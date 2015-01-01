Кто самые закомплексованные знаки зодиака

GiselaFotografie/ PixabayВсе мы в той или иной мере подвержены различным комплексам: это может быть зависимость от чужого мнения, комплекс неполноценности, патологическая застенчивость, боязнь критики. Посмотрим, какие знаки зодиака больше других страдают от закомплексованности.РакЧувствительные, эмоциональные Раки – одни из самых закомплексованных представителей зодиакального круга, способные переживать по самому незначительному поводу. Их нервная система неустойчива, они постоянно лавируют между двумя крайностями: от глубокой депрессии до оптимизма. На этом пути Раки собирают огромное количество страхов и комплексов. Им свойственна внушаемость, острая необходимость в понимании, ласке, защите. Это порождает психологическую зависимость от матери, которая иногда сохраняется на всю жизнь. А для мужчин-Раков часто образ матери накладывается на образ потенциальной супруги, от которой они ждут материнской заботы и понимания, Поэтому они часто испытывают влечение к женщинам старшего возраста.Раки болезненно воспринимают любую критику и крайне зависят от мнения окружающих. Люди этого знака обязательно находят причину для переживаний: одни волнуются из-за недостатков внешности, другие страдают из-за финансовой нестабильности, третьих беспокоит недостаток эрудиции. Раки отличаются нерешительностью, им очень сложно сделать первый шаг: часто они тут же идут на попятную, и стараются спрятаться в убежище. Закомплексованность лишает их внутренней свободы, мешает личностному росту, не позволяет непринужденно и раскованно держаться в обществе.Избавиться от комплексов Ракам помогает забота о ближних: при этом они забывают о собственных волнениях и переживаниях.ДеваКомплексы представителей этого знака произрастают из стремления Дев к совершенству. Они прекрасно видят свои недостатки, поэтому склонны к жесткой самокритике, подвергают себя бичеванию за малейшие изъяны, известные только им. Но осознание своего несовершенства (большей частью надуманного) не позволяет Девам избавиться от сложившихся комплексов. Они страдают по поводу внешности, профессиональных качеств, манеры поведения. Постоянное внутреннее напряжение превращает умных, порядочных, достойных людей в замкнутых, угнетенных, подавленных мизантропов. Из-за постоянного самоконтроля и анализа часто упускают шансы повернуть жизнь к лучшему.Повышенные требования к себе Девы распространяют и на окружающих: они ждут от других такой же приверженности к порядку, дисциплине и контролю. Но поскольку другие люди не соответствуют их ожиданиям, Девы изливают на них свои комплексы в виде критики. От их критического взгляда не ускользнет ни одна мелочь, они замечают и профессиональные и бытовые недостатки окружающих, становятся невероятно придирчивыми. При этом Девы совершенно не терпят критики в свой адрес – они очень обидчивы и чувствительны.Чаще всего комплексы Дев берут свое начало в детстве: недостаток родительского внимания, необоснованная критика, негативная оценка порождают у ребенка сомнения в своих силах, подрывают уверенность. У детей этого знака появляется болезненная зависимость от чужого мнения, необходимость в похвале и одобрении. Чтобы избавиться от закомплексованности, Девам необходимо научиться смотреть на свои недостатки с юмором. Самоирония поможет избавиться от мыслей о чужом мнении.GiselaFotografie/ PixabayРыбыПрирода подарила Рыбам противоречивую натуру, полную крайностей. Представители последнего знака вобрали в себя многие комплексы предыдущих знаков: они больше других склонны переживать из-за мнимых опасностей. Ложные тревоги и страхи превращают жизнь Рыб в настоящее мучение. Они страшатся стать не такими как все: даже собственные достоинства (красоту, доброту, ум) могут воспринимать как недостаток. Рыбы особенно нуждаются в защите и присутствии рядом человека, способного придать им уверенность. Именно поэтому они часто попадают в зависимость от людей, склонных использовать в собственных целях комплексы представителей этого знака. Рыбы очень подвержены чужому влиянию, склонны под его действием менять свое мнение.Рыбам свойственно острое чувство беззащитности, происходящее от того, что в детстве они не ощущали подлинной теплоты и привязанности от родителей. Повзрослев, они стараются защититься от внешнего мира, замыкаясь в себе, или начинают тянуться к мистике и загадкам. Этому способствует их необыкновенная интуиция и некоторые задатки экстрасенса. Если жизнь Рыб входит в период, насыщенный неприятными событиями, они погружаются во внутренний мир, отстраняются от реальности и насущных проблем. Таким образом, переживают временную неустроенность и волнения.Рыбы хорошо знакомы с приступами необъяснимой тревоги, плохого настроения, депрессий, из-за которых чувствуют себя слабыми и беззащитными. Они сами устают от постоянных тревог и частой смены настроения. Забыть о собственных комплексах им помогает любовь к ближним: Рыбы готовы заботиться о тяжелобольных, утешать страдающих, самоотверженно решать чужие проблемы. В такие моменты они чувствуют себя нужными, избавляются от своих страхов.СкорпионЗа внешней силой, сдержанностью, надменностью Скорпиона тоже скрываются глубинные комплексы. Представителей этого знака принято считать холодными, беспринципными личностями, но на самом деле они, таким образом, маскируют свою ранимость и сентиментальность. А самый главный страх Скорпиона – что кто-то догадается о его слабостях, болевых точках и надавит на них. Поэтому, скрываясь за маской стального человека, он старается не подпускать к себе никого на расстояние удара. При этом Скорпион комплексует по поводу того, что его никто не любит. А ведь он просто не позволяет себя любить – избегает не только собственных эмоций, но и пресекает чужие чувства.Закомплексованность Скорпиона порождает такие проблемы как внезапная раздражительность, мрачность, вспышки гнева. Возможно, эти трудности тоже идут из детства, когда малыш не получил в полной мере родительской любви, и у него создалось впечатление, что его невозможно полюбить. Преодолеть этот комплекс возможно, доверившись поистине любящему и преданному человеку, который сможет растопить осколок льда, застрявший в сердце Скорпиона.

Источник: www.allwomens.ru/zen