От Евгения Алдонина подписчики требуют пост о Юлии Началовой: в Instagram бывшего мужа певицы назревает скандал

Смерть и похороны Юлии Началовой стали самыми обсуждаемыми событиями последних десяти дней. С одной стороны, такой повышенный интерес к случившемуся легко объяснить внезапностью. Никто не ожидал, что красивая 38-летняя певица, которая до последнего дня принимала участие в популярном телешоу, «сгорит» за неделю. Ни сама Юлия, ни её родные и знакомые никак не могли предвидеть такого конца.instagram.com/julianachalovaОднако ажиотаж, который происходил в Интернете, вызывал у многих двоякое чувство: с одной стороны — бесконечную жалость к ушедшей артистке, с другой — недоумение поведением окружающих.С начала марта из жизни ушли такие легендарные личности, как Владимир Этуш, Марлен Хуциев, Жорес Алфёров, но при этом в СМИ о них появилось лишь несколько довольно скупых публикаций. Мало кто из знаменитостей разместил у себя в блогах их фотографии, никто не пытался выяснить подробности последних дней и часов, а журналисты не бросались на звёзд, которые пришли попрощаться на кладбище… А ведь и Этуш, и Хуциев, и Алфёров оставили бесценный след в истории и Советского Союза, и России.фотоколлаж: allwomens.ruИстерия вокруг смерти Юлии Началовой продолжается: интернет-пользователи атакуют аккаунт Евгения АлдонинаДля Юлии Началовой брак с Евгением Алдониным был вторым. Однако и он оказался не слишком прочным: ради новой любви Юля ушла от мужа. Евгений сумел простить бывшую супругу.instagram.com/julianachalovaФутболист души не чает в их общей с Началовой дочери Вере: при каждой возможности Евгений брал девочку к себе.instagram.com/evgeny_aldoninКогда около четырёх лет назад Алдонин встретил новую любовь, он не перестал общаться с дочерью. Наоборот, Ольга (жена Евгения) сумела найти общий язык с Верой.instagram.com/evgeny_aldonin20 февраля Евгений и Ольга Алдонины отметили 4-летие своих отношений. Спортсмен разместил у себя в блоге фото с женой.instagram.com/evgeny_aldoninПосле того как 16 марта Юлия Началова умерла, под снимком Алдонина и Ольги некоторые пользователи сети Instagram начали выражать свои соболезнования. Очевидно, что такие комментарии были совершенно неуместны под фото Евгения с новой супругой, поэтому футболист удалил их. Однако интернет-пользователи не сдались и перебрались под соседний пост. Теперь Алдонина упрекают в том, что он не отреагировал в соцсетях на смерть Юлии Началовой:olgalook_ В память о светлом человеке можно было пост написать с благодарностью kat.lylina считаю, что фото с моделькой и радость по случаю охренительно долгой совместной жизни длиною в 4 года выглядят цинично по отношению к Юле. vizajhamovniki Хоть бы один пост выложил о Юле. Мама ребенка,между прочим. Зато с женой 4 года выложил. Тоже мне,праздник. И комментарии закрыл. Жесть!!!!! Позор! galinakuldinova Да, и ни слова о Юлии 😥В конце концов между комментаторами начался настоящий скандал с оскорблениями и переходом на личности.Друзья, как вы считаете, дно человеческой глупости вообще существует, или нет? 🙈Могила Юлии Началовой утопает в цветах: дочь Ларисы Долиной трогательно обратилась к умершей подругеРодные Началовой запретили репортёрам снимать церемонию прощания и похороны артистки. Несмотря на запрет, некоторые поклонники, особо охочие до сенсаций, сняли тайные видео из зала прощаний и слили их в сеть. Читать далее...

Источник: www.allwomens.ru/zen