57-летняя Екатерина Андреева представила смелый аутфит: поклонники удивлены необычным образом телеведущей
Внешностью Екатерины Андреевой не устают восхищаться её поклонники. Подписчики инстаграма телеведущей регулярно оставляют в её адрес комплименты. В свои 57 лет Андреева умудряется выглядеть максимум на 40. Стройная фигура, нежная кожа лица и стильные современные наряды фолловеры Екатерины с интересом обсуждают в блоге звезды.
Екатерина с удовольствием публикует новые и новые фото в Instagram. Знаменитость делится полезными рецептами, бьюти-секретами и просто хорошим настроением.
Фолловеры Instagram Екатерины Андреевой спорят о том, идёт ли новый наряд телезвезде
Екатерина Андреева любит путешествовать. География её перемещений поражает разнообразием: звезда Первого канала две недели назад отдыхала на Мальдивах, неделю назад посетила снежный Когалым, а сегодня она уже в Дубае.
instagram.com/ekaterinaandreeva_official
В блоге телеведущей появилось фото из ОАЭ. На снимке Андреева запечатлена в весьма странном одеянии. Аутфит Екатерины состоит из рваных брюк, надетых под кружевное чёрное платье, поверх которого накинута золотая куртка.
instagram.com/ekaterinaandreeva_official
Образ завершают босоножки с тонкими ремешками и массивное жемчужное колье. Сочетание таких разноплановых вещей удивило подписчиков Екатерины.
В обсуждениях к модному образу ведущей фолловеры никак не могут прийти к общему мнению — идёт ли Андреевой столь смелый наряд:
dmivas201888 Екатерина, прикид атас!👏 Новости в таком читать надо. evgenia.svitina Наряд сумбурный, но видимо вам в нём уютно! 👍🌷🌷🌷 a.barsukov_6733 Екатерина, вы такая красивая женщина! Но, к сожалению, не понятно к чему такой наряд? Может К Саше Васильеву? Сори... strelnikova6936 Все в одном флаконе,это модно? in_a_flow Как смело и офигительно!!!🔥💃 Супер-образ👍 selenamorkovkina Не верьте ворсторженным отзывам про лук. Не смотря на то, что выглядите вы всегда великолепно, стоит воспользоваться услугами стилиста. Красивая женщина должна быть правильно одета.
А как вам друзья, образ Екатерины Андреевой? Не слишком вызывающе?🤔
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Источник: www.allwomens.ru/zen
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