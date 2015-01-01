Что волосы рассказывают окружающим о вашей личности

Alexas_Fotos/ PixabayЕсли женщина постоянно экспериментирует с прической, меняет цвет волос, то у нее возможны скрытые комплексы и внутренняя неуверенность. Меняя имидж, она старается компенсировать душевную неудовлетворенность. Психологи советуют внести метаморфозы во внешность, чтобы начать новый этап жизни. И самое простое, что может сделать девушка, это сменить прическу и цвет волос. Новый облик сигнализирует окружающим, что женщина преобразилась, и они невольно начинают относиться к ней по-другому.Неухоженные волосы с отросшими, не покрашенными корнями, небрежная прическа говорят о том, что женщина переживает тяжелый период жизни. Возможно, она испытала сильное разочарование в личных отношениях и отнесла себя в разряд неудачниц, испытывает серьезный душевный разлад.Если женщина не проводит экспериментов со своей внешностью, довольна своими волосами, их цветом и длиной, то, скорее всего, она уверена в себе, прекрасно умеет владеть собой, редко теряет присутствие духа, обладает сильной волей.Структура волос и характер человекаСтруктура волос абсолютно индивидуальна, она закладывается в нас на генном уровне, и, как правило, наследуется от одного из родителей. С давних времен волосы наделялись особой силой, а на основании типа волос делались выводы о темпераменте и характере человека.Тонкие, нежные, слегка вьющиеся волосы свидетельствуют о чувствительной, эмоциональной личности. Чаще всего такие люди обладают хрупким телосложением и слабым здоровьем. Они отличаются деликатностью, уступчивостью, повышенной нервозностью, склонны переживать из-за мелочей. Мужчины с такими волосами коммуникабельны, романтичны, но слабохарактерны, а женщинам свойственна мечтательность и бытовая неприспособленность.Обладатели тонких и прямых волос лишены хитрости, но при этом непредсказуемы в действиях, непостоянны в решениях и переменчивы. Женщины, которые подкручивают прямые волосы или делают завивку, стремятся получить от жизни больше удовольствий.Жесткая, грубая на ощупь шевелюра говорит о сильном, волевом характере. Такой человек редко идет на уступки, ему свойственна бескомпромиссность и прямолинейность. Люди с прямыми, жесткими волосами трудолюбивы, привыкли полагаться только на свои силы, неуклонно добиваются цели, среди них много руководителей. Они темпераментны, порывисты, стремительны в поступках, обладают сильной волей, но не отличаются дипломатичностью.Вьющиеся волосы свидетельствуют о творческом, веселом, энергичном характере. Обладатели курчавых волос проявляют креативный подход к работе, они не хотят мириться с обыденностью, любят разнообразие, стремятся выделиться из окружения. Любят шумные компании, легко заводят знакомства и быстро влюбляются, но могут также стремительно охладеть к партнеру, поскольку находятся в бесконечном поиске новых впечатлений. Они обладают высоким интеллектом и отличным чувством юмора, склонны к расточительству.705326/ PixabayЦвет волос раскрывает тайны характераВ составлении психологического портрета человека значительную роль играет цвет волос. Но мнение специалистов здесь разделилось: часть психологов считает, что нужно рассматривать естественный цвет волос, другие придерживаются мнения, что при смене цвета волос характер тоже подвергается переменам.Рыжие волосы – признак вспыльчивого, своенравного, упрямого характера, буйного темперамента. Рыжеволосые люди очень эмоциональны, нетерпеливы, отличаются смелостью и благородством. У них уязвимая нервная система, особенно подверженная действию стрессов. Женщины с солнечным цветом волос одновременно нежные и страстные, умеющие наслаждаться жизнью. Мужчины очень активные, импульсивные, напористые, не слишком придерживаются супружеской верности.Темные волосы – придают своим обладателям некоторую загадочность, черты женщины-вамп или рокового соблазнителя. Брюнеты обладают поразительной целеустремленностью, настойчивостью, проницательностью и хорошо развитой интуицией. Это энергичные, чувственные люди, не склонные сдерживать свои эмоции. Они прямолинейны, честолюбивы, амбициозны, придерживаются четких принципов. У окружающих складывается мнение, что темноволосые люди холодные и расчетливые. Брюнеты часто замкнуты в себе, тяжело сходятся с людьми, предпочитают одиночество.Светлые волосы ассоциируются с нежностью, мягким, податливым характером. Это сентиментальные, чувствительные люди, склонные к мечтательности и перепадам настроения. Светловолосые женщины предпочитают решать проблемы, делая ставку на свою привлекательность. Блондинки воспринимаются окружающими как слабые, ранимые, нежные женщины, которых нужно оберегать, защищать. Вопреки устоявшемуся мнению, люди со светлыми волосами очень умные и расчетливые, умеющие тщательно планировать свои действия.Русые и каштановые волосы присущи спокойным, рассудительным, уверенным в себе людям. Шатены стремятся к внутренней гармонии, требовательны к себе, но не терпят давления со стороны. Это великодушные люди, которые чутко откликаются на чужие эмоции, вызывают доверие окружающих. Они веселые и открытые, у них множество друзей. Шатены нашли баланс между чувствами и разумом, не позволяют чему-то одному брать верх, когда нужно принять ответственное решение.RyanMcGuire/ PixabayО чем расскажет длина волосДлинные волосы – это подсознательное стремление укрыться от внешнего мира. Обладательницы длинных волос стремятся к порядку, равновесию, спокойному укладу жизни. Для них очень важны родственные связи, женщины много времени посвящают семье. Они не любят перемен и предпочитают избегать рискованных ситуаций.Волосы средней длины выдают мечтательную натуру, предрасположенную к творчеству и неординарному мышлению. Они обладают открытым, общительным характером, не любят одиночества. Девушки с волосами до плеч создают вокруг себя позитивную атмосферу, притягивающую мужчин.Короткие волосы присущи энергичным, уверенным в себе дамам, которые привыкли всего добиваться исключительно своими силами. Короткая стрижка – признак независимости, самостоятельности, активной жизненной позиции.

Источник: www.allwomens.ru/zen