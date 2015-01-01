На Яну Рудковскую ополчились после её скорбного поста о Юлии Началовой

Вся новостная лента российского Instagram весь вчерашний день полностью была посвящена Юлии Началовой. Смерть 38-летней певицы стала настоящим шоком и для её коллег по шоу-бизнесу, и для поклонников. Такого количества признаний и тёплых слов Юлия, наверно, не слышала даже на свой день рождения. Даже те медиаперсоны, которые никогда близко не общались с артисткой, поспешили опубликовать у себя на страницах в Инстаграм скорбные посты, в которых рассказывали о своей любви к талантливой исполнительнице и о том, как им тяжело принять мысль о смерти Юлии.Безусловно, певица, которая всего неделю назад активно снималась в проекте «Один в Один» в качестве наставника, заслужила все эти добрые слова в свой адрес. Вот только искренность скорбных постов о Юлии в Инстаграмах у некоторых звёзд вызывает большие сомнения…instagram.com/ivashcheЛицемерие Яны Рудковской взбесило сеть: продюсер разместила радостные снимки с отдыха сразу после поста о смерти Юлии НачаловойНа смерть Юлии Началовой отреагировала и Яна Рудковская. В своём блоге продюсер Билана разместила фото 38-летней певицы и оставила свои соболезнования близким и родным артистки, отметив при этом, что произошедшее не укладывается в голове:instagram.com/rudkovskayaofficialОднако уже через несколько часов Яна Рудковская «залила» в ленту новое фото себя любимой в купальнике, сопроводив его хештегом «цветнастроениясиний». Подписчики жены Плющенко были поражены, насколько быстро поменялось настроение бизнес-леди с тяжёлой скорби на отпускное безудержное веселье.instagram.com/rudkovskayaofficialВ комментариях фолловеры обвинили Рудковскую в лицемерии:nuriiakhamidova попечалилась, скинула пост как она скорбит и хватит, мы же поняли... что вчера ей было грустно. ni.kolai4899 Такое лицемерие ,эти ваши соболезнования!!!.Яна..Фу alinastrebchuk Яна,после ухода человека идут траурные дни.Мы все знали Юлю.Она одна из нас-из нашего поколения.Надо уважать память о человеке.Смотреть на вашу задницу сейчас ни у кого нет желания. la.na8178 Подписана на многих известных все соболезнуют но радостная фотка после таких постов с отдыха только у Яны вот это цинизм, разочарованаЯна очень быстро отреагировала на комментарии критиков, объяснив им, что у неё жизнь продолжается и тяжёлый момент она уже пережила:instagram.com/rudkovskayaofficialОбъяснение Рудковской ещё больше поразило подписчиков её блога. В обсуждениях интернет-пользователи бурно обсуждают искренность продюсера:natali_natalysik как цинично - «вчера пережила этот момент». Быстро это у вас происходит..... kot_platon2018 Лучше бы вообще ничего не отвечала. Одним постом перечеркнула все свои соболезнования. Надо же быть такой глупой svitichlana всё это понятно, ни кто не говорит, что надо отдых отменить, просто один день воздержаться от выкладывания фото. sunny_girl_4u я вчера пережила этот момент 🤦♀️🤦♀️🤦♀️ нет слов ... лицемерие, сплошное лицемерие !«Майкл, прости»: Ксения Бородина призналась, что ей стыдно за грязь, которую развели вокруг легендарного певцаНесмотря на то что рассказы пострадавших и их родственников вызывают много вопросов и сомнений, волна негатива к Майклу Джексону покатилась по миру: в Лондоне сносят статую певца, из «Симпсонов» удалили голос звезды… Ещё немного, и на улицах начнут сжигать портреты поп-короля… Читать далее…

Источник: www.allwomens.ru/zen