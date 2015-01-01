Под какими знаками зодиака больше всего приставучих женщин

Ivanovgood/ PixabayРакиЖенщин этого знака к навязчивости толкает чрезмерная потребность в семье и любви. В этом чувстве нуждаются абсолютно все, но женщины-Раки в сто раз больше. Они не видят смысла существования, если в их жизни нет мужчины № 1, на которого они могут спроецировать свою многотонную любовь, и от которого будут ожидать такой же масштабной взаимности. На удушливые отношения-обязательства согласится далеко не каждый мужчина. Но волнует ли это Рака? Не очень. У нее есть цель – любовь. И этим можно оправдать все.Женщина-Рак ищет себе «мишень», у которой не всегда спрашивает, нуждается ли она в ее жертвенной любви. Ракам кажется, что это чувство – воздух. А существуют ли люди, способные без него обходиться? Нет. Поэтому любовь избранник женщины-Рака получит по умолчанию. Что же в этом плохого? Ничего, если желания мужчины тоже совпадают по умолчанию, и он готов не только брать, но и давать. Однако такое идеальное совпадение – редкость. Поэтому часто можно встретить приставучих женщин-Раков, которые видят цель и не видят препятствий к желанному мужчине. И его нелюбовь тоже не помеха. Влюбится – куда он денется!РыбыНа первый взгляд может показаться, что нет в природе более женственных и милых созданий, чем Рыбы. Ранимые, слабые, спокойные и безобидные… Но такие они пока им ничего не надо. Когда же Рыба решит для себя, что ей что-то позарез нужно, она станет хитрой и верткой манипуляторшей. Способов и инструментов для достижения целей у нее множество – от полных мольбы глаз до скрытых, а то и явных угроз. И от намеченного женщина-Рыба не отступит, даже если окажется, что уже расхотелось того, о чем мечталось.Ivanovgood/ PixabayЛучшим методом обретения желаемого представительница Рыб считает упрямую целеустремленность. Ее девиз – «Вода камень точит». Более талантливого «приставалы» не найти. Да и искать не нужно. Она сама всех, кто ей нужен, найдет. И достанет до самого сердца. Рыба будет требовать внимания, времени, обязательств, денег или другого счастья для себя. Если кто-то сумеет устоять перед ее напором, она его объявит подлецом, жлобом, тираном, ну и так далее по списку, в зависимости от того ущерба, который ей нанесли, когда отказали в удовлетворении просьбы.ОвныЖенщины-Овны обожают упрямиться, и не важно в чем. Главное, чтобы их капризы были удовлетворены. Они любят выносить мозг и закатывать истерики, обнаруживая возле себя податливую жертву. Женщинам-Овнам нужна звезда с неба. И если она у них появится в переносном смысле, они захотят ее в прямом. Достанут Овну и такую звезду, начет морщить нос, топать ногами и слезно возмущаться: не та, не та! И так будет продолжаться до тех пор, пока женщина не получит то, что требует. А требует она всегда все больше и больше.Как Овнам это удается? С помощью доставучего упрямства. Не стоит тешить себя надеждой, что это само как-то пройдет или они забудут. Пока Овен не получит грубый отказ в лоб, не успокоится. Хотя и в этом случае может не прекратить свои преследования, если решит, что другого пути к цели у нее нет. Завидное упрямство и наглость! Но эти качества и первое, и второе, и сто второе счастье женщин-Овнов. В положении капризной требовательницы они чувствуют себя прекрасно, поскольку называют такую тактику настойчивостью и целеустремленностью.

Источник: www.allwomens.ru/zen