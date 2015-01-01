Как подготовить ребенка к школе
Первый класс – всегда волнительный момент как для родителей, так и для самого ребенка. При этом родители уже за год начинают переживать о том, готов ли их ребенок пойти в первый класс, как создать ему условия для комфортной адаптации к новому процессу.
К сожалению, процесс получения новых знаний в большинстве школ до сих пор растянут по времени и довольно нудный. А ведь именно школа обязана вызывать желание учиться новому и получать новые навыки. В реалиях сегодняшнего времени важно, чтобы ребенок хотел учиться новому. Ведь может через лет 10 ситуация на рынке труда изменится кардинально, и тут сыграет навык быстрого и качественного обучения. Подготовить ребенка нужно в том числе интеллектуально. Существует много программ для развития интеллекта детей, с некоторыми из них можно ознакомиться на сайте. Развивающие центры AMAKIDS расположены по всей России, поэтому нужно только найти ближайший центр и записаться на пробный урок.
Прежде чем отдавать ребенка в школу, изучите ряд факторов:
- насколько ребенок быстро адаптируется к новым условиям;
- готов ли он к нагрузкам (в том числе и психологическим);
- общее состояние здоровья;
- насколько социален, готов проявлять инициативу;
- наличие интеллектуальных навыков (умение писать, читать, считать);
- темперамент ребенка;
- насколько способен к самооценке и самовосприятию;
- сможет ли отстоять свои интересы не только в коллективе сверстников, а и с учителями.
Если вы сомневаетесь в чем-то, то стоит еще год подождать и не отдавать ребенка в школу. Иначе этот процесс станет пыткой как для вас, так и для ребенка. Важно помнить, что не возраст является показателем готовности к школе, а развитие социальное, эмоциональное и когнитивное.
В учебе главным является работа мыслительная, а не зазубривание и запоминание информации. В современных школах пока что, к сожалению, это процесс не учитывают, и мыслительную деятельность не стремятся развивать. Именно из-за этого дети зачастую не видят мотива для учебы, теряют заинтересованность к школе. Все это приведет к тому, что или ребенок начнет плохо учиться, или будет зазубривать информацию. А для современного темпа жизни эти два варианта не подходят. Главной задачей учителя первого класса должно быть пробудить у детей желание к изучению нового, к началу мыслительного процесса.
Сегодня пока что эту функцию приходится выполнять родителям. Необходимо заинтересовать ребенка, найти к нему индивидуальный подход, помочь учиться концентрации внимания, как лучше запоминать большие объемы информации, а также не бояться выступлений перед большим количеством людей.
Перед тем как отдавать ребенка в первый класс, посетите несколько школ поблизости с вашим домом. При этом о качестве школы лучше расспрашивать не только учителей и родителей, а еще и учеников. Если детям нравится учиться в школе, то эта школа уже заслуживает внимания. Ребенок, начав ходить в школу, должен быть увлечен процессом, должен интересоваться хоть одним каким-то процессом детально. Должен не бояться проявить свою настойчивость, отстаивать свою точку зрения. Важно, чтобы еще в школе самооценка ребенка формировалась на осознании своей уникальности, а не на том, что ребенок должен соответствовать чьим-то чужим представлениям.
И важно помнить, что если ребенку нравится учиться хотя бы по одному предмету, то это уже хорошая школа. Если же ребенок идет каждый день в школу, как на «каторгу», то стоит рассмотреть вопрос о смене школы.