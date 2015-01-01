Детский день рождения – в родном доме
День рождения – особенный праздник даже для взрослых людей. Дети ждут этого события с нетерпением и надеждой, что в этот замечательный день сбудутся их самые заветные мечты и желания. Зная это, родители стараются изо всех сил порадовать своего ребенка.
Но что делать, если желания ребенка расходятся с возможностями родителей, и заказать торжество в модном детском клубе или кафе просто не по карману? Отчаиваться нет причин! Вполне возможно организовать веселый детский день рождения своими руками, сделать его особенным и запоминающимся на долгие годы.
Незаменимым помощником в подготовке домашнего дня рождения сегодня является интернет. На его просторах существует множество сайтов, посвященных данной тематике. На них представлены самые разные варианты и сценарии праздников, даны важные советы, описание изготовления атрибутов и украшений для праздника.
Домашний день рождения можно отпраздновать как в помещении, так и на природе. Если погодные условия позволяют, лучше выбрать второй вариант. Отдых на воздухе позволяет активно двигаться, что для детей очень важно, не требует особых нарядов и укрепляет здоровье. Это может быть экскурсия – квест по родному городу, пикник в парке или лесу и даже поход с палатками.
Не смотря на разнообразие существующих сценариев домашнего праздника, план его подготовки и проведения у них общий. Перечислим его основные пункты:
- Ожидание праздника – его важная часть.
Сделайте так, чтобы праздник для малыша начался за неделю до его конкретной даты. Нарисуйте на плотной бумаге торт, который будете заказывать (покупать) малышу в на самом деле. В день рождения он «превратится» в самый настоящий, и это будет дополнительным удовольствием и «волшебством» для ребенка.
К торту прикрепите цепочку из кружков с написанными в них номерами оставшихся до праздника дней. Пусть каждое утро малыш отрезает ножницами по одному кружочку. Это доставит ему радость, а вас избавит от его нетерпения.
- Приглашения.
Здесь важно участие ребенка. Приглашения можно нарисовать или распечатать шаблон из интернета, написав свой текст. В тексте нужно указать когда, где и во сколько будет проводиться праздник, а также – контактный телефон для обратной связи. В качестве «печати» пусть ребенок сделает оттиск своего пальчика.
- Украшение комнаты.
Это – самый творческий этап в подготовке, доставляющий детям не меньше удовольствия, чем сам праздник. Украсить помещение можно надувными шариками или шарами, сделанными из яркой бумаги, флажками, фонариками и гирляндами. Не забудьте из них же сконструировать огромную цифру, соответствующую количеству лет именинника.
- Развлечения.
Обычно это – конкурсы и игры. Они могут быть подвижными, а так же проводиться за столом. Заранее подготовьте маленькие призы и необходимый инвентарь. Идеи и описание можно найти в интернете
- Фотосессия.
Сегодня без фотосессии не обходится ни один праздник. Продумайте заранее место, приготовьте наряды или сделайте простенькие аксессуары, чтобы фотографии были забавными.
- Завершение.
Чтобы окончить праздник организованно, раздайте маленьким гостям небольшие, но полезные подарочки или сладости. Можно вручить по шарику с написанным именем виновника торжества.
Если на такие хлопоты нет времени, поручите организацию праздника профессионалам. Например, весело и с душой детский день рождения в Новороссийске предлагает организовать творческий дуэт аниматоров «Время приключений».
Помните, день рождения ребенка – прежде всего его праздник! Пусть он будет комфортным и радостным для малыша и станет отдыхом, а не дополнительной нагрузкой. Не тратьте силы на то, что не принесет ему удовольствия.