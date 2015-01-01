Милана Тюльпанова возмутилась появлением Александра Кержакова в студии Ивана Урганта

На протяжении нескольких месяцев вся страна внимательно следила за частной жизнью Александра Кержакова. Неожиданно счастливая семейная жизнь футболиста дала трещину, причём разлад в отношениях с третьей женой случился аккурат после смерти высокопоставленного тестя.instagram.com/milana_tulpanovaПоведение спортсмена удивительным образом укладывалось в привычную схему: у плохой жены забирался ребёнок и начинались бесконечные суды. Александр, заручившись поддержкой «подруги семьи» Яны Рудковской, быстро изолировал Милану от их маленького сына, заставив молодую женщину признаться в наркотической зависимости.instagram.com/a.kerzhakov11Однако планы Кержакова разрушил адвокат Александр Добровинский, который сумел защитить Милану Кержакову и помог вернуть ей сына.instagram.com/milana_tulpanovaС тех пор бывшая супруга бывшего бомбардира «Зенита» пытается помочь и остальным жёнам футболиста вернуть их детей.Милана Тюльпанова не понимает, почему её мужа не посадили в тюрьмуСегодня Александр Кержаков очередной раз стал гостем программы «Вечерний Ургант». После судебных разборок с Миланой, карьера мужчины идёт в гору. Его приглашают на федеральные каналы, доверяют тренировать детские команды. Третью жену футболиста возмущает такое положение дел. Милана считает, что Александр Кержаков виновен ничуть не меньше Кокорина и Мамаева, которые уже полгода находятся в СИЗО.instagram.com/a.kerzhakov11У себя в Инстаграм Милана Тюльпанова опубликовала огромный пост, в котором сообщила, что бывший супруг не интересуется младшим сыном и должен первой жене 13 миллионов рублей. Женщина отмечает, что дети нужны Кержакову лишь для фотографий в соцсетях.instagram.com/milana_tulpanovaПодписчики Миланы Кержаковой (Тюльпановой) совершенно не удивлены сложившейся ситуацией. Фолловеры не упустили случая очередной раз упрекнуть саму экс-супругу спортсмена в наивности, ведь она знала, что её избранник забрал детей у предыдущих жён:almirarudova Если у него было 2 таких не красивых истории ,почему вы решились связать с ним жизнь ? alyashimanova Кокорин и Мамаев ещё никакой ответственности не понесли, это уже суд решит. А по поводу Кержакова... Чего вы ожидали? Зная его жизнь и отношения с бывшими и их детьми, вы ожидали что с вами будет по другому? romashka._._._._ Вы куда смотрели, когда за рецидивиста замуж выходили? Такие люди не меняются. gulnarussikk Видимо не понимаете, раз вышли за него замуж и родили, видя его поступки с 2 женами. Вы же знали, и про алименты первой, и про ситуацию со второй. К чему сейчас эти статьи?Друзья, а вы разделяете негодование Миланы Тюльпановой? Готовы отправить в СИЗО Александра Кержакова?На Яну Рудковскую ополчились после её скорбного поста о Юлии НачаловойНа смерть Юлии Началовой отреагировала и Яна Рудковская. В своём блоге продюсер Билана разместила фото 38-летней певицы и оставила свои соболезнования близким и родным артистки, отметив при этом, что произошедшее не укладывается в голове. Читать далее…

Источник: www.allwomens.ru/zen