Евгений Плющенко сильно ударился во время катания на водной горке: Видео

Не первый год Евгений Плющенко и Яна Рудковская отправляются в марте отдохнуть на Мальдивы. У знаменитой семейной пары на экзотических островах уже есть полюбившиеся места. В Инстаграмах супругов можно увидеть, как проходит отдых.instagram.com/rudkovskayaofficialКстати, из-за роскошного отдыха на Мальдивах Яна Рудковская недавно оказалась в центре интернет-скандала. Продюсер разместила весёлое фото с яхты, продемонстрировав свои длинные ноги сразу после скорбного поста о Юлии Началовой. Некоторых фолловеров возмутил тот факт, что Рудковская не выждала нескольких дней, хотя в посте о Началовой подчеркнула, что не может прийти в себя от трагического известия.instagram.com/rudkovskayaofficialОднако потрясения поклонников Евгения Плющенко не закончились скандалом в Инстаграм Рудковской…Евгений Плющенко едва не покалечился, пока Яна Рудковская снимала видеоСегодня отдых фигуриста мог закончиться трагически.instagram.com/plushenkoofficialРядом с виллой, где поселилась семья Плющенко, расположена пластмассовая горка, с которой можно скатиться прямо в воду. Евгений решил испытать аттракцион, а его супруга сняла на видео этот смелый эксперимент.instagram.com/rudkovskayaofficialЕвгений смело начал спуск, однако на одном из изгибов горки спортсмена подбросило и ударило о пластмассовый бортик. Плющенко удалось сгруппироваться и он не вылетел за пределы опасного сооружения, а докатился до конца спуска. Испугавшись, Яна Рудковская всё-таки не прекратила съёмку, пока не убедилась, что муж жив.Евгений разместил видео своего спуска с водной горки в Instagram. Реакция на сюжет оказалась весьма бурной, фолловеры серьёзно переживают за здоровье спортсмена:laymuska_ Разве так можно рисковать своим здоровьем! ?тем более такие проблемы с позвоночником не дай Бог .! sneegov генетическая заточка на повреждения позвоночника. еще пару шурупов вкрутят? сыну тоже после таких развлечений зубы выбило? innaganichkina Ударился сильно . Факт...к черту эти горки!!👿 zpankovets 😱Опасный трюк. Ушибся новерное suchkova.nv Ой да разве можно ему со своим позвоночникам на таких горках ! Яна куда смотришь так и мужика можно потерять oliabovo А как же шурупы в спине???На Яну Рудковскую ополчились после её скорбного поста о Юлии НачаловойНа смерть Юлии Началовой отреагировала и Яна Рудковская. В своём блоге продюсер Билана разместила фото 38-летней певицы и оставила свои соболезнования близким и родным артистки, отметив при этом, что произошедшее не укладывается в голове. Читать далее…

Источник: www.allwomens.ru/zen