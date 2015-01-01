Яна Кошкина превратилась в блондинку и стала похожа на Сергея Зверева

С приходом весны знаменитости решаются на смелые шаги: уже не первый раз звёзды кардинально меняют свою внешность. Так, неделю назад удивила своих поклонников Лариса Гузеева, превратившись из яркой брюнетки в блондинку.instagram.com/zvezdonewsА вот Анна Семенович, наоборот, решила поменять светлый колер на тёмный. Кстати, поклонники экс-«блестящей» считают, что с тёмно-каштановым цветом волос певица выглядит значительно моложе.instagram.com/ann_semenovichФолловеры Яны Кошкиной восхищаются её красотойЯна Кошкина считается одной из самых эффектных телеведущих. Актриса уверяет, что её красота — подарок природы и родителей, однако мало кто из интернет-пользователей верит, что девушка не обращалась к пластическим хирургам. Впрочем, даже если это так, то Яну Кошкину можно смело назвать рекламой отличной пластики.instagram.com/yana_koshkina_officialПоклонники ведущей привыкли, что Кошкина предпочитает оставаться брюнеткой. Сегодня актриса удивила поклонников, разместив у себя на странице в Instagram неожиданное фото. На снимке Яна примерила светлый парик. Новый цвет волос настолько впечатлил звезду Первого канала, что она серьёзно задумалась об образе блондинки.instagram.com/yana_koshkina_officialВ комментариях к снимку подписчики Яны Кошкиной забросали её комплиментами, а некоторые фолловеры уловили сходство с другой звездой — Сергеем Зверевым:kisanastya На Сергея Зверева похожа 😂 iliaskliarov Прям копия Сергей Зверев maximilian24rus Без обид, но на данном фото немного походишь на Серёжу Зверева, только у Серёжи грудь немного поменьше🤗👍 sidorov_69_ Зверев ты ли это 😍?? igorvagabundo А что это вы так на Зверева похожи? Это ваш брат? Или это вы Сергей!!!?)))) din2482 на Зверева похожа 😂😂😂 борода только не хватаетА вы, друзья, заметили в новом образе Яны Кошкиной черты эпатажного шоумена?Пользователи интернета раскритиковали семейную фотосессию Заворотнюк и Чернышёва с детьми для глянцевого журналаПоклонники «няни Вики» были очень удивлены, когда несколько дней назад актриса вдруг сообщила у себя в Instagram, что в третий раз стала мамой. Фанаты Анастасии Заворотнюк и Петра Чернышёва забросали блог актрисы поздравлениями и пожеланиями, ведь многие знали, что пара много лет мечтала об общем ребёнке. Читать далее…

Источник: www.allwomens.ru/zen