Parimatch — букмекер и его рабочее зеркало

Parimatch – делайте ставки на спорт на официальном сайт и его зеркале. Используйте рабочую копию при запрете доступа к основному ресурсу.

Официальный сайт Parimatch работает в любое время. Здесь можно делать ставки на спортивные события, получать бонусы и увеличивать бюджет. Но порой возникают ситуации, когда основной ресурс не работает. В таком случае для посещения букмекера предусмотрено рабочее зеркало Parimatch, это связано с запретом провайдера, техническими работами на портале, проблемами в конкретном регионе.

Что такое зеркало Parimatch

Зеркало Parimatch — это альтернативный адрес ресурса. Сюда перенесен весь функционал основной площадки. Линии, коэффициенты, бонусы, акции и баланс — вам доступны те категории, которые предусмотрены на официальном сайте. Информация синхронизируется, изменения отображаются на оригинале и порталах-копиях.

Повторная регистрация не требуется. Используйте имеющийся логин и пароль. Если же аккаунт еще не создан, то заполните предложенную анкету. Здесь необходимо ввести:



ФИО;



дату рождения;



страну проживания;



адрес электронной почты;



номер мобильного телефона;



валюту расчета!



Указывайте точные и актуальные данные. После регистрации их нельзя изменить. Ошибка, допущенная при заполнении анкеты, повлечет за собой проблемы при зачислении бонусов и проведении финансовых транзакций.

Где найти зеркало Parimatch

Найти рабочее зеркало Parimatch не сложно. Список доступных ссылок предложен на тематических форумах, сайтах партнеров. Также вы можете ввести соответствующий запрос в поисковую строку браузера. Имейте в виду, что Роскомнадзор блокирует альтернативные ресурсы. В таком случае разработчики создают новые адреса. Просматривайте информацию, чтобы получить доступ к букмекеру.

Еще один вариант входа — это мобильное приложение. Но его нужно скачать заранее, пока основной сайт работает. Загрузка программы-клиента занимает пару минут и не требует особых навыков. Для входа в личный кабинет необходимо подключение к интернету.

Альтернативный адрес Пари Матч и его безопасность

Что касается безопасности процессов — на копии ресурса предусмотрена система защиты. Здесь используются современные методы шифрования, а личные данные хранятся на надежных серверах. При финансовых транзакциях ввод/вывод средств осуществляется на одни и те же реквизиты. Это необходимо для сохранности ваших средств. Даже если доступ к аккаунту получат мошенники, они не смогут воспользоваться вашими деньгами.

Делайте ставки на выбранные спортивные события и будьте уверены в безопасности финансовых процессов. Увеличив бюджет, вы сможете вывести средства на одну из платежных систем. На портале предложены карты банка и электронные кошельки. Если выигрыш превышает максимальный лимит, то администрация оставляет за собой право разделить платеж на несколько частей. Вы получите деньги точно в срок, а время вывода зависит от выбранного метода перечислений.