Владимир Сычёв опозорился: актёр опубликовал и сразу удалил неожиданное фото с Борисом Грачевским
Возможно, никогда бы страна и не узнала об актёре Владимире Сычёве, если бы не Борис Грачевский. Выпуск «Ералаша» с сюжетом «Бразильская система» стал одним из самых популярных у советских школьников. А название фильма превратилось в крылатое выражение для нескольких поколений, рождённых в СССР.
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Не удивительно, что после успешного старта в «Ералаше», Володя Сычёв прямиком отправился в ГИТИС. На счету 47-летнего актёра сегодня более 45 киноролей, а участие в сериале «Физрук» принесло Сычёву новое признание зрителей.
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Естественно, что Владимир считает Бориса Грачевского своим отцом в мире кино. Актёр не мог не поздравить создателя «Ералаша» с юбилеем…
Владимир Сычёв выбирал девушку по вызову и разместил скрин вкладок у себя в Instagram
Чтобы поздравить Бориса Грачевского с 70-летием, Владимир Сычёв старательно выбирал совместную фотографию с режиссёром у себя в компьютере. Отыскав удачный кадр, актёр поспешил сделать скрин и разместить его в микроблоге. Однако Владимир не заметил, что на скриншот попали закладки, которые были открыты в браузере компьютера. А там…. Оказалось, что у артиста открыто сразу несколько страниц девушек по вызову:
instagram.com/yobajur
Похоже, звезда «Физрука» собирался сегодня весело провести вечер. Обнаружив, какую досадную оплошность он допустил, Сычёв быстро заменил фотографии. Однако «тот самый» кадр моментально разлетелся по сети, вызвав поток глумливых комментариев в адрес любвеобильного актёра. Даже поклонники Владимира не упустили случая посмеяться за незадачливым любителем острых ощущений:
ilia_hohlov Че там, номерки расеянских куртизанок искал, или же барин предпочитает зарубежное мясо? iuliia7715 А в интервью рассказывал, что все гонорары тратит на путешествия. Видимо, не все😂 sv_____14 Фото Евы и Кристины в студию! alyana_1418 кому-то похоже яйки оторвут🙈 rina_tyt Это фиаско😭 sokolova9611 Вахаххахахах ну кааак, ну кааак так можно лохануться😂😂😂😂😂 mblexus По бразильской системе
Отметим, что более 15 лет Владимир Сычёв женат на женщине по имени Алеся. У пары подрастает две дочери. Интересно, как жена Владимира отреагирует на его интернет-шалости?
Кети Топурия на простила Гуфа
Как это часто бывает, отношения на стороне были для музыканта лишь незначительным эпизодом, однако Кети собрала вещи и ушла из дома Гуфа. Совместные фото моментально исчезли из её Instagram, и артисты стараются избегать любых вопросах о своём недавнем романе. Читать далее…
Источник: www.allwomens.ru/zen