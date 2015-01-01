Молодые да ранние: Кто из знаков зодиака быстрее всего начинает взрослую жизнь

Carlostm_10/ Pixabay«Пожалуй, я наконец стала взрослой» – сказала 54-летняя Элизабет Тейлор. Однако есть люди, которые взрослеют и становятся мудрыми еще в детстве или ранней юности. Так складываются жизненные обстоятельства или они имеют древнюю душу, которая делает их взрослыми очень рано. Свое влияние на раннее взросление человека имеет и астрология. Есть знаки зодиака, которые начинают взрослую жизнь раньше своего биологического возраста.ДевыДевы уже рождаются зрелыми и мудрыми. В детстве они очень рассудительные, много наблюдают, много молчат и думают. Даже к маленьким Девам стоит прислушиваться и интересоваться их взглядами на серьезные вещи. В ходе мышления Дев можно найти ответы на многие взрослые вопросы. С раннего возраста люди этого знака становятся самостоятельными и жаждут независимости. Порой они разбираются в жизни лучше своих старших родственников, поэтому стремятся жить собственной головой.По мере взросления Девы приобретают бесценный опыт, но в отличие от многих умеют им пользоваться, не повторяя досадные ошибки. Из представителей этого знака получаются хорошие учителя, преподающие уроки жизни. Они способны быть и добрыми «педагогами», и такими, которые учат жизни через кнут. Часто Девы являются инструментом в руках Бога, с помощью которого он образумливает и направляет на путь истинный «заблудших овечек». Опыт, полученный от общения с Девами, может оказаться болезненным, но очень полезным в будущем.ВесыВозраст Весов движется вспять. Это в том смысле, что Весы очень рано становятся взрослыми и серьезными. Но где-то ближе к тридцати годам они приходят к пониманию, что ответственность за себя и за других слишком быстро старит и убивает радость жизни. В детстве им большого труда стоит доказать взрослым, что они могут быть с ними на равных. А в зрелом возрасте Весы отдают много сил на то, чтобы избавиться от груза рано приобретенного опыта, почувствовать легкость бытия и детский восторг от жизни.Многим Весам это удается. Пожив взрослой жизнью в юные годы, зрелые Весы от души «впадают в детство»: начинают открывать свою творческую сторону, играют в игры, создают детские праздники для взрослых друзей. Однако не стоит спешить обвинять их в инфантилизме. В любом возрасте Весы остаются мыслящими и ответственными, просто так они пытаются пережить чувство детства, которое отняли у себя желанием побыстрее повзрослеть. Представителей Весов всегда окружают люди, которые тоже в свое время не насладились детством сполна.Gornostai_Nastya/ PixabayКозерогиКто-то рождается вместе с матушкой-ленью, а кто-то – с отцом-опытом. К последним относятся Козероги, которые уже с младенчества знают, как надо, умеют концентрироваться на главном и способны «читать» людей. Маленькие Козероги очень любят копировать взрослую жизнь и примерять на себя ответственность и лидерство. Они торопятся стать взрослыми, поэтому пытаются всем своим видом и действиями доказать людям, что на них можно положиться и доверить взрослую работу. Такие дети очень умиляют и располагают к себе. С ними приятно иметь дело.К юношескому возрасту Козероги, как правило, обзаводятся хорошей репутацией и уважением окружающих. К ним обращаются за взрослыми советами, которым следуют беспрекословно, будто получили их от древних мудрецов. Козероги, повинуясь своей природе, сознательно выбирают себе такую жизнь. Однако в юные годы подобный груз ответственности и проблем, которые они пытаются решить за других, могут высасывать много жизненных сил. Козероги не умеют возобновлять их, подпитываясь словно вампиры, у других людей. Они уходят в себя, в монастырь или туда, где могут какое-то время побыть наедине с Богом.СкорпионыСкорпионы в душе вечные дети. Однако во взрослую жизнь они вступают очень рано. Это один из самых независимых и целеустремленных знаков. Скорпионы не признают авторитетов в любом возрасте, и не имеют их вообще, если таких не нашлось в детстве. Но даже в этом возрасте они будут тщательно отбирать взрослых, на чье мнение можно положиться и чья модель поведения будет достойна примера. Строгий отбор у маленьких Скорпионов проходят немногие, если вообще проходят. Поэтому дети пытаются укрепить внутренний стержень и во всех жизненных ситуациях опираться исключительно на себя.Желание быть самостоятельными и морально, и финансово у Скорпионов настолько велико, что уже в школе они начинают подрабатывать, искать людей, у которых можно научиться прибыльной профессии и стабилизировать свой доход. Это позволяет Скорпионам рано вылететь из родительского гнезда, заработать себе на то обучение, которое нравится им и начать жить на свои деньги, что дает ощущение неимоверной свободы. Переубедить их в чем-либо в этом возрасте практически невозможно. Позицию Скорпионов стоить принять, а если и контролировать, то очень мягко.ЛьвыРано взрослеть Львов заставляет чувство превосходства. Уже с детства они четко осознают, что для влияния на окружающих им нужна сила авторитета. Сначала они манипулируют взрослыми с помощью своей яркой харизмы, непосредственности и умения сиять всем и везде. Дальше Львы пробуют управлять родственниками «по-взрослому», используя все те же сильные инструменты своей личности. Но в юношеском возрасте этого часто оказывается уже мало. Львы начинают искать новые способы влияния и манипуляции, продолжая задействовать данную им Солнцем харизму.В итоге к двадцати годам многие Львы достигают в коммуникации таких успехов, что можно идти хоть в политику, хоть в президентство. Вместе со Львами растут и их амбиции, и даже если они пока и не замахиваются на пост президента страны, то планомерно к этому идут, занимая посильные для своего возраста должности: староста класса, лидер группы, президент студенческого совета и т. д. И чем раньше это произойдет, тем лучше. Многие Львы считают свой детский возраст недостатком, поэтому пытаются как можно скорее его покинуть.Кто из знаков зодиака прирожденные артистыНекоторые люди рождены, чтобы блистать на сцене, покорять талантом киноактера, завораживать пением. Представляем пятерку знаков зодиака, которых звезды зодиака наделили артистическим талантом. Читать далее

Источник: www.allwomens.ru/zen