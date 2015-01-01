Мужчины каких знаков зодиака способны бросить беременную жену

Paulavsouza/ PixabayБеременность – таинство, сакральное состояние, которое является и наградой, и испытанием для женщины. В этот период она особо нуждается в поддержке и внимании отца ребенка. Как гармонично смотрится пара, в которой мужчина наравне с женщиной «носит» беременность, и сколько трагедии в ситуации, где будущий папа не желает признавать отцовство или отказывается брать на себя ответственность. Возможно ли предвидеть подлость мужчины? К сожалению, не всегда. Но можно обратиться к астрологии. Потенциально ненадежными, способными бросить беременную женщину, считаются мужчины, рожденные под следующими знаками зодиака.ОвныСреди мужчин этого знака слишком часто встречаются мерзавцы, которые чтят только собственные интересы. Если на пути к ним что-то мешает, безжалостно истребят все, чтобы к цели пойти кратчайшей дорогой. Так и с беременной женщиной. Если «залет» случился не по плану Овна, либо в какой-то момент он вдруг передумал строить семью и заводить детей, уйдет. Не раздумывая, не оправдываясь и по-английски. Представитель Овнов считает себя настоящим мужиком, а значит, и хозяином жизни, который знает, что делает и его никто не вправе осуждать.Овны очень самовлюбленные и эгоистичные. Они не готовы жертвовать своей беззаботной жизнью, спокойствием, временем, деньгами ради женщины, беременности которой не рады. Представитель знака искренне считает, что если он не заставил партнершу избавиться от ребенка, то это уже благородно с его стороны. А раз у женщины была свобода выбора, но она сама не захотела делать аборт, значит, он может снять с себя ответственность и больше не париться. Взывать к совести Овна бесполезно. Может ли пользоваться мужчина тем, чего у него нет?ВесыЕсли мужчина этого знака не влюблен и не мечтает любой ценой заполучить себе женщину, очень вероятно, что он оставит ее и с пузом, и с «носом». Весы никогда не бывают уверенными в собственных решениях, но зато они всегда инфантильны. Мужчины бросают беременных партнерш, во-первых, потому что часто начинают сомневаться в том, что это их ребенок, опасаются – не манипулирует ли избранница своей беременностью и побаиваются ответственности. А во-вторых, Весы в любом возрасте сами остаются детьми, поэтому им кажется странным, когда у «детей» появляются дети.Есть и еще она причина, по которой мужчина-Весы может сбежать даже от обожаемой беременной женщины. Представители этого знака большие эстеты, и вид любимой, которая на глазах превращается в безобразного колобка, может их спугнуть. Округлившуюся, а иногда и откровенно растолстевшую, отекшую, грузную женщину «на сносях» Весы считают несексуальной и непривлекательной. В некоторых случаях беременность у Весов может вызывать даже отвращение и брезгливость. Им противно прикасаться, целовать, обнимать партнершу, в теле которой развивается новая жизнь, как в том фильме о «чужом» из космоса.Greyerbaby/ PixabayРыбыМилые, добрые, располагающие к доверию Рыбы тоже попали в черный список мужчин, способных отказаться от беременной женщины. Почему? Их многочисленные положительные качества перечеркивает всего лишь одно отрицательное – безответственность. Возможно, в других случаях оно не столь критично, но только не в этой ситуации. Рыбы очень эмоциональные, слабые и зависимые от внешних обстоятельств. Им бы себя обеспечить и как-то пристроить в этом мире. Ребенок – это огромнейшая ответственность. Она может «сдуть» мужчину-Рыбы с поля зрения женщины, которая, беременея, была уверенна, что лучшего отца ребенку не найти.Если Рыбы на момент беременности своей избранницы не были обеспечены материально, побег предсказуем. Они не привыкли решать финансовые проблемы близких людей, поэтому семья им может оказаться в тягость. Другое дело, если спутница Рыб – состоятельная барышня. В этом случае мужчина не только не сбежит, а и сделает все, чтобы женщина «случайно» забеременела и сохранила ребенка. Малыш может стать ключом в сытую жизнь Рыб. Если ответственность за семью возьмет на себя партнерша или ее родственники, Рыбы могут стать вполне сносными отцами.СтрельцыЕсли у Стрельца есть возможность сбежать от забеременевшей женщины, он сбежит – хоть в прямом, хоть в переносном смысле. Ну какой отец из мужчины, который не намерен «пускать корни»? Его жизнь – приключения, авантюры, путешествия. Вот если бы дети появлялись на свет уже взрослыми, тогда, возможно, Стрельцы не боялись бы беременности. А так интересное положение партнерши для них означает только одно – неволю. Это привязанность, обязанности, долг. Для человека, который больше всего в жизни ценит свободу, стать оседлым странником невозможно.Стрелец слишком дорожит своей независимостью, чтобы распрощаться с ней, пусть даже ради продолжателя рода. Мужчины этого знака считают, что вся жизнь у них впереди, и пока они молоды, здоровы, активны, нужно брать от жизни все самое лучшее. А дети подождут. Мужчине их можно завести и в пятьдесят, и в шестьдесят, и в семьдесят лет. Поэтому молодой Стрелец если не сможет сбежать от беременной партнерши навсегда, то будет бегать от нее и ребенка, пока не состарится. Ну а когда станет дряхлым и беспомощным стариком, конечно же, вспомнит, что у него есть ребенок, который что-то там ему должен. Но должен ли?Каким знакам зодиака не везет в любви по жизниНеудача в любви является одной из самых частых жалоб после невезения в денежных вопросах. Пусть это и нематериальный жизненный аспект, проблемы на поприще межличностных взаимоотношений становятся для некоторых людей настоящей проблемой. Читать далее

Источник: www.allwomens.ru/zen