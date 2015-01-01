Константин Богомолов и Ксения Собчак больше не скрывают чувств: видео обнимающейся пары появилось в Instagram

Даже недавнее появление Ксении Собчак в студии программы «Секрет на миллион» не слишком пролило свет на новый роман телеведущей. Ксюша красиво рассказывала Лере Кудрявцевой о том, кто виноват в разводе, но ни словом не обмолвилась о своих отношениях с Константином Богомоловым.youtube.comМодный режиссёр тоже не спешил откровенничать о романе со скандальной экс-ведущей «Дома-2». Богомолов, пользуясь оказией, активно пиарил свои театральные премьеры, но ловко избегал совместных появлений с Собчак в общественных местах.На днях пару всё-таки увидели в театре, однако, зная любовь Ксении Анатольевны к провокациям, такой выход не давал полной и окончательной уверенности в её романе с бывшим мужем Дарьи Мороз.instagram.com/xenia_sobchakkСветлана Бондарчук опубликовала компрометирующее видео с Собчак и БогомоловымКонстантин Богомолов, как и подобает модному прогрессивному режиссёру, вхож в богемную тусовку Светланы Бондарчук и Ко. После развода с мужем, окружение Светланы составляют модные медиа-персоны. Среди её друзей Резо Гигинеишвили, Рената Литвинова, светская львица Надежда Оболенцева и ещё пару десятков успешных и влиятельных селебритис.instagram.com/a030aaТолько что у себя в Instagram Светлана Бондарчук разместила несколько видео с одной из вечеринок. Гости веселятся и поют в караоке.На одном из видео запечатлён и Константин Богомолов, исполняющий песню Филиппа Киркорова «Если хочешь идти — иди…».instagram.com/a030aaПрямо во время исполнения режиссёр спускается со сцены и идёт в толпу гостей, среди которых находится Ксения Собчак. Богомолов нежно обнимает свою возлюбленную и вместе с ней танцует под собственное исполнение киркоровского хита. Романтическое видео Светлана Бондарчук тут же разместила на своей странице в Instagram, развеяв любые сомнения относительно нового романа экс-кандидатки в президенты России.Интересно, что подписчики Светланы Бондарчук довольно негативно отнеслись к подтверждению отношений Собчак и Богомолова, оставив в обсуждениях нелестные комментарии в адрес героев сюжета:lriabtseva Нашла такогоже ***добола tatiana.khristova Это все временно...) kattymikhailova17 Деньги и режиссер ,надолго? khristosenko.marina Ксю всегда выйдет сухой из воды 🙌Юлия Снигирь и Евгений Цыганов тайно поженилисьВнимательные пользователи соцсетей, пересматривая вчерашний выпуск «Вечернего Урганта», с удивлением обнаружили, что на безымянном пальце правой руки у Евгения Цыганова красуется обручальное кольцо. Читать далее…

Источник: www.allwomens.ru/zen