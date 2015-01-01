8 причин, почему мы влюбляемся, назвали ученые

Free-Photos/ PixabayВлюбленность иногда возникает буквально за несколько минут, и воспринимается нами как чудо, поскольку в этот период мы пребываем в состоянии эйфории. Но в наш технический и рациональный век ученые решили выяснить причины, по которым мы влюбляемся.Все гораздо прозаичнее, чем представляют себе романтики: влюбленность маскирует сексуальное влечение. За это чувство отвечают гормоны – дофамины, которые и вызывают восторженное состояние и ощущение «бабочек в животе». В период влюбленности отключаются некоторые отделы мозга, отвечающие за целесообразность мышления. Поэтому влюбленные часто способны на нелогичные и нерациональные поступки.Влюбленность может пройти также внезапно, как и появилась, а может перейти в чувство глубокой любви – в этом случае в действие вступает гормон окситоцин. Это вещество обеспечивает верность и долговременную привязанность. Чем выше уровень окситоцина, тем крепче и длительнее будет любовь.Генетическое различиеПрирода нацелена на то, чтобы обеспечить в рамках одного вида максимальное генетическое разнообразие, поэтому нас неосознанно привлекает партнер, генотип которого существенно отличается от нашего. Ведь чем больше генетическая разница, тем крепче будет потомство. Еще не зная законов генетики, люди заметили, что в результате браков с представителями другой народности рождаются самые здоровые и красивые дети.Между людьми с совершенно разными наборами генов возникает непреодолимое и практически неконтролируемое притяжение, перерастающее во влюбленность. Но, к сожалению, в большинстве случаев она быстро проходит.Личностное сходствоУченый Джан Гонзага, исследовавший взаимоотношения более чем 1000 пар, пришел к выводу, что утверждение о том, что противоположности притягиваются, не имеет основания. По крайней мере, в отношении личностного сходства. По его мнению, если партнеры похожи как личности, они не только быстро влюбляются друг в друга, но им проще сохранить длительные отношения.Влюбленная пара, имеющая ментальное сходство, испытывает одинаковые эмоции, облегчающие взаимопонимание партнеров. Им проще находить общий язык, совместно решать бытовые проблемы. Такая влюбленность имеет все шансы перерасти в настоящую любовь.ВозрастМолодость – время повышенной притягательности для противоположного пола. В этот период людьми движет мощное стремление к продолжению рода. Девушки влюбляются в брутальных парней с ярко выраженной мужественностью. Мужчины подсознательно выбирают привлекательных здоровых женщин. И парни, и девушки, не осознавая этого, ориентируются на партнера, перспективного для репродукции.Влюбленность, основанная на сексуальности и страсти, очень яркая, но редко трансформируется в стабильные отношения. Она проходит за пару лет, так и не превратившись в крепкую любовь.Конечно, влюбляются не только молодые люди, но в зрелом возрасте чувства появляются не так стремительно: мужчины и женщины оценивают не только привлекательность, а социальный статус партнера, его жизненные взгляды и установки, ум. Поэтому влюбленность, возникшая в этом возрасте, более спокойная, партнеры настроены на длительные отношения.Время годаВлюбленность не случайно ассоциируется с весной: в это время года просыпается не только природа, но и человеческий организм. После зимы в кровь поступают гормоны, которые должны подготовить нас к изменению температуры, новой продолжительности дня. Весенний гормональный всплеск приводит к усилению либидо, и мы, сами того не замечая, ищем подходящий объект для влюбленности. Такие чувства, как правило, недолговечны, и проходят, когда уровень гормонов в крови понижается.StockSnap/ PixabayЭкстремальная ситуацияСовместно пережитая экстремальная ситуации сближает совершенно разных людей. Искра влюбленности возникает между теми, кто вместе перенес аварию, крушение, боевые действия. Драматическая обстановка приводит психику человека в состояние повышенного возбуждения и вызывает романтические чувства к партнеру, с которым объединяют общие переживания.Влюбленность, рожденная на основе преодоления трудностей и совместной победы, может быть яркой и мощной, но недолгой. Всплеск адреналина и реакция психики на негативный стресс, вынуждают искать опору в человеке, который находится рядом. Это необходимо для выживания и преодоления препятствий. Мы влюбляемся в совершенно неподходящего нам партнера просто потому, что он был с нами рядом в тяжелой ситуации.Позитивный стрессЛюбая жизненная ситуация, вызывающая повышение уровня гормонов счастья, одновременно стимулирует уровень либидо. К таким обстоятельствам относятся: завершение трудной работы, долгожданный отпуск, повышение по службе, неожиданная премия. Обыденные вещи приводят к усиленной выработке дофаминов, которые настраивают на благодушный и романтический лад. А непосредственно за этим следует социальная реакция: мы находим объект для влюбленности и поддаемся захватывающему чувству.Позитивный стресс вызвает влюбленность, которая со временем переходит в настоящую любовь, поскольку под действием гормонов счастья мы изначально настроены на положительную волну.Запах и тембр голосаИндивидуальный запах человека может стать стимулом для влюбленности. Психолог Вэнди Вуд (Калифорния) установил, что женщины инстинктивно предпочитают мужчин с высоким уровнем тестостерона, придающим особый запах. Если вы влюбились совершенно неожиданно, возможно, ваш организм отреагировал на запах, показавшийся ему необычайно привлекательным.Похожим образом мы реагируем на определенный тембр голоса, который вызывает глубокий и неосознанный резонанс. Но поскольку поведение человека определяется многими факторами, то влюбленность, пробужденная запахом или тембром голоса, нуждается в подкреплении другими причинами. В противном случае она быстро проходит.НедоступностьЧем более недоступным выглядит человек, тем сильнее он привлекает противоположный пол. Получая то, к чему долго стремились, люди испытывают обостренное чувство удовлетворения. Чем дольше мы добиваемся внимания неприступного партнера, тем больше гормонов удовольствия поступает в кровь. Влюбленность, возникшая на этой почве, имеет все шансы перерасти в длительное чувство.

Источник: www.allwomens.ru/zen