже искренне любящих людей. В каждой семье должен быть общий бюджет, некий «неприкосновенный запас», план поступлений и трат на месяц, а также краткосрочные и долгосрочные финансовые цели. Если супруга не может придерживаться семейных правил поведения с деньгами, конфликтов ей не избежать.Сознательный отказ от близостиТо, что для большинства женщин является развлечением, для мужчин – суровая физиологическая необходимость, от которой зависит их здоровье и эмоциональное состояние. Молодой человек, который не находит любви в постели жены, рано или поздно пойдет искать ее где-нибудь на стороне. Таким образом, когда девушка превращает супружеские обязанности в предмет торга или «наказывает» провинившегося мужа их полным отсутствием, то она роет яму сама себе. Еще хуже, когда барышня унижает своего партнера фразами вроде «ты ничего не умеешь» или «я не вижу в тебе любовника». В таком случае абсолютно здоровый парень может приобрести психологические проблемы, которые впоследствии вызовут эректильную дисфункцию. Эта неприятность не лечится таблетками – помочь сможет только квалифицированный психолог. Так что стоит дважды подумать, доводить ли любимого человека до такого состояния.Почему мне не сказали это в 20 лет: 7 самых важных вещей, которые должна знать девушка про отношения с мужчинамиЕсли бы молодость знала, если бы старость могла …» – вздыхают взрослые женщины, подсчитывая, сколько ошибок допустили, когда влюблялись и строили отношения. Молодые барышни лишь улыбаются и остаются в полной уверенности, что вот они точно не допустят тех огрех в отношениях, которые совершили их матери и бабушки. Но… круговорот женских заблуждений в природе вечен. Читать далее

Источник: www.allwomens.ru/zen