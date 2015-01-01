Могила Юлии Началовой утопает в цветах: дочь Ларисы Долиной трогательно обратилась к умершей подруге
Сегодня на Троекуровском кладбище Москвы прошли похороны Юлии Началовой. Певица умерла в возрасте 38 лет от сепсиса, возникшего из-за мозоли на пальце правой ноги. Нелепость этой смерти потрясла всех. Друзья и поклонники не могут прийти в себя после известия о трагической кончине артистки.
instagram.com/julianachalova
Ходили всевозможные слухи о причинах смерти Юлии Началовой: говорили о сахарном диабете, о красной волчанке и даже об онкологии. Позже отец артистки опроверг все предположения, назвав причиной ухода Юлии заражение крови.
Родные Началовой запретили репортёрам снимать церемонию прощания и похороны артистки. Несмотря на запрет, некоторые поклонники, особо охочие до сенсаций, сняли тайные видео из зала прощаний и слили их в сеть.
Дочь Ларисы Долиной опубликовала фото с похорон Юлии Началовой
Юлию Началову с самого детства связывала крепкая дружба с Линой Долиной — дочерью Ларисы Долиной. Девочки не раз вместе выступали на сцене.
instagram.com/dolinalina
Свою детскую искреннюю дружбу Юля и Лина сумели пронести через десятилетия. Теперь Лине пришлось провожать в последний путь любимую подругу.
На своей странице в Instagram Лина Долина только что разместила фотографию с похорон Юлии Началовой. Могила певицы утопает в цветах.
instagram.com/dolinalina
Обращаясь к умершей подруге, Лина отметила, что Юля была бы очень удивлена тем, сколько людей сегодня пришло проститься с ней.
instagram.com/dolinalina
На Яну Рудковскую ополчились после её скорбного поста о Юлии Началовой
На смерть Юлии Началовой отреагировала и Яна Рудковская. В своём блоге продюсер Билана разместила фото 38-летней певицы и оставила свои соболезнования близким и родным артистки, отметив при этом, что произошедшее не укладывается в голове. Читать далее…
Источник: www.allwomens.ru/zen
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