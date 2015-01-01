Кто самые гармоничные личности по знаку зодиака

Maxim Maximov/ FlickrЕсть люди, которые будто солнце в себе носят. Они доброжелательны и позитивны, спокойны и уравновешены, наполнены гармонией и мудростью. Кажется, что этих солнечных людей ничего в нашем бренном мире не будоражит, и они вообще с другой планеты. Нет, эти создания вполне земные, и если в них и есть что-то от космоса, то это влияние планет через знаки зодиака, под которыми они родились. Люди нижеприведенных созвездий считаются самыми гармоничными личностями.СтрельцыСтрельцы легки, но не легкомысленны, беззаботны, но не безответственны, всюду сущие, но не навязчивые. Они умеют пребывать в золотой середине – между собственными интересами и общественным давлением. Именно в этом кроется гармония Стрельцов. Им удается не изменять себе, но и не выходить дерзко за рамки социальных норм, что помогает избегать острых конфликтов. Стрельцы не оправдываются и никому ничего не доказывают. Ну разве только себе. У этого знака очень свободолюбивая, жаждущая приключений душа. Стрельцам некогда заниматься склоками, интригами, сплетнями, потому что они заняты собственной жизнью. В ней интересней.Невозможно представить себе гармонию Стрельцов без их знаменитого оптимизма. И черпают они его в той же занятости, которая наполнена активной деятельностью, развлечениями, путешествиями. Они не оставляют себе времени для хандры и не стремятся перевесить свои проблемы на других. Во-первых, нечего, а во-вторых, незачем. Стрельцы вполне самостоятельны, они не создают себе лишних трудностей и не придумывают проблем окружающим. Поэтому со Стрельцами легко, и к ним тянутся люди, чтобы отдохнуть рядом, почувствовать, что жизнь может быть легкой и беззаботной.ВесыЛюди этого знака всегда и во всем стремятся к равновесию и гармонии. Если представителю Весов удается достичь внутренней нирваны, он достигает буддийского спокойствия. Повинуясь своему знаку, Весы интуитивно настроены на позитив и на людей, с которыми легко. Хотя им удается прекрасно ладить даже с самыми необщительными людьми, если того требует ситуация. Но Весы никогда не станут заставлять себя лишь потому, что кому-то хочется подпитаться дармовой энергией. Этому знаку внутренний баланс дается нелегко, поэтому они бережно относятся к своей энергии и раздают ее дозировано.Весы редко вступают в открытую конфронтацию с окружающими. Им не интересно тратить силы и время на разборки и споры. С большим удовольствием люди этого знака потратят свое время на духовное развитие, самосовершенствование и познание нового. Весам интересно все, что созидает, и им безразличны деструктивные проявления в любом виде и сфере. Возможно, поэтому люди стараются оказаться поближе к Весам, чтобы напиться из них как из источника, к которому стремятся все жаждущие.КозерогиДоговоренность души и разума – вот гармония, на которой специализируются Козероги. Они очень трезво и продумано подходят к ситуации, не забывая при этом слушаться интуицию. Смещения в сторону логики, либо в сторону чувств сразу вносит в жизнь Козерогов напряжение, которое выливается в неприятные ситуации. Чтобы избежать подобных перекосов, Козероги неустанно трудятся над развитием всех сторон своей личности – договариваются с темным ее отражением и развивают положительные качества.Maxim Maximov/ FlickrБудучи знаком целеустремленным и упорным, Козерог обязательно достигает намеченных целей и вершин, собирая по дороге единомышленников. А таких в окружении представителей этого знака много. Гармоничные личности всегда вызывают интерес, желание учиться и общаться. Правда, есть и такие, кому совершенство Козерога стоит поперек горла. Но рожденных в этом созвездии мало беспокоят завистники и недоброжелатели. Они уверены в себе и в своей миссии, поэтому на провокации не поддаются и в эмоциональные ловушки не попадаются.ВодолеиПо своей натуре Водолеи бывают беспокойными и тревожными. Как же они оказались в рейтинге гармоничных личностей? Благодаря своей творческой натуре. Если другие люди внутреннее напряжение выплескивают на близких и окружающих, то Водолеи переносят собственные негативные переживания на холст, в книгу, в музыку и в прочее искусство или творческое направление, в котором их беспокойство не только растворяется, но и трансформируется в положительную энергию. Поэтому Водолеи бывают редко раздражительными, злыми и агрессивными. Все эти эмоции они используют как инструменты для творческой деятельности.Увлечение или направленность в сферу любимой деятельности позволяет Водолеям взрастить внутренний стержень, который им служит еще одним хребтом-опорой. Это и есть гарантия их спокойствия и равновесия. В случае какой-либо жизненной катастрофы или просто выносящих мозг неприятностей и проблем, Водолеи не спешат кому-то плакаться в жилетку, не ищут поддержки у друзей и не бегут с жалобами и мольбами в церковь. Храм Водолеев всегда при них – их собственная душа и уверенность в том, что силу нужно искать только в себе самом и в любимом деле.СкорпионыЭто еще один знак, который занимает пограничную черту между гармонией и дисгармонией. Однако чаще других состояний у Скорпионов преобладает внутренняя стабильность. Достигается она за счет уверенности и харизмы. Представители знака всегда имеют цель и пошаговый план ее достижения. Они способны все предвидеть, просчитать возможные препятствия. Здесь верным помощником им служит интуиция. Она помогает Скорпионам видеть и в темноте, и во сне, и в одурманивающей любви. Шестое чутье – их путеводная звезда.Все Скорпионы обладают мощной энергетикой, магнетизмом, магией, которые привлекают людей, словно мед пчелы. Правда, «мед» (доброе расположение, дружба, любовь) достаются далеко не всем. Но это нисколько не делает Скорпионов негативными персонажами. Отвергнутые люди еще больше начинают к ним тянуться и подражать. Представители Скорпионов для многих являются кумирами. И какие бы чувства они не порождали в окружающих, все равно будут оставаться и объектом зависти, и примером гармонии и равновесия.

Источник: www.allwomens.ru/zen