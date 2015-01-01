Дана Борисова прокомментировала разговоры о проклятии «Последнего героя»: телеведущая уверена, что обманула судьбу

Потрясшая интернет-сообщество смерть Юлии Началовой постепенно приобрела мифическое объяснение. Поклонники «Последнего героя» выяснили, что Юля пополнила список умерших участников телепроекта. Ещё более странным показался тот факт, что Жанна Фриске, Децл, Яна Волкова, недавно ушедшие из жизни, тоже были участниками 4 сезона.youtube.comПроклятие «Последнего героя» бурно обсуждают пользователи сети, гадая при этом, кто может оказаться следующим. Некоторые вспомнили о Дане Борисовой, которая участвовала в третьем сезоне вместе с Крисом Кельми и Верой Глаголевой. Телеведущая несколько лет назад балансировала на грани жизни и смерти, и только благодаря настойчивости своей мамы и помощи друзей сумела взять себя в руки и начать лечиться от наркомании.instagram.com/danaborisova_officiallДане Борисовой напророчили смерть после Юлии НачаловойДана Борисова с удивлением узнала, что именно её назвали следующей жертвой «Последнего героя». Телеведущая уверена, что это ерунда, ведь, судя по логике, она должна была быть первой из умерших, поскольку её образ жизни вёл к трагическому концу. Однако Дане удалось, по её мнению, обмануть судьбу:К вопросу о «проклятию Последнего героя «На ютьюбе выложили какую то ерунду ,что я буду мол следующая 😟🤷♂️Хотите знать ,я считаю ,что давно обманула свою судьбу .Учитывая образ жизни,и ошибки ,которые были в недавнем прошлом ,должна была уйти раньше их всех .Но я вовремя остановилась и перепоручила себя Высшей силе ,и #яверю🙏 ,что Он милосерден и не оставит меня .БОГ любит наркоманов 🙈и это не шутка.instagram.com/danaborisova_officiallБорисова также ответила пользователям, которые упрекнули её в весёлом времяпрепровождении, когда весь Интернет скорбит о смерти Началовой (Дана разместила вчера у себя в блоге видео, на котором она танцует с Аллой Довлатовой). На выпады в свой адрес Борисова вызывающе ответила, что ещё успеет попасть на кладбище:instagram.com/danaborisova_officiallА вы, друзья, верите в магическое проклятие «Последнего героя»?Лицемерие Яны Рудковской взбесило сеть: продюсер разместила радостные снимки с отдыха сразу после поста о смерти Юлии НачаловойВся новостная лента российского Instagram весь вчерашний день полностью была посвящена Юлии Началовой. Смерть 38-летней певицы стала настоящим шоком и для её коллег по шоу-бизнесу, и для поклонников. Такого количества признаний и тёплых слов Юлия, наверно, не слышала даже на свой день рождения. Читать далее…

Источник: www.allwomens.ru/zen