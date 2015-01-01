Одна вещь в поведении женщины, которая заставляет мужчину влюбиться

Gornostai_Nastya/ PixabayВ эпоху активного навязывания стандартов красоты и поведения практически ни одна женщина не чувствует полной уверенности в себе. В общении с противоположным полом девушки стараются соответствовать некому идеалу, порой забывая, кем они являются на самом деле.Вдумайтесь: целое поколение выросло на мысли: чтобы иметь успех среди мужчин, нужно в первую очередь довести до идеала свою внешность. Возможно, еще добавить к поведению эпатажа или аристократичности – но это максимум. Активный маркетинг и пропаганда в индустрии красоты превратили все «миленькое» и эстетически привлекательное в некий «нездоровый» культ. Мужчина в глазах прекрасного пола эволюционировал в нечто вроде недосягаемого божества, для которого женщина – это еще один атрибут его статусности. Он изначально холоден, его внимания нужно добиваться – все догмы матушки-природы перевернулись с ног на голову.Девушки просто не знают, что существует одна единственная вещь, которая способна покорить сердце молодого человека и превратить его в нежного любящего партнера, а не в безразличного мачо, встречающегося с ними лишь из соображений, что так удобно или правильно.Кто нужен мужчине на самом деле и причем здесь его мать?В психологии представителя сильного пола нет полутонов. У него либо «да» – он вас любит, либо «нет» – вы ему безразличны. У женщины все намного сложнее. Она сомневается по каждому поводу и без него, много думает, рассуждает, постоянно ведет внутренний диалог. Девушки больше склонны продолжать отношения, даже если былых чувств в паре уже давно нет. Они подвержены страхам, созависимости, переживают из-за детей, репутации, будущего, очень часто боятся одиночества.Чтобы совладать со всем этим шквалом сомнений женщина в первую очередь «отшлифовывают» свои внешние данные, хотя стоило бы обратить внимание на то, в какой степени она является для своего мужчины другом. Первым в его жизни верным и преданным другом была мать. Она не обязательно была красавицей, не обязательно обладала острым умом или внушительным интеллектом. Зато ей всегда можно было рассказать о самом сокровенном и поделиться своими переживаниями. Она хвалила своего сына, проявляла искреннюю заботу о его здоровье и психологическом состоянии, задавала сотни вопросов и на такое же количество ежедневно отвечала.Ionasnicolae/ PixabayТеперь понимаете, да? Ваш мужчина всецело доверял своей маме. Она с самого рождения была той инстанцией, которая всегда поймет, простит, даст дельный совет и настроит его на позитивный лад. Она дарила молодому человеку тепло и комфорт, который он теперь ищет в каждой своей потенциальной избраннице. И все эти вещи не имеют ничего общего с внешними проявлениями.Только заслужив доверие своего любимого человека, девушка сможет превратиться для него в кого-то настолько особенного, кем была когда-то его мать. Чтобы ни произошло, он должен идти со своими проблемами не к друзьям и бутылке пива, а к ней и только к ней. Вспомните уроки истории – за каждым великим правителем стояла мудрая женщина, которой он доверял больше, чем самому себе.Это чувство сразу же делает женщину авторитетом, а затем и объектом обожания. Позже к нему автоматически присоединятся внимание, забота, нежность, ласка, желание сделать приятное и т. д. И да, порядок нарушаться не может. Простыми словами, требовать от парня каких-то проявлений любви, не заслужив предварительно его доверие, не имеет никакого смысла – это заведомо провальная тактика.Как заставить мужчину вам доверять?Вернемся снова к теме полутонов. Так как мы уже разобрались, что в мужской психологии их не существует, можно сделать вывод, что представители сильного пола по своему мировосприятию и поведению очень похожи на детей до 7 лет. Именно в этом возрасте малыши максимально открыты к миру и, словно мотыльки, льнут к тем, кто дарит им тепло и позитив. Так же и с мужчинами. Станьте для своего любимого источником света и добра, проявите понимание, чаще говорите, что вы на его стороне, что поймете и поддержите в любой жизненной ситуации – и вскоре вашего избранника будет не узнать.Побольше улыбайтесь, откажитесь от жалоб на жизнь и нытья. Побольше говорите ему такие фразы, как «мы справимся», «я с тобой», «ты лучший», «доверься мне», «прости, я погорячилась», «я с тобой полностью согласна», «я тебя понимаю» и т. д. Они постепенно скапливаются в подсознании мужчины и создают вокруг вас тот самый ореол уюта и комфорта, который раньше витал вокруг его матери.И только потом (исключительно потом!), когда эмоциональная связь будет установлена, можно включать женское обаяние и чары «на полную». Если вы покорите мужчину даже в неидеальном виде, а затем еще и «дожмете» его умением быть красивой, женственной и сексуальной, то успех на пути завоевания его сердца вам просто гарантирован!

Источник: www.allwomens.ru/zen