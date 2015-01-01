Кто ипохондрики по знаку зодиака

Geralt/ PixabayКто такие ипохондрики? Это очень впечатлительные люди, которые постоянно боятся чем-то заболеть. Они всегда обеспокоены своим здоровьем, на каждом шагу опасаются подхватить какую-то страшную болезнь, требуют к себе повышенного внимания, сочувствия и опеки. Откуда у них подобная одержимость? Это может быть от недостатка или переизбытка заботы в детстве, а возможно, ипохондрия является «врожденным» качеством. Люди получают его «в наследство» от знака зодиака, под которым родились.ДевыНет более переживательного в отношении здоровья знака, чем Дева. Она вечно накручивает себя, выискивает самые неисследованные заболевания и искренне верит в наихудший исход. Деве не поможет даже если коллегиум профессоров медицины скажет, что у нее обычная простуда, и не о чем беспокоится – само пройдет. Это только еще больше насторожит Деву и даст почву для паники. Например: если целый коллегиум собрался обсудить диагноз, значит, все очень плохо и доктора скрывают страшную правду. Дева легко сама себе выдумает диагноз, поверит в него и назначит лечение.Особенно безнадежны в своей ипохондрии мужчины-Девы. Их отношение к здоровью идеально выражает интернетовский стих об «умирающем муже». Лицо его «измученное и серое», выглядит он как «жертва бешеной холеры», стонет «как при родах», да еще и с пеной у рта, а у него всего лишь температура 37 и 2. Типичная Дева мужского пола. Этот ипохондрик постоянно боится сквозняков, немытых рук, кашля и чихов окружающих, цель которых размножить свои бактерии исключительно в теле Девы. Остается только посочувствовать женщинам, которым досталось такое болезненное «счастьечко».РакиЭто еще одни мегавпечатлительные фанатики собственного здоровья. Они едва не поголовно страдают «синдромом студента-медика». Его еще называют «болезнью третьего курса». Студенты, которые учатся в медицинских образовательных заведениях, к третьему курсу начинают находить у себя симптомы абсолютно всех заболеваний, которые изучают. И это не смешно, особенно если студент-Рак. За время учебы он действительно рискует переболеть всеми болезнями, известными человечеству. А неизвестными «заболеют» Раки, которые не студенты. Им достаточно найти на своем теле прыщик, чтобы в смерть испугаться какой-нибудь экзотической хвори, доселе неизученной наукой.Кто бы сказал Раку, что он один из наиболее выносливых, здоровых и сильных знаков? Ему не о чем беспокоиться. Во всяком случае, в той степени неистовства, на какую он способен. Если Раки и болеют, то лишь потому, что все свои силы, энергию и внутренние резервы используют на борьбу с «ветряными мельницами», а когда действительно заболевают – все ресурсы, которые организм мог бы бросить на преодоление болезни, оказываются истощены. И еще многие Раки страдают таким синдромом как «самосбывающееся пророчество». Стоит им лишь посетовать на страх о какой-либо болезни, как она тут же становится их диагнозом.КозерогиЛюди этого знака весьма оригинальные ипохондрики. Они – «бодибилдеры», которые неустанно «строят» свое тело. Козероги уверенны, что только в здоровом, накачанном теле будет здоровым и дух, и душа и психика, поэтому не жалеют ни своих, ни чужих сил на совершенствование фигуры. Однако зачастую видимое здоровье Козерогов – это только оболочка, тело из груды мышц, «дельт», «трапеций» и «кубиков». Вникать вглубь организма они не желают. Ну и что, что почки с печенью буквально завывают уже от этих всех протеинов, энергетиков и стероидов. Это уже совсем другая история, и ее Козероги часто используют в качестве манипуляций.Козероги стараются оставить какой-нибудь козырь-болезнь «в рукаве», чтобы достать его, когда нужно кого-либо разжалобить, надавить, заставить побеспокоиться. Как правило, это не серьезная болезней, и может, вовсе не болезнь, а так – недомогание. Главное, чтобы ощущения в теле были. Козероги врать не любят, поэтому им нужна правда, на которую можно опереться, дорисовать и дофантазировать. Актеры они тоже прекрасные, поэтому вокруг них постоянно вертятся заботливые мамы, бабушки, друзья или супруги, которые не перестают причитать: «Такой красивый и такой болезненный…».РыбыРыб «водорослями» не корми, дай поболеть. Не то, чтобы они страшно любили это дело. Нет, конечно. Кто же любит испытывать боль? Происхождение их страданий больше душевное. Просто иногда Рыбы так сильно увлекаются своей меланхолией, что она влечет за собой настоящую физическую боль и вполне реальные симптомы всевозможных болезней. Рыбы, как истинные ипохондрики, используют их для манипулирования окружающими. Все они очень ранимые, трогательные, уязвимые существа, и на постоянной основе нуждаются в чьей-либо защите и опеке.Самым легким путем достижения желаемого внимания со стороны служит именно болезнь. Все дети знают об этом секрете – заболел и не пошел в школу, заболел и получил долгожданный подарок. И Рыбы хорошо его усваивают еще с детства. Они так заигрываются в болезни, что в какой-то момент могут потерять грань между выдуманным и реальным недомоганием. А там уже недалеко и до серьезных заболеваний, которые будут служить Рыбам вечной опорой-костылями в жизни.ВесыЭтот знак всегда тонко настроен на внутренний мир. Весы очень хорошо умеют трактовать свои ощущения и понимать их происхождение. Поэтому они всегда пребывают на страже своего здоровья. Весы, как ни странно, неболеющие ипохондрики. И в этом их личная заслуга. А ипохондриками представители этого знака слывут потому, что слишком озабочены своим состоянием, что иногда доходит до паники. Но если бы ни она, Весы никогда не стали бы приверженцами «патологически» здорового образа жизни.Среди Весов часто встречаются вегетарианцы и сыроеды. Они с утра жуют пророщенное зерно, на ночь пьют экологически чистый кефир, и вообще являются дотошными поклонниками правильного питания. Весы не стесняются говорить о своем пищеварении, метаболизме и прочих малоприятных физиологических процессах с каждым, кто готов слушать. А если человек и не готов, то ему все равно придется выслушать лекцию о том, что вот если бы он ел только «коровью» еду, то забыл бы о своих телесных недугах.

Источник: www.allwomens.ru/zen