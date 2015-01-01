Детский день рождения – в родном доме

День рождения – особенный праздник даже для взрослых людей. Дети ждут этого события с нетерпением и надеждой, что в этот замечательный день сбудутся их самые заветные мечты и желания. Зная это, родители стараются изо всех сил порадовать своего ребенка.

Но что делать, если желания ребенка расходятся с возможностями родителей, и заказать торжество в модном детском клубе или кафе просто не по карману? Отчаиваться нет причин! Вполне возможно организовать веселый детский день рождения своими руками, сделать его особенным и запоминающимся на долгие годы.

Незаменимым помощником в подготовке домашнего дня рождения сегодня является интернет. На его просторах существует множество сайтов, посвященных данной тематике. На них представлены самые разные варианты и сценарии праздников, даны важные советы, описание изготовления атрибутов и украшений для праздника.

Домашний день рождения можно отпраздновать как в помещении, так и на природе. Если погодные условия позволяют, лучше выбрать второй вариант. Отдых на воздухе позволяет активно двигаться, что для детей очень важно, не требует особых нарядов и укрепляет здоровье. Это может быть экскурсия – квест по родному городу, пикник в парке или лесу и даже поход с палатками.

Не смотря на разнообразие существующих сценариев домашнего праздника, план его подготовки и проведения у них общий. Перечислим его основные пункты:

Ожидание праздника – его важная часть.



Сделайте так, чтобы праздник для малыша начался за неделю до его конкретной даты. Нарисуйте на плотной бумаге торт, который будете заказывать (покупать) малышу в на самом деле. В день рождения он «превратится» в самый настоящий, и это будет дополнительным удовольствием и «волшебством» для ребенка.

К торту прикрепите цепочку из кружков с написанными в них номерами оставшихся до праздника дней. Пусть каждое утро малыш отрезает ножницами по одному кружочку. Это доставит ему радость, а вас избавит от его нетерпения.

Приглашения.

Здесь важно участие ребенка. Приглашения можно нарисовать или распечатать шаблон из интернета, написав свой текст. В тексте нужно указать когда, где и во сколько будет проводиться праздник, а также – контактный телефон для обратной связи. В качестве «печати» пусть ребенок сделает оттиск своего пальчика.

Украшение комнаты.

Это – самый творческий этап в подготовке, доставляющий детям не меньше удовольствия, чем сам праздник. Украсить помещение можно надувными шариками или шарами, сделанными из яркой бумаги, флажками, фонариками и гирляндами. Не забудьте из них же сконструировать огромную цифру, соответствующую количеству лет именинника.

Развлечения.

Обычно это – конкурсы и игры. Они могут быть подвижными, а так же проводиться за столом. Заранее подготовьте маленькие призы и необходимый инвентарь. Идеи и описание можно найти в интернете

Фотосессия.

Сегодня без фотосессии не обходится ни один праздник. Продумайте заранее место, приготовьте наряды или сделайте простенькие аксессуары, чтобы фотографии были забавными.

Завершение.

Чтобы окончить праздник организованно, раздайте маленьким гостям небольшие, но полезные подарочки или сладости. Можно вручить по шарику с написанным именем виновника торжества.

Если на такие хлопоты нет времени, поручите организацию праздника профессионалам. Например, весело и с душой детский день рождения в Новороссийске предлагает организовать творческий дуэт аниматоров «Время приключений».

Помните, день рождения ребенка – прежде всего его праздник! Пусть он будет комфортным и радостным для малыша и станет отдыхом, а не дополнительной нагрузкой. Не тратьте силы на то, что не принесет ему удовольствия.