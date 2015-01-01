57-летняя Екатерина Андреева представила смелый аутфит: поклонники удивлены необычным образом телеведущей

Внешностью Екатерины Андреевой не устают восхищаться её поклонники. Подписчики инстаграма телеведущей регулярно оставляют в её адрес комплименты. В свои 57 лет Андреева умудряется выглядеть максимум на 40. Стройная фигура, нежная кожа лица и стильные современные наряды фолловеры Екатерины с интересом обсуждают в блоге звезды.Екатерина с удовольствием публикует новые и новые фото в Instagram. Знаменитость делится полезными рецептами, бьюти-секретами и просто хорошим настроением.Фолловеры Instagram Екатерины Андреевой спорят о том, идёт ли новый наряд телезвездеЕкатерина Андреева любит путешествовать. География её перемещений поражает разнообразием: звезда Первого канала две недели назад отдыхала на Мальдивах, неделю назад посетила снежный Когалым, а сегодня она уже в Дубае.instagram.com/ekaterinaandreeva_officialВ блоге телеведущей появилось фото из ОАЭ. На снимке Андреева запечатлена в весьма странном одеянии. Аутфит Екатерины состоит из рваных брюк, надетых под кружевное чёрное платье, поверх которого накинута золотая куртка.instagram.com/ekaterinaandreeva_officialОбраз завершают босоножки с тонкими ремешками и массивное жемчужное колье. Сочетание таких разноплановых вещей удивило подписчиков Екатерины.В обсуждениях к модному образу ведущей фолловеры никак не могут прийти к общему мнению — идёт ли Андреевой столь смелый наряд:dmivas201888 Екатерина, прикид атас!👏 Новости в таком читать надо. evgenia.svitina Наряд сумбурный, но видимо вам в нём уютно! 👍🌷🌷🌷 a.barsukov_6733 Екатерина, вы такая красивая женщина! Но, к сожалению, не понятно к чему такой наряд? Может К Саше Васильеву? Сори... strelnikova6936 Все в одном флаконе,это модно? in_a_flow Как смело и офигительно!!!🔥💃 Супер-образ👍 selenamorkovkina Не верьте ворсторженным отзывам про лук. Не смотря на то, что выглядите вы всегда великолепно, стоит воспользоваться услугами стилиста. Красивая женщина должна быть правильно одета.А как вам друзья, образ Екатерины Андреевой? Не слишком вызывающе?🤔Ксения Бородина выступила в защиту Майкла Джексона: телеведущая возмущена обвинениями в адрес поп-короляСловно снежный ком разрастается скандал вокруг Майкла Джексона. В этом году исполнится 10 лет со дня смерти признанного короля поп-музыки, но покоиться с миром ему не дают те, кто когда-то оказался рядом с легендой. Читать далее…

Источник: www.allwomens.ru/zen