Как распознать мужчину-содержанца с самого начала: 8 неочевидных признаков

JUrban/ PixabayК сожалению, в век тотального женского одиночества дело бессовестных альфонсов расширяется и процветает. Некоторые девушки думают, что они вне зоны риска, так как не зарабатывают миллионы, и с ними обманщикам «нечего ловить». Однако это и есть та самая роковая ошибка, увеличивающая вероятность напороться на финансового махинатора. Его цель – добрая и отзывчивая дама, готовая прийти на помощь в трудную минуту. А каким уж образом она достает деньги – со своего счета или в кредит – дело десятое. Обратите внимание на 8 признаков, которые выдают альфонса, чтобы не стать ненароком его очередной жертвой.Он идеаленПонимающий, любящий, в буквальном смысле «заглядывающий в рот» мужчина – чем не мечта? А вы уже наверняка совсем разуверились встретить подобного. Он безумно обходителен, чересчур «слащав», даже слегка перебарщивает со своей уступчивостью. С подобными личностями нужно быть начеку. Снимите «розовые очки» и поддайте здоровому сомнению все его высказывания. Альфонсы обычно ищут женщин среднего возраста с заниженной самооценкой и забрасывают их комплиментами. На этом их и можно «подловить», так как их комплименты редко бывают адекватными.Он не хочет принимать решенияНесмотря на то что буквально с первого дня знакомства мошенник начинает строить далеко идущие планы на совместное с жертвой будущее, в быту он не спешит предпринимать какие-либо решительные шаги. Он щедр исключительно на обещания – яркие, красочные, способные вскружить голову любой девушке, имеющей хоть каплю романтики в душе. Он так четко подбирает слова, давя на «болевые точки» своей цели, что после них даже самая практичная дама будет готова месяцами ждать исполнения призрачных обещаний.Он активно интересуется вашими доходамиВас постоянно выпытывают о занимаемой должности? Атакуют вопросами, куда вы ездите отдыхать? Интересуются, что вы любите заказывать в ресторанах? Это может быть и как невинный интерес, так и банальная невоспитанность. Но во многих случаях альфонс таким образом пытается «прощупать», стоит ли ему тратить вас свои силы. Здесь очень важно вовремя подметить, что разговор с мужчиной постоянно уплывает в сферу всего материального («ага, работаешь дома, а квартира то хоть большая, хватает места?» или «сейчас так трудно выбрать надежный банк. Вот ты где предпочитаешь держать свои сбережения?»).Пропагандирует добро и взаимовыручкуМахинатор постепенно вкладывает голову «обрабатываемой» женщины, что близких людей нельзя оставлять в беде. Он изначально выбирает добросердечных дам, но при этом дополнительно старается подчеркнуть, что бросить человека один на один с проблемой – это настоящее свинство, и он якобы «этого не понимает». Обманщик будет рассказывать десятки историй, где он выступает в роли благородного рыцаря (к примеру, как он ездил в детский дом или как однажды отдал последние сбережения, чтобы выручить своего друга). Все это является частью легенды, цель которой – создать о мужчине максимально хорошее впечатление.Xusenru/ PixabayОн скрытенЕсли на третьем или четвертом свидании вы толком не можете ничего сказать о молодом человеке, с которым встречаетесь, то это повод задуматься о его честности. Чтобы не «путаться в показаниях», альфонс старается привносить в информацию о себе минимум конкретики. Вы не услышите от него ни имен, ни каких-то дат, ни даже адресов проживания. «Что мы все обо мне да обо мне, расскажи лучше о себе. Кем ты работаешь?», – вроде невинная фраза, но за ней может скрываться глубинный смысл и хитрый план обманщика.Патологический неудачникКогда нечистый на руку мужчина чувствует, что уже достаточно вскружил голову жертве, с ним вдруг начинают случаться одни несчастья за другими. Сначала по мелочи: он забывает дома кошелек и со словами «мне так неудобно» вынуждает заплатить за ужин в кафе свою пассию. Исходя из реакции девушки, обманщик выстраивает дальнейший план «катастроф». То у него бабушка заболела – нужны деньги на дорогу в другой конец страны, то срочный ремонт в квартире надо сделать, а банк, как назло, временно заблокировал карту. И каждый раз – обещания все вернуть, как только доступ к средствам восстановится.«Деньги ведь не главное!»Поначалу женщине очень неудобно напоминать ухажеру о необходимости возвращения долгов. После первых попыток что-то сказать он может округлить глаза и театрально заявить «Ты что, мне не веришь?! Не ожидал от тебя такого!». Профессиональные альфонсы – великолепные актеры, способные так вывернуть ситуацию, чтобы вы в итоге просили у них прощения за необоснованный акт недоверия. «Главное, что мы любим друг друга, а остальное – чепуха!». Да-да, чепуха, и вам почему-то очень стыдно признаться, что вы не совсем такого же мнения.Он не любит платить по счетамВас должна насторожить излишняя прижимистость мужчины. Если он постоянно возмущается той сумме, которая пришла в квитанции за свет (хотя это ему необходим кондиционер и ноутбук), если раздражается каждый раз, когда возникает непредвиденная необходимость опустошить кошелек, то вполне возможно, что перед вами возник альфонс с мышлением нищеброда. Он постоянно придумывает себе какие-то несуществующие траты (маме на лекарства, младшей сестре на учебную поездку, выручил бывшего коллегу и т. д.), о которых вы только слышите, но на деле никогда не видите и не ощущаете. И поскольку он «несет» эти траты, то за остальные «мелочи» платить приходится вам.Как не попасться на удочку альфонса?По хорошему счету, нужно быть осмотрительной, заводя новые знакомства. Если вы заподозрили своего молодого человека в «выкачивании» из вас денег, просто дайте ему понять, что в вашей жизни намечается финансовый кризис. Скажите, что вы будете вынуждены перейти на более низкооплачиваемую должность, и теперь придется экономить. Или что из Канады возвращается ваша тетя, в чьей квартире вы сейчас проживаете. Она хочет продать жилье, так что нужно подыскать что-то на съем. Ответственный парень будет всеми силами пытаться поддержать вас в трудную минуту, а альфонса «сдует ветром» уже буквально через несколько дней.

Источник: www.allwomens.ru/zen