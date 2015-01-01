Пробиотики - основа для здорового кишечника
Несколько десятков лет назад люди и не подозревали, что такое пробиотики, какова их функция. Сейчас они в некоторых случаях становятся незаменимыми.
Основное понятие
Пробиотики - живые бактерии. Они находятся в кишечнике, их количество в норме достигает высокой отметки. Но не многие люди могут похвастаться таким показателем. У большинства здоровая микрофлора заменена патогенной.
Нужно учитывать, от кишечной флоры зависит иммунная система человека, продолжительность жизни. Она может почитать от антибиотиков. Многие люди активно покупают препараты из серии Линекс, Бифидумбактерин, но от приема не получают никаких изменений. От них получаются выгоду только фармакологические компании. Нужно правильно подбирать препараты, а не доверять слепо рекламе.
Показания у пробиотиков
С их помощью можно заселить кишечник вполне здоровой микрофлорой. Для этого нужно принимать "Лабицид-54" и прочие пробиотики. Эти полезные бактерии помогают нормализовать кишечную микрофлору, негативно влияют на вредные микроорганизмы. Они подавляют грибки, вирусы, снимают диарею, расщепляют желчных кислот и соли.
Назначают пробиотики для кишечника
при наличии дисбактериоза. Они помогают восстановить работу этого органа. Их можно назначать при наличии аллергических реакций.
Польза пробиотиков была доказана множеством исследований. Они становятся незаменимыми при наличии кишечной инфекции.
Особенности применения
Необходимо запомнить несколько простых правил. Пробиотики часто назначают при диагностировании воспалительных заболеваний. Существуют препараты, которые максимально устойчивы у антибиотикам: Хилак-форте, Бифиформ, Лабицид-54.
Лучше всего принимать пробиотики курсами. Срок употребления не менее двух недель, но не больше двух месяцев. Обязательно нужно будет делать перерыв в 1,5 месяцев.
Нужно запомнить, что никогда пробиотики не действуют быстро. Нужно время, чтобы увидеть положительный результат. Лучше принимать их до еды, то есть натощак. Некоторые препараты нужно разводить водой прямо перед приемом. Параллельно можно принимать пребиотики - роте продукты, которые не перевариваются в кишечнике. Это позволит создать среду, благоприятно для развития полезных бактерий.
Во время выбора пробиотиков нужно учитывать индивидуальную переносимость препаратов. Если содержаться дрожжевое продукты, может увеличиваться аллергическая реакция. Легче всего переносятся сухие препараты, но они меньше эффективны в сравнении с жидкими.